10 Tipps für schüchterne Gründer

Der erste Tipp zielt darauf ab, dass du hundertprozentig hinter dem stehen kannst, was du in deiner Selbstständigkeit tust. Wenn du mit ganzem Herzen dabei bist, dann hast du viel weniger Probleme mit anderen darüber zu reden.

Statt sich direkt mit anderen Menschen zu unterhalten, kann man heutzutage eine Menge Technik nutzen. Seien es Websites, Social Networks, Foren, Chats oder was auch immer. Die Technik hilft dabei in Kontakt zu treten, ohne das man ständig neuen Menschen in die Augen sehen muss.