Digitale Produkte und deren Vorteile – Top 10

Man kann aber auch alles komplett auf der eigenen Website umsetzen, also den Kauf abwickeln, ohne dass der Käufer auf eine andere Website muss.

Man kann natürlich Verkaufsplattformen für solche Produkte im Netz nutzen, aber auch da gibt es Alternativen, so dass man nicht von einer total abhängig ist.

Im Gegensatz zum Offline-Handel ist man online sehr gut in der Lage zu messen, wie sich die eigenen digitalen Produkte verkaufen, welche Maßnahmen was gebracht haben und so weiter.

Google Analytics und Heatmap-Tools helfen dabei die Klickraten zu verbessern.

Die Statistiken der Verkaufsplattform können zur Verbesserung der Conversionrate genutzt werden.