Vom Herden-Trieb bis zur Ladezeit – Traffic-Tipp-Video 5 von 10

Werbung



In meinem fünften Traffic-Tipp Video gebe ich wieder 10 Tipps, wie du auf deiner Website oder in deinem Blog für mehr Besucher sorgen kannst.

Diesmal geht es unter anderem um den Herden-Trieb und wie du ihn für dich nutzen kannst. Aber auch Tipps rund um Inhalte, Backlinks und technische Optimierungen werden behandelt.

Viel Spaß mit dem Video und ich freue mich wie immer über euer Feedback.

Teile der Artikel-Serie:

1. About-Seite bis Award

2. bestehende Websites bis Description

3. Webdesign bis Forenlinks

4. Frage und Antwort Portale bis Google Ranking

5. Herden-Trieb bis Ladezeit

6. Linkbait bis Offpage SEO





Traffic-Tipp-Video 5 von 10



Werbung

Und es geht munter weiter mit meinen Traffic-Tipps in Videoform. Diesmal geht es von Nummer 41 bis Nummer 50.

Unter anderen gebe ich Tipps, wie man den „Herden-Trieb“ von Website-Besuchern nutzen kann, um damit für noch mehr Traffic zu sorgen.

Aber auch über die Inhalte einer Website spreche ich und warum hier besonders viel Potential für Traffic-Steigerungen liegt.

Weitere Themen sind unter anderem Kommentare in anderen Blogs, die Bedeutung von Infografiken, die Nutzung aktueller Trends und Hypes und kostenlose Downloads.

Ich hoffe, dass euch meine Tipps auch diesmal wieder helfen mehr Besucher auf eure Website oder euren Blog zu locken.

Ich freue mich über euer Feedback und natürlich auch über Abos in meinem YouTube-Kanal und das Teilen des Videos auf Facebook und Co.

Werbung

Weitere Traffic-Tipps

Diese Tipps stammen aus meinem Artikel 101 Traffic Tipps für Einsteiger. Darin meine ich die besten Tipps und Tricks für mehr Besucher aus über 10 Jahren Selbstständigkeit im Netz zusammengetragen.

Aber viele mögen solche Tipps nicht lesen, sondern schauen sich das lieber als Video an. Deshalb stelle ich die Tipps nach und nach in Videoform auf YouTube bereit.

Wichtig ist dabei aber so oder so, dass ihr diese Tipps selber ausprobiert und testet, was diese für euch bringen. Nur wenn ihr aktiv werdet, könnt ihr eure Website erfolgreicher machen.

Im nächsten Video widme ich mich unter anderem Tipps rund um hochwertige Inhalte, Infografiken und kostenlose Downloads.