Wenn sich eine Frage beständig wiederholt, sogar per E-Mail, dann ist es definitiv die Frage nach den von mir verwendeten Tools.

Persönlich kann ich das gut verstehen, denn auch ich bin immer auf der Suche nach Geheimtipps, Apps und Diensten, die ich noch nicht kenne, die mir aber sehr behilflich sein könnten, wenn ich nur von ihnen wüsste.

Solche Apps oder Tools lernt man meist über Umwege kennen oder eben über Listen. Listen wie diese hier, in denen ich euch heute meine Online Lieblings-Tools vorstellen möchte, auf die ich im Arbeitsalltag wirklich nicht mehr verzichten kann und vor allem nie mehr verzichten will.

Fangen wir also ohne viel Vorlauf an und keine Sorge, empfohlen werden nicht die Tools oder Websites, die jeder schon kennt, sondern möglichst die besonderen, kleinen Perlen. Die, von denen eben noch nicht jeder gehört hat.



Lieblings-Tools: 7 Online-Tools für Web Worker



Varvy

Baue ich eine neue Website auf, muss sie die Prüfungen auf Varvy bestehen. Warum? Weil Varvy vor allem eines prüft, nämlich ob die Seite den Google Webmaster Guidelines entspricht.

Ist dies der Fall, erscheinen die Ergebnisse grün und ist es nicht der Fall, gibt es viele Unterseiten mit cleveren und wirklich hilfreichen Optimierungstipps und detailierten Erklärungen.

Da Google für uns alle am wichtigsten ist und die Webmaster Guidelines quasi das Regelwerk der Suchmaschine darstellen, sollte man sich als Webmaster entsprechend daran halten. Varvy hilft mir dabei seit Jahren und sorgt dafür, dass alle Seiten Googles Vorstellungen entsprechen und gegen keine Regel der Suchmaschine verstoßen.

SSL 4 Free

Keine Website mehr ohne Verschlüsselung. Doch SSL-Zertifikate sind immer noch recht teuer und oft nur für eine einzige Website gültig. Wer darauf keine Lust hat, kann sich bei SSL 4 Free kostenlose Zertifikate von Let’s Encrypt generieren lassen.

Mit einer Anmeldung werden außerdem alle Zertifikate übersichtlich mit Ablaufdatum gelistet und eine E-Mail, wann es so weit, dass die Zertifikate erneuert werden müssen, gibt es ebenfalls. Die trifft genau eine Woche vor dem Ablauf ein.

All das gefällt mir gut und für mich ist SSL 4 Free daher die erste Wahl, wenn es um kostenlose Zertifikate geht.

Slerpee

Natürlich gibt es unzählige Editoren für die Google Serps. Snippet Generator, Serp Editor und wie sie nicht alle heißen. Slerpee ist für mich dennoch besser.

Warum? Ganz einfach, denn das kleine Online-Tool ist simpel und hübsch, ohne mich mit Links, Werbung oder Informationen zu erschlagen. Slerpee ist minimal, tut was es soll und lädt zum Herumprobieren ein.

Mehr brauche ich nicht und will ich vor allem auch nicht. Danke dafür.

Rechnungs-Generator

Vor kurzem erst in einem einzelnen Artikel vorgestellt und weiterempfohlen, gehört er ganz klar mit auch in diese Liste.

Weil der Rechnungs-Generator von Paydirt einfach wirklich gut ist und weil er vollkommen ausreicht, für alle Selbständigen die eben nur zwei, drei Rechnungen im Monat schreiben müssen.

Der Rechnungs-Generator machts möglich und zwar auf die denkbar einfachste Art und Weise.

Nachschlagewerke

Weil es gleich mehrere, für mich relevante und empfehlenswerte Nachschlagewerke gibt, die aber keine Berechtigung haben einzeln gelistet zu werden, dachte ich mir, ich führe das Ganze einfach mal zusammen.

Gemeint sind Websites wie FontFamily.io oder caniuse.com, sowie htmlreference.io, die schnell und einfach aufzeigen wie die Systemfonts auf den Geräten interpretiert werden, welche Befehle im Browser unterstützt werden oder was sauberes HTML alles zulässt.

Drei meiner absoluten Favoriten, die sich jeder Web Worker in die Lesezeichen legen sollte. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da braucht ihr die gut sortierten Übersichtsseiten.

Unicode Code Converter

Wer bestimmte Zeichen in CSS nutzen will etc. muss diese zunächst einmal in Hexdezimalwerte konvertieren, um sie entsprechend einfügen und verwenden zu können. Das kann komplex werden, vor allem wenn der Converter fehlt.

Mir hilft dabei das kleine Wunderwerk Unicode Code Converter, denn dieser Converter wandelt Zeichen gleich in jedes nur erdenkliche Format bzw. in jede mögliche Schreibweise um. Praktisch, wenn auch selten benötigt.

Semager

Zu guter Letzt möchte ich eine Suchmaschine aus deutschem Lande empfehlen. Matthias Schneider liefert mit Semager eine Suchmaschine, die semantische Verbindungen aufzeigt. Wer ähnliche Keywords oder Phrasen für die Optimierung seiner Texte oder Nischenseiten sucht, ist hier genau richtig.

Unbedingt merken und abspeichern, das Online-Tool ist wirklich eine kleine Perle im Web.

Weiter gehts mit den Offline-Tools

Das war es dann auch schon wieder. Insgesamt sieben Online-Tools sind es geworden, die ich euch unbedingt mal ans Herz legen wollte. Tools, die hoffentlich noch nicht jeder kennt. Schaut sie euch mal an, denn für mich sind es alltägliche Begleiter geworden, die ich nicht mehr missen möchte.

Und wer jetzt noch wissen will, was mich für Offline-Tools begleiten, der schaut einfach in meinen nächsten Artikel, denn da geht es um meine liebsten Offline-Tools. Viel Spaß dabei und ich hoffe ihr habt das eine oder andere Tool kennengelernt, was ihr noch nicht kanntet.