In Zukunft wird wohl kaum jemand um eine SSL-Verschlüsselung der eigenen Website herumkommen. Diese erkennt man an https vor der Domain.

Ich habe das auch eine lange Zeit vor mir hergeschoben, nun aber mit der Umstellung begonnen. Welche Erfahrungen ich mit der Einrichtung der SSL-Verschlüsselung bei einer meiner Nischenwebsites gemacht habe, erfahrt ihr im Folgenden.

Zudem berichte ich darüber, wie sich die Website seitdem entwickelt hat.



SSL-Verschlüsslung einer Nischenwebsite – Warum?



Werbung

Es gibt schon ein paar Bedenken bei der Umstellung auf https. Rankingsverluste, zumindest vorrübergehend, und damit auch Traffic-Verluste sind nicht auszuschließen. Also warum sollte man sich überhaupt die Arbeit machen und die SSL-Verschlüsselung aktivieren?

Dafür gibt es einige gute Gründe. So ist es meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit, bis der Gesetzgeber die Verschlüsselung der Datenübertragung generell verlangt. Schon jetzt kann man eine gewisse Pflicht dafür ableiten, wenn man z.B. ein Kontaktformular anbietet. Noch wird das allerdings nicht wirklich durchgesetzt. Mit der neuen Datenschutzgrundverordnung, welche im Mai 2018 in Kraft tritt, wird es auch strengere Datenschutzregeln für Websites geben und dann könnte SSL für alle Pflicht sein.

Darüber hinaus ist das einfach die normale Entwicklung. Wer in 10 Jahren immer noch eine erfolgreiche Website haben will, sollte die SSL-Verschlüsselung in absehbarer Zeit umsetzen.

Nicht zuletzt gibt es aber auch aktuell schon Vorteile durch die Verschlüsselung. So weisen viele Browser und auch Google mittlerweile darauf hin, wenn eine Website nicht verschlüsselt ist. Das schreckt Nutzer ab. Sogar Auswirkungen auf das Ranking und damit auf den Traffic soll es bereits geben.

In der Summe gibt es also genügend Gründe, diesen Schritt nun zu gehen.

Umstellung meiner Nischenwebsite

Ich habe mir die SSL-Verschlüsselung meiner Websites schon länger vorgenommen, aber wenn es nicht so dringend ist, schiebt man das ja gern vor sich her.

Nun habe ich damit begonnen, aber zum Start natürlich nicht als erstes meine großen Blogs und Websites umgestellt, sondern mit einer relativ kleinen und nicht besonders erfolgreichen Nischenwebsite angefangen. Wenn mir dabei Fehler unterlaufen wären, wäre es nicht so schlimm gewesen. Es handelt sich um meine Nischenwebsite haarausfall-und-peruecken.de.

Werbung

Ich bin die https-Umstellung Schritt für Schritt vorgegangen, wie es im Artikel 10 Schritte zur vollständigen HTTPS-Umstellung ohne Rankingverlust beschrieben ist. Das war insgesamt recht einfach und ging fast problemlos vonstatten.

Ich habe dabei auf ein kostenloses Let’s Encrypt Zertifikat gesetzt, aber im Grunde funktioniert es auch mit einem kostenpflichtigen SSL-Zertifikat genau so.

Nach der Aktivierung des Zertifikats gab es so gut wie keine Probleme. Alle Plugins, das Theme und so weiter liefen problemlos weiter. Ein paar absolute interne Links in meiner Nischenwebsite habe ich von Hand auf https geändert. Das war möglich, da es eine kleine Nischenwebsite mit relativ wenigen Artikeln ist. Bei hunderten von Artikeln z.B. in Blogs, sollte man dafür ein Plugin nutzen. Aber wie immer vorher die Datenbank sichern!

Allerdings musste ich eine Sache an meiner Webite überarbeiten. Es gab Probleme mit einigen externen Grafiken/Bannern. Diese müssen auch über https-URLs eingebunden werden, da ansonsten eine Fehlermeldung im Browser erscheint und das wollen wir ja nicht. Gleiches gilt übrigens auch für externe Scripte, die man einbindet.

Ich habe also neben den normalen Umstellungen in meinem neuen Theme, welches ich in diesem Zusammenhang ebenfalls installiert habe, nach Stellen gesucht, wo nur http vorkam und diese an den richtigen Stellen in https geändert. Das war aber kaum notwendig.

Und so lief nach kurzer Zeit meine Nischenwebsite mit SSL-Verschlüsselung problemlos.

So ging Google mit der SSL-Verschlüsselung um

Man sollte Google mitteilen, dass man auf https umgestellt hat. Dazu legt man in der Google Search Console eine weitere Property an, diesmal allerdings mit https. Man hat dann also für dieselbe Website 2 Einträge in der Google Search Console (einmal http und einmal https). Auf diese Weise bekommt Google mit, dass es die Website nun mit https gibt und ändert das im eigenen Index.

Bei mir hat Google rund eine Woche gebraucht, um die http-URLs durch die https-Seiten im Index zu ersetzen. Das ging also recht schnell, was ich gut finde.

Rund 1-2 Wochen haben dann aber die https-Seiten zusätzlich gebraucht, um wieder dieselben Rankings zu erlangen, die die Website vor der SSL-Umstellung hatte. Unter dem Strich hat die Nischenwebsite wieder denselben Traffic von Google, wie vorher.

(wöchentlicher Traffic von Google)

Positive Auswirkungen der SSL-Verschlüsselung?

Ob es durch die SSL-Umstellung positive Effekte bzgl. der Rankings gab, kann ich noch nicht sagen. Dafür ist es noch zu früh, auch wenn die letzte Woche gut aussah.

Auf jeden Fall gab es keine negativen Auswirkungen, soweit ich das bisher beurteilen kann. Langfristig wird die Website dadurch aber auf jeden Fall profitieren.

Da ich im gleichen Zug auch das Theme gewechselt habe, ist eine klare Trennung der Auswirkungen aber auch etwas schwierig. Gut finde ich dennoch, dass sich beides nicht negativ ausgewirkt hat.

Mit dem jetzigen Stand bin ich auf jeden Fall zufrieden und werde mich im Herbst daran machen, diese Nischenwebsite weiter auszubauen und für mehr Traffic zu sorgen. Die Grundlagen sind nun gelegt.

Fazit

Bei der Umstellung auf SSL-Verschlüsselung muss man eine ganze Reihe von Schritten beachten, damit alles reibungslos läuft und man keine negativen Auswirkungen auf die Rankings und den Traffic erleidet. Dabei sollte man die Schritte in dem verlinkten Artikel akribisch abarbeiten und nichts vergessen.

Auf Basis meiner eigenen Erfahrungen werde ich in Kürze eine Checkliste veröffentlichen, die euch bei der SSL-Umstellung zusätzlich unterstützen soll.

Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten alle meine Websites und Blogs auf https umstellen. Das macht zwar Arbeit, aber ihr solltet damit auch nicht zu lange warten.

Habt ihr eure Websites schon auf SSL-Verschlüsselung (https) umgestellt? Zumindest einen Teil davon.

Nein, und das habe ich auch nicht vor.

Ja, alle meine Websites.

Bisher noch nicht, aber das gehe ich demnächst an. Ergebnis anschauen