Gut 5 Wochen ist der letzte Teil meiner Blog Case Study her. Diesmal widme ich mich den Plugins in meinem WordPress-Blog.

Ich gehe darauf ein, warum ich Plugins überhaupt einsetze, wie ich diese auswähle und welche bei mir aktuell im Einsatz sind.

Zudem schaue ich mir natürlich auch wieder die Traffic-Entwicklung von abenteuer-brettspiele.de an.

Teile der Blog Case Study:

1. Idee, Start und erster Traffic

2. Suchmaschinenoptimierung, Backlinks und mehr

3. Artikelideen, Inhaltsplanung, zeitlose Artikel und mehr

4. Social Networks Werbung und Traffic-Entwicklung

5. Fotos machen und im Blog einsetzen





WordPress-Plugins im Blog nutzen



Werbung

Wenn man WordPress frisch installiert, dann bietet diese Blog-Software eigentlich alles, um mit dem Bloggen zu beginnen. Ohne ein einzige zusätzliches Plugin kann man einen guten und lesenswerten Blog aufbauen.

Dennoch gibt es so gut wie keinen WordPress-Blog, der nicht zumindest eine Handvoll Plugins installiert hat. Im offiziellen Plugin-Verzeichnis von WordPress finden sich mittlerweile mehr als 50.000 Plugins, von denen natürlich nur ein Teil wirklich empfehlenswert ist. Das sind aber noch immer sehr viele nützliche Erweiterungen, die den eigenen Blog verbessern können.

So fügen diese kostenlosen Plugins zum Beispiel viele interessante Funktionen hinzu, die man bei WordPress vermisst. Das sind zum einen Usability-Verbesserungen, aber auch technische Optimierungen, die z.B. die Ladezeit verbessern.

Mit vielen Plugins kann man den eigenen Blog aber auch zu etwas Besonderem machen und damit von der Konkurrenz abheben. Dabei kommt es natürlich immer darauf an, dass es zum eigenen Blog-Thema passt. Ein Fussball-Blog braucht wahrscheinlich kein Review-Plugin.

Alles in allem sind die vielen interessanten WordPress-Plugins schon sehr verlockend.

Auswahlkriterien für Plugins

Man sollte allerdings dem Drang widerstehen, einfach alles zu installieren, was man interessant findet.

Werbung

Das liegt zum einen an der Tatsache, dass jeden Tag Sicherheitslücken in Plugins des offiziellen Verzeichnisses gefunden werden, da es dort keine zentrale Qualitätkontrolle gibt. Viele Plugins sollte man deshalb aus Sicherheitsgründen nicht installieren.

Zum anderen verbrauchen Plugins Ressourcen, so dass mehr Plugins den Blog langsamer machen. Hier gibt es natürlich große Unterschiede in der Qualität und den Auswirkungen der verschiedenen Plugins, aber grundsätzlich sollte man nur Plugins einsetzen, auf die man wirklich nicht verzichten kann oder will.

Deshalb gilt es, die eingesetzen Plugins gut auszuwählen. Dafür hier ein paar Tipps:

Kostenlose Plugins sollte man nur aus dem offiziellen Plugin-Verzeichnis installieren. Andere Quellen sind zu unsicher.

Bekannte und beliebte Plugins sind meist auch gut programmiert und werden professionell betreut.

Die Intelligenz der Masse sorgt mit Bewertungen dafür, dass man die Qualität von Plugins gut einschätzen kann.

Allerdings ist es sehr wichtig zu schauen, wie gut geflegt das Plugin ist. Kommen immer noch regelmäßig Updates?

Ebenfalls zu empfehlen ist ein Blick ins Supportforum des Plugins. Wird dort von Problemen berichtet? Werden die Nutzerfragen zeitnah vom Entwickler beantwortet?

Es gibt also leider keine einfache Möglichkeit Plugins zu beurteilen, sondern man muss sich anhand verschiedener Indikatoren ein Bild über jedes einzelne Plugin machen.

Natürlich ist es auch hilfreich Pluginempfehlungen von erfahrenen Bloggern zu nutzen (wie die gleich folgende Liste von mir), aber auch da sollte man nicht blind alles nachmachen, sondern mitdenken.

Diese Plugins setze ich ein

Im Folgenden liste ich alle WordPress-Plugins auf, die ich in meinem Brettspiel-Blog einsetze:

AddQuicktag

Ein kleines, aber nützliches Plugin, um eigene Buttons für den Editor zu erstellen. Ich nutze es, um bestimmte Code-Snippets oder ganze Artikelvorlagen (Zwischenüberschriften etc.) per Button-Druck in den Text-Editor einzufügen.

Ein kleines, aber nützliches Plugin, um eigene Buttons für den Editor zu erstellen. Ich nutze es, um bestimmte Code-Snippets oder ganze Artikelvorlagen (Zwischenüberschriften etc.) per Button-Druck in den Text-Editor einzufügen. Advanced Custom Fields

Mit diesem Plugin verwalte ich verschiedene Informationen über einzelne Brettspiele. Diese nutze ich dann wieder, um eine Infobox auszugeben. Allerdings arbeite ich gerade an einer anderen, mehr automatisierten Lösung dafür, so dass ich dieses Plugin wohl zukünftige irgendwann nicht mehr benötige.

Mit diesem Plugin verwalte ich verschiedene Informationen über einzelne Brettspiele. Diese nutze ich dann wieder, um eine Infobox auszugeben. Allerdings arbeite ich gerade an einer anderen, mehr automatisierten Lösung dafür, so dass ich dieses Plugin wohl zukünftige irgendwann nicht mehr benötige. Advanced Custom Fields: Theme Code

Dieses Plugin gehört zu dem vorherigen und gibt einfach nur Code aus, mit dem man die eingegebenen Daten wiederum ausgeben kann. Ein kleines Hilfsplugin.

Dieses Plugin gehört zu dem vorherigen und gibt einfach nur Code aus, mit dem man die eingegebenen Daten wiederum ausgeben kann. Ein kleines Hilfsplugin. Amazon Affiliate for WordPress

Hiermit baue ich Affiliatelinks und Bestseller-Listen aus Amazon in meinen Blog ein. Mein liebstes Amazon-Affiliate-Plugin, das ich hier ausführlich vorstelle.

Hiermit baue ich Affiliatelinks und Bestseller-Listen aus Amazon in meinen Blog ein. Mein liebstes Amazon-Affiliate-Plugin, das ich hier ausführlich vorstelle. Antispam Bee

Ein Klassiker zur Spam-Abwehr, welches allerdings derzeit nicht hunderprozentig perfekt läuft. Ich habe immer wieder Spam-Nachrichten, die nicht gefiltert werden, obwohl ich deren Inhalt eindeutig spammig finde. Allerdings fängt es schon eine Menge anderen Spam ab.

Ein Klassiker zur Spam-Abwehr, welches allerdings derzeit nicht hunderprozentig perfekt läuft. Ich habe immer wieder Spam-Nachrichten, die nicht gefiltert werden, obwohl ich deren Inhalt eindeutig spammig finde. Allerdings fängt es schon eine Menge anderen Spam ab. Auto Affiliate Links

Eigentlich ein Plugin, welches man zum automatischen Einbau von Affiliatelinks nutzt. Das werde ich sicher später auch mal tun, aber derzeit nutze ich es für die interne Verlinkung wichtiger Seiten meines Blogs. Man gibt hier eines oder mehrere Keywords an und welche URL damit verlinkt werden soll. Das Plugin verlinkt dann automatisch diese Keywords in allen Artikeln und Seiten mit dieser URL. Dadurch kann man wichtige Seiten intern besonders stark verlinken, so dass diese besser ranken.

Eigentlich ein Plugin, welches man zum automatischen Einbau von Affiliatelinks nutzt. Das werde ich sicher später auch mal tun, aber derzeit nutze ich es für die interne Verlinkung wichtiger Seiten meines Blogs. Man gibt hier eines oder mehrere Keywords an und welche URL damit verlinkt werden soll. Das Plugin verlinkt dann automatisch diese Keywords in allen Artikeln und Seiten mit dieser URL. Dadurch kann man wichtige Seiten intern besonders stark verlinken, so dass diese besser ranken. Autoptimize

Eines der Ladezeiten-Optimierungs Plugins, die ich in meinem Blog nutze. Hier werden diverse Kleinigkeiten auf einmal optimiert.

Eines der Ladezeiten-Optimierungs Plugins, die ich in meinem Blog nutze. Hier werden diverse Kleinigkeiten auf einmal optimiert. BackWPup

Automatische Backups der Blog-Datenbank und auch der Dateien mache ich mit diesem Plugin, welches ich mittlerweile auf allen meinen Blogs nutze.

Automatische Backups der Blog-Datenbank und auch der Dateien mache ich mit diesem Plugin, welches ich mittlerweile auf allen meinen Blogs nutze. Category Order and Taxonomy Terms Order

Ein nützliches Plugin, um die Reihenfolge der Kategorien zu ändern. Normalerweise werden diese ja alphabetisch im Blog ausgegeben (z.B. in der Sidebar, wie bei mir), aber das ist nicht immer sinnvoll. Hiermit kann man die Kategorien manuell so sortieren, wie man das möchte.

Ein nützliches Plugin, um die Reihenfolge der Kategorien zu ändern. Normalerweise werden diese ja alphabetisch im Blog ausgegeben (z.B. in der Sidebar, wie bei mir), aber das ist nicht immer sinnvoll. Hiermit kann man die Kategorien manuell so sortieren, wie man das möchte. Contextual Related Posts

Ein Klassiker ist ebenfalls dieses Plugin. Damit kann man ganz einfach ähnliche Artikel ausgeben lassen. Bei mir geschieht dies unter dem Artikeltext.

Ein Klassiker ist ebenfalls dieses Plugin. Damit kann man ganz einfach ähnliche Artikel ausgeben lassen. Bei mir geschieht dies unter dem Artikeltext. Disable Emojis

Das könnte man auch mit einem Befehl in der functions.php machen, aber ich nutze einfach dieses Plugin, um die automatische Umwandlung von Text-Emojis in Grafiken zu verhindern. Das nervt und macht den Blog langsamer.

Das könnte man auch mit einem Befehl in der functions.php machen, aber ich nutze einfach dieses Plugin, um die automatische Umwandlung von Text-Emojis in Grafiken zu verhindern. Das nervt und macht den Blog langsamer. Google Analytics for WordPress by MonsterInsights

Google Analytics baue ich in meinen Blog mit Hilfe dieses Plugins ein, welches zudem einige Statistiken gleich im Backend mit anzeigt.

Google Analytics baue ich in meinen Blog mit Hilfe dieses Plugins ein, welches zudem einige Statistiken gleich im Backend mit anzeigt. GZip Ninja Speed Compression

Ein etwas älteres Plugin, welches aber noch sehr gut funktioniert und die GZIP-Komprimierung aktiviert, die den Blog schneller macht.

Ein etwas älteres Plugin, welches aber noch sehr gut funktioniert und die GZIP-Komprimierung aktiviert, die den Blog schneller macht. Head and Footer Scripts Inserter

Will man das eine oder andere zusätzliche Script oder Meta-Angaben einfügen, und es wird nicht vom Theme selbst diese Möglichkeit angeboten, kann man dieses Plugin nutzen. Dann muss man nicht im Theme-Code selbst was ändern, was man nicht machen sollte, da diese Änderungen beim nächsten Theme-Update weg sind.

Will man das eine oder andere zusätzliche Script oder Meta-Angaben einfügen, und es wird nicht vom Theme selbst diese Möglichkeit angeboten, kann man dieses Plugin nutzen. Dann muss man nicht im Theme-Code selbst was ändern, was man nicht machen sollte, da diese Änderungen beim nächsten Theme-Update weg sind. Heartbeat Control

WordPress „funkt“ permanent „nach Hause“, was man mit diesem Plugin einschränken oder ganz verhindern kann.

WordPress „funkt“ permanent „nach Hause“, was man mit diesem Plugin einschränken oder ganz verhindern kann. Lightweight Social Icons

Ohne Social Media geht heute nichts. Dieses Plugin blendet hübsche kleine Buttons für diverse Social Networks ein, inkl. Links zu den eigenen Profilen dort.

Ohne Social Media geht heute nichts. Dieses Plugin blendet hübsche kleine Buttons für diverse Social Networks ein, inkl. Links zu den eigenen Profilen dort. Limit Login Attempts Reloaded

Um zu verhindern, dass Unbefugte meinen Blog betreten und Unsinn anstellen, gibt es Plugins wie dieses. Es sperrt nach einer bestimmten Anzahl ungültiger Anmeldungen einfach das Backend für die betreffende Nutzer-IP.

Um zu verhindern, dass Unbefugte meinen Blog betreten und Unsinn anstellen, gibt es Plugins wie dieses. Es sperrt nach einer bestimmten Anzahl ungültiger Anmeldungen einfach das Backend für die betreffende Nutzer-IP. Minify HTML

Ein kleines Plugin, welches aber ebenfalls für die Ladezeit sehr nützlich ist. Es entfernt unnötige Leerzeichen und Zeilenumbrüche und verringert damit die Daten-Größe der eigenen Website.

Ein kleines Plugin, welches aber ebenfalls für die Ladezeit sehr nützlich ist. Es entfernt unnötige Leerzeichen und Zeilenumbrüche und verringert damit die Daten-Größe der eigenen Website. myStickymenu

Ich mag es, wenn das Hauptmenü mitscrollt und man immer darauf Zugriff hat. Genau dafür sorgt dieses Plugin.

Ich mag es, wenn das Hauptmenü mitscrollt und man immer darauf Zugriff hat. Genau dafür sorgt dieses Plugin. No Self Pings

WordPress schickt automatisch Pings an verlinkte anderen Websites und Blogs, aber leider auch an den eigenen. Das wird damit verhindert.

WordPress schickt automatisch Pings an verlinkte anderen Websites und Blogs, aber leider auch an den eigenen. Das wird damit verhindert. Optimus

Ich hatte einige Bild-Optimierungsplugins im Einsatz, bin aber nun kürzlich bei diesem kostenpflichtigen gelandet. Es optimiert die die Größe der hochgeladenen Bilder einfach am besten.

Ich hatte einige Bild-Optimierungsplugins im Einsatz, bin aber nun kürzlich bei diesem kostenpflichtigen gelandet. Es optimiert die die Größe der hochgeladenen Bilder einfach am besten. Revision Control

Revisionen sind eigentlich eine schöne Sache, da man dadurch sehr einfach auf eine frühere Version des Artikels zurückwechseln kann. WordPress übertreibt es aber und mit der Zeit vermüllen unzählige Revisionen die Datenbank. Mit diesem Plugin kann man sehr gut steuern, wie viele Revisionen gespeichert werden sollen.

Revisionen sind eigentlich eine schöne Sache, da man dadurch sehr einfach auf eine frühere Version des Artikels zurückwechseln kann. WordPress übertreibt es aber und mit der Zeit vermüllen unzählige Revisionen die Datenbank. Mit diesem Plugin kann man sehr gut steuern, wie viele Revisionen gespeichert werden sollen. Scripts-To-Footer

Ein weiteres Script zur Ladezeit-Optimierung sorgt dafür, dass die meisten Scripte aus dem Header in den Footer gepackt werden. Das sorgt für ein schnelleres Laden der Website.

Ein weiteres Script zur Ladezeit-Optimierung sorgt dafür, dass die meisten Scripte aus dem Header in den Footer gepackt werden. Das sorgt für ein schnelleres Laden der Website. Shariff Wrapper

Die Sharing Buttons der verschiedenen Social Networks sollte man aus Datenschutzgründen nicht nutzen. Stattdessen ist dieses Plugin datenschutzkonform, da nicht automatisch Daten durch Facebook und Co. gesammelt werden.

Die Sharing Buttons der verschiedenen Social Networks sollte man aus Datenschutzgründen nicht nutzen. Stattdessen ist dieses Plugin datenschutzkonform, da nicht automatisch Daten durch Facebook und Co. gesammelt werden. Show/Hide Content at Set Time

Man kann mit diesem Plugin zeitlich steuern, wann einzelnen Inhalte eines Artikels oder einer Seite gezeigt oder nicht gezeigt werden sollen. Das nutze ich für aktuelle Angebote, bei denen ich das Ablaufdatum kenne. Auf diese Weise muss ich nicht von Hand die Angebote wieder rausnehmen.

Man kann mit diesem Plugin zeitlich steuern, wann einzelnen Inhalte eines Artikels oder einer Seite gezeigt oder nicht gezeigt werden sollen. Das nutze ich für aktuelle Angebote, bei denen ich das Ablaufdatum kenne. Auf diese Weise muss ich nicht von Hand die Angebote wieder rausnehmen. Simple CSS

Statt die style.css Datei des eigenen Themes zu bearbeiten, was nicht zu empfehlen ist, kann man neuen oder geänderten CSS-Code in den Editor dieses Plugins schreiben und damit Layoutänderungen bequem vornehmen.

Statt die style.css Datei des eigenen Themes zu bearbeiten, was nicht zu empfehlen ist, kann man neuen oder geänderten CSS-Code in den Editor dieses Plugins schreiben und damit Layoutänderungen bequem vornehmen. WordPress Popular Posts

Um den Lesern die beliebtesten Artikel anzuzeigen, nutze ich dieses Plugin. Es sammelt Daten über die Anzahl der Artikel-Aufrufe und ermöglicht die Anzeige der Top-Artikel in einem bestimmten Zeitraum. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dies bei neuen Besuchern sehr gut ankommt.

Um den Lesern die beliebtesten Artikel anzuzeigen, nutze ich dieses Plugin. Es sammelt Daten über die Anzahl der Artikel-Aufrufe und ermöglicht die Anzeige der Top-Artikel in einem bestimmten Zeitraum. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dies bei neuen Besuchern sehr gut ankommt. WP Product Review

Ich stelle ich meinem Blog regelmäßig Brettspiele vor, bespreche diese und bewerte sie auch. Dafür eignet sich dieses Plugin bereits in der kostenlosen Lite Version sehr gut. Die kostenpflichtige Version ermöglicht zudem die Ausgabe einer Vergleichstabelle aller Reviews, was ich auch sehr nett finde.

Ich stelle ich meinem Blog regelmäßig Brettspiele vor, bespreche diese und bewerte sie auch. Dafür eignet sich dieses Plugin bereits in der kostenlosen Lite Version sehr gut. Die kostenpflichtige Version ermöglicht zudem die Ausgabe einer Vergleichstabelle aller Reviews, was ich auch sehr nett finde. WP Responsive Menu

Ein hübsches mobiles Menü für das Smartphone stellt dieses Plugin zur Verfügung. Ich finde ich das sehr nützlich, wenn man den Blog auf dem Smartphone aufruft.

Ein hübsches mobiles Menü für das Smartphone stellt dieses Plugin zur Verfügung. Ich finde ich das sehr nützlich, wenn man den Blog auf dem Smartphone aufruft. WP Super Cache

Ein von mir häufig genutztes Plugin ist dieses. Damit kann man statische Seiten erzeugen, die deutlich schneller geladen werden. Damit sinkt die Ladezeit enorm.

Ein von mir häufig genutztes Plugin ist dieses. Damit kann man statische Seiten erzeugen, die deutlich schneller geladen werden. Damit sinkt die Ladezeit enorm. WP-Polls

Umfragen finde ich nicht nur eine schöne Abwechslung im Blog, sondern ich werte hin und wieder auch Umfragen aus, so dass ich mit Hilfe der Meinung der Leser wieder neuen Content erschaffe.

Umfragen finde ich nicht nur eine schöne Abwechslung im Blog, sondern ich werte hin und wieder auch Umfragen aus, so dass ich mit Hilfe der Meinung der Leser wieder neuen Content erschaffe. Yoast SEO

Mittlerweile bin ich auf vielen meiner Blogs zu diesem SEO-Plugin gewechselt. Es hat einige nützliche Einstellungen und sorgt dafür, dass man beim Schreiben die Onpage-Optimierung nicht aus den Augen verliert.

Das sind also meine genutzten Plugins, die ihr alle im offiziellen WordPress-Plugin-Verzeichnis finden könnt. Lediglich AAWP* bekommt ihr direkt beim Entwickler.

Insgesamt habe ich aktuell also 32 Plugins im Einsatz, was schon recht viel ist. Ich empfehle ja selbst immer, dass man nicht so viele Plugins nutzen soll. Allerdings habe ich die allermeisten Plugins schon lange auch auf anderen Blog im Einsatz und kenne diese. Sie sind gut gepflegt und bremsen den Blog nicht aus.

12 Plugins davon sind rein für das Backend, um Komfortfunktionen oder Optimierungen zu integrieren, die mir die Verwaltung des Blogs erleichtern.

Weitere 5 sind Plugins, um die Ladezeit des Blogs zu verbessern. Das funktioniert auch sehr gut. In einem der nächster Artikel meiner Case Study gehe ich darauf genauer ein.

Die restlichen Plugins haben irgendeine Auswirkung auf das Frontend, also das, was die Besucher sehen. Sei es die Suchmaschinenoptimierung, interaktive Inhalte oder die Usability.

Veränderungen mit der Zeit

Natürlich ist die Plugin-Ausstattung bei mir nicht statisch, sondern verändert sich mit der Zeit. Das hat unterschiedliche Gründe, wie z.B. neue interessante Plugins, neue Inhaltsideen oder das Veralten von manchen Plugins. So kommt es immer mal wieder zu Änderungen bei den von mir genutzten Plugins.

So habe ich letztens z.B. das Plugin „EWWW Image Optimizer“ entfernt und dafür „Optimus“ eingebaut. Ersteres (und andere von mir getestete Bildoptimierungs-Plugins) haben einfach nicht so gute Ergebnisse gebracht. Optimus ist hier einfach die beste Lösung und mit 19 Dollar pro Jahr auch nicht teuer.

Das Plugin „Lazy Load“ hatte ich auch eine Weile im Einsatz, um Bilder erst dann zu laden, wenn diese auf dem Bildschirm erscheinen. Aber es hat Probleme mit meinen VGWort Zählpixeln verursacht, so dass ich es nun deaktiviert habe.

Auch das Plugin „Subtitles“ musste ich deaktivieren, nachdem es seit dem letzten WordPress-Update nicht mehr korrekt funktioniert hat.

Für die Zukunft ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass ich neue interessante Plugins entdecke und nutze.

Fazit zu den Plugins

Die Plugins sind einer der Hauptgründe, warum ich ein so großer WordPress-Fan bin. Sie bieten viele Möglichkeiten und sind dabei mittlerweile sehr einfach und bequem zu installieren.

Aber man muss hier dennoch darauf achten, was man installiert. Leider gibt es keine wirkliche Qualitätskontrolle im offiziellen Plugin-Verzeichnis, was bei mehr als 50.000 Plugins aber auch kaum praktikabel wäre.

Ranking- und Traffic-Entwicklung

Die positive Entwicklung meines Brettspiel-Blogs geht weiter, und das, obwohl ich in den letzten Wochen einiges vorhatte und auch durch das gute Wetter nicht so zum Bloggen gekommen bin, wie ich das eigentlich vorhatte.

Seit dem letzten Report vor rund 5 Wochen sind 9 neue Artikel erschienen und ich habe auch eine neue Seite erstellt. Damit bin ich insgesamt recht zufrieden.

Der Traffic von Google entwickelt sich weiterhin sehr gut, wie man an diesem Diagram der wöchentlichen Google-Besucher sehen kann:

Das sind nur die Besucher von Google, da dies für mich die aussagekräftigste Messzahl für den Erfolg ist. Natürlich gibt es auch Besucher von anderen Blogs, von Facebook, Twitter und anderen Quellen.

Der Anstieg in der letzten Woche ist sehr deutlich und könnte schon auf den Herbst hindeuten, der nach dem Ende von Ferien und Urlaubszeit deutlich mehr Traffic verspricht.

Aber auch die Rankings in Google entwickeln sich weiterhin positiv. Für die Hauptkeywords „brettspiel“ und „brettspiele“ lag mein Blogs zwischenzeitlich schon auf der zweiten Ergebnisseite. Hier geht es also auch voran, auch wenn die Schwankungen noch stark sind.

So geht es weiter

Im nächsten Teil meiner Blog Case Study widme ich mich den Reviews. Ich bespreche in meinem Blog ja regelmäßig Brettspiele und ich gehe nächstes mal unter anderem darauf ein, wie ich das mache, welche Technik ich nutze und worauf man bei Reviews achten sollte.