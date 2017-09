Kaufmännisches Wissen – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

Zu den häufigsten Gründen für das Scheitern von Selbstständigen gehört fehlendes kaufmännisches Wissen.

Warum das so ist und was eigentlich alles zum kaufmännischen Wissen dazu gehört, erläutere ich im Folgenden.

Zudem gebe ich Tipps, wie man dieses Problem löst.



Ohne kaufmännisches Wissen scheitert man!



Ich habe mich mit dem Thema Scheitern schon häufiger beschäftigt, denn es gehört natürlich zum Risiko von Gründern und Selbstständigen, dass der Erfolg nicht wie geplant eintritt.

Es gibt ohne Zweifel eine ganze Reihe von Gründen, warum man scheitern kann, aber ein wesentlicher ist das Fehlen von ausreichend kaufmännischem Wissen. Hierzu finden sich unterschiedliche Zahlen im Netz.

Unter anderem berichtet dieser Artikel davon, dass gut die Hälfte der Gründer unter anderem einen Mangel an kaufmännischen und unternehmerischen Kenntnissen leiden. Es geht dort zwar dann primär um Übersetzer, aber die Zahlen stammen aus einer gesamtdeutschen Studie.

Aber auch die anderen dort angesprochenen Gründe für das Scheitern haben mehr oder weniger direkt etwas mit dem kaufmännischen Know How zu tut. So sind Fannzierungsmängel oft eben auch darauf zurückzuführen, dass sich zu wenig mit Themen wie Forderungsmanagement, Liquidität und finanzieller Planung auseinandergesetzt wurde. Und auch die Informationsdefizite und die Planungsmängel fallen im Grunde ich die Kategorie „kaufmännisches Wissen“.

Eher selten ist es dagegen, dass Selbstständige/Gründer auf Grund von fehlendem fachlichen Know How scheitern. Die meisten sind schon gut in dem was sie tun, aber das reicht halt nicht für eine erfolgreiche Selbstständigkeit.

Was gehört zum kaufmännischen Wissen?

Deshalb ist es wichtig, dass man sich vor der Gründung oder spätestens währenddessen mit den kaufmännischen Grundlagen beschäftigt. Doch was gehört eigentlich alles dazu?

Im Grunde sind es all die Aufgaben und Tätigkeiten, die nichts mit der eigentlichen fachlichen Leistung zu tun haben.

Planung

Generell ist es wichtig die geschäftliche Planung vorzunehmen und diese auf kaufmännischer Basis durchzuführen. Dazu gehört zu Beginn natürlich der Businessplan, aber auch später ist es wichtig einen Plan zu haben und diesen anzupassen, anstatt nur noch vor sich hinzuarbeiten.

Ob Dienstleistungen oder eigene Produkte, eine gute Kalkulation ist die Basis des finanziellen Erfolges.

Analyse und das Gegensteuern bei Fehlentwicklung ist ein Bestandteil des Controllings. Auch das ist sehr wichtig, um langfristig Erfolg zu haben.

Zu den regelmäßigen Aufgaben von Selbstständigen gehört die Buchhaltung, welche vielen keinen Spaß macht, aber ohne die es einfach nicht geht.

Schließlich gilt es auch dem Finanzamt Rechnung zu tragen und durch kluge Vorausplanung der Steuern nicht die eigene Liquidität zu gefährden.

Ebenfalls sehr wichtig und oft unterschätzt sind die Marketing-Kenntnisse. Angefangen bei der Marktforschung, über Werbung, bis hin zum Kundenservice fallen hier viele wichtige Aufgaben und Kenntnisse rein, ohne die man einfach nicht erfolgreich wird.

Die folgenden Punkte fallen meiner Meinung nach auch noch in den Bereich „kaufmännisches Wissen“, zumindest so wie ich es definiere.

Recht

Rechtliche Aspekte sind in vielen Branchen sehr wichtig, um nicht das Risiko von Abmahnungen oder anderen teuren Problemen zu vergrößern.

Viele Selbstständige haben Mitarbeiter und deren Führung und die Delegierung von Aufgaben will gelernt sein.

Wie man sich dieses Wissen aneignen kann

Die Frage ist nun, wie man sich dieses Wissen aneignen kann. Dafür gibt es verschiedene Wege, die aber Zeit und ggf. auch Geld kosten.

So gibt es viele gute Fachbücher, welche die Grundlagen des kaufmännischen Wissens vermitteln. Ich empfehle dringend 1-2 Bücher für Gründer zu lesen und sich auch mit den nicht so spannenden Themen intensiv zu beschäftigen.

Vielen fällt es dagegen einfacher, wenn sie dieses Wissen von jemandem persönlich beigebracht bekommen. Die IHK bietet z.B. Gründerkurse an, wo man für relativ wenig Geld solche wichtigen Grundlagen vermittelt bekommt. Einfach mal direkt dort nachfragen.

Wer mehr will oder braucht, kann ein Gründercoaching in Anspruch nehmen, welches sogar zu großen Teilen gefördert wird.

Und auch sonst gibt es relativ viele Anlaufstellen, wo man sich Beratung und Hilfe holen kann.

Nicht zuletzt finden sich im Internet viele Blogs und Websites, die massig Know How zu den kaufmännischen Grundlagen bereithalten. So gibt es hier im Blog zum Beispiel meine große Artikelserie Schritt für Schritt in die Selbständigkeit im Netz und ich habe unter anderem auch nützliche Checklisten dazu erstellt.

Hilft Outsourcing?

Gerade zu Beginn arbeiten viele Gründer rund um die Uhr, so dass eigentlich wenig Zeit bleibt, sich mit nicht-fachlichen Dingen zu beschäftigen.

Hier kann zumindest teilweise das Outsourcing eine Lösung sein. So lasse ich meine Buchhaltung und sonstige Steuerangelegenheit von einem Buchhaltungsbüro erledigen, was mir auf jeden Fall eine Menge Zeit spart. Hier muss man allerdings immer abwägen, ob man lieber Zeit oder Geld investieren möchte.

