So wichtig ist euch Freizeit – Analyse und Tipps

Das Thema Freizeit habe ich hier im Blog schon häufiger behandelt. Schließlich ist man als Selbstständiger irgendwie immer am arbeiten.

Doch genügend eigene Freizeit ist wichtig und deshalb habe ich euch gefragt, wie ihr es damit haltet.

Im Folgenden schaue ich mir an, was fast 400 Leser meines Blogs davon halten.



So wichtig ist euch Freizeit



Werbung

Genügend Freizeit zu haben ist gerade für Gründer, aber auch später für langjährige Selbstständige nicht so einfach. Schließlich gibt es immer irgendwas zu tun und die ToDo-Liste wird eher länger als kürzer.

Das ging auch mir in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit so. Ich habe kaum frei gemacht und Hobbys und Erholung ziemlich vernachlässigt. Allerdings habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es so nicht auf Dauer weitergehen kann.

Deshalb habe ich mir wieder meine eigene freie Zeit „erkämpft“ und das hat sich sehr positiv auf mein eigenes Wohlbefinden, aber auch auf meine Arbeit ausgewirkt.

Hier habe ich ein paar meiner Tipps dazu aufgeschrieben.

Einblicke in eure Meinung

Vor einer Weile habe ich zum Thema Freizeit eine Umfrage gestartet und insgesamt haben 386 Leser daran teilgenommen. Das ist wirklich gut und zeigt, dass das Thema vielen sehr wichtig ist.

Die Ergebnisse der Umfrage könnt ihr im Folgenden sehen:

Was haltet ihr von Freizeit? Freizeit ist mir sehr wichtig. Nur dann kann ich wieder richtig arbeiten. (57%, 221 Stimmen)

Je nach Auftragslage kann ich mir Freizeit leisten oder nicht. (27%, 105 Stimmen)

Freizeit für Selbständige? Das gibt es nicht! (16%, 60 Stimmen) Teilnehmerzahl: 386 (1 Stimmen)

Loading ... Loading ...

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (57%) haben angegeben, dass Freizeit für sie sehr wichtig ist. Nur dann können sie wieder richtig arbeiten. Mir geht es ganz genauso. Natürlich gibt es mal Phasen, wo man irgendwas schaffen will bzw. muss. Ein paar Tage mal durcharbeiten ist auch nicht das Problem. Aber nicht auf Dauer, denn dann leidet die Konzentration, die Motivation und die Leistungsfähigkeit generell.

Werbung

Mit der harten Realität haben 27% der Umfrageteilnehmer zu kämpfen. Diese machen nur dann frei, wenn es die Auftragslage zulässt. Leider ist es meist so, dass man entweder zu viel oder zu wenig zu tun hat und dadurch auch immer wieder die eigene Freizeit leidet. Hier hilft es klare Feierabendzeiten zu definieren, egal wie die Auftragslage gerade ist. Das fällt sicher nicht leicht, ich weiß das aus eigener Erfahrung, aber nur so wird man dauerhaft zu einer normalen Arbeitzeit und regelmäßigen Freizeit gelangen.

Immerhin 16% geht es so wie mir zu Beginn. Sie haben gar keine Freizeit, da einfach zu viel Arbeit zu erledigen ist und man sich erstmal was aufbauen muss. Allerdings sollte das kein Dauerzustand sein, denn auch wenn man jung ist, das macht sich gesundheitlich bemerkbar.

Arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten!

Viele Gründer arbeiten auch deshalb fast durchgehend, weil es ihnen so großen Spaß macht. Und das ist einerseits natürlich auch schön, da alles viel leichter fällt, wenn man Spaß hat.

Allerdings ist das auch eine Falle, in die man tappen kann. Mir erging es jedenfalls so. Ich habe jede freie Minute gearbeitet, oft bis spät in die Nacht und auch am Wochenende. Freizeit wollte ich gar nicht, weil mir meine Arbeit nicht wie Arbeit vorkam und ich einfach Spaß daran hatte.

Dennoch wirkt sich fehlende Freizeit, Ablenkung und Erholung negativ auf einen selbst bzw. die eigene Gesundheit aus, auch wenn man das erstmal gar nicht merkt.

Deshalb kann ich nur dringend jedem Selbstständigen raten, der eigenen Freizeit einen wichtigen Stellenwert einzuräumen. Langfristig werdet ihr davon profitieren und euer Business ebenfalls.