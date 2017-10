Gesunde Ernährung im Büro – 7 Tipps für das Essen am Arbeitsplatz

Wer kennt nicht das Bild vom Programmierer, der mit Pizza und Cola am PC sitzt? So ähnlich ist es leider bei vielen, die im Büro arbeiten und darunter leidet nicht nur die eigene Gesundheit.

Warum eine gesunde Ernährung so wichtig ist und 7 praktische Tipps für den Büro-Alltag, erfahrt ihr heute.

Zudem schildere ich meine eigenen Erfahrungen.



Warum ist gesunde Ernährung im Büro wichtig?



Gerade wenn man jung ist, stopft man so ziemlich alles in sich hinein. Direkte Auswirkungen spürt man da meist noch nicht, aber die Zahlen lügen nicht. Übergewicht ist in Deutschland ein großes und immer stärker werdendes Problem. Gerade unter den Büro-Tätigen ist das leider weit verbreitet.

Das ist auch nicht überraschend, verbringt man doch einen Großteil des Tages sitzend und bewegt sich kaum. Entsprechend wenig Energie verbraucht man. Dennoch flößen sich viele im Büro Unmengen an Energie in Form von kalorienreicher Nahrung ein.

Die Folge sind Gesundheitsprobleme und die sind nicht nur für einen selbst schlecht, sondern auch für das eigene Business bzw. die berufliche Zukunft.

Ich selbst habe das zuerst in meinem Job gemerkt, wo ich den ganzen Tag am PC saß, ungesund gegessen und dadurch zugenommen habe. Danach ging es in der Selbstständigkeit auch erstmal so weiter, bis ich gemerkt habe, dass ich was ändern muss. Unter anderem habe ich eine gesunde Ernährung umgestellt und fühle mich nun deutlich fitter, leistungsfähiger, aber auch gesünder.

7 Tipps für eine gesunde Ernährung

Hier nun 7 Tipps von mir, wie ich euch im Büro gesünder ernähren könnt.

Frühstück Von vielen wird das Frühstück als wichtigste Mahlzeit des Tages angesehen. Hier legt man die Grundlagen für den Tag und eine energie- und nährstoffreiche Mahlzeit am Morgen ist wichtig. Deshalb solltet ihr euch Zeit nehmen und ein gesundes Essen am Morgen zu euch nehmen. Snacks Statt nur wenige große Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, hat es sich bewährt lieber alle 2-3 Stunden einen kleinen Snack zu essen. Auf diese Weise entwickelt man kein großes Hungergefühl, welches meistens dazu führt, dass man irgendwas ungesundes isst. Kleine gesunde Snacks wie Nüsse, Obst oder Gemüse sind einfach vorbereitet. Keinesfalls sollte man dagegen Süßigkeiten, Chips oder ähnliches snacken. Leichtes Mittagessen Pizza bestellen oder was vom Chinesen holen? Das ist nicht so ideal, denn solche fettigen Gerichte liegen schwer im Magen. Man wird müde, da man diese erstmal verdauen muss und dann ist die Konzentration und Produktivität meist nicht mehr so gut. Deshalb sollte man zum Mittagessen lieber etwas leichtes und verdauliches essen und nicht so viel davon. Hat man den Snack-Tipp beachtet, dann hat man aber auch nicht so großen Hunger zur Mittagszeit. Obst und Gemüse Für viele sind Obst und Gemüse nicht so attraktiv. Dennoch sind diese deutlich besser, als Fast Food oder Süßigkeiten. Zudem kann man sie einfach besorgen und mitnehmen und sie erfordern nicht viel Vorbereitung. Allerdings sollte man hier für Abwechslung sorgen, sonst kann es schnell passieren, dass man diese nicht mehr sehen kann. Fleisch und Fisch Fleisch ist nicht pauschal schlecht. Im Gegenteil, dadurch nimmt man wertvolles Eiweiß auf. Es kommt viel mehr auf die Zubereitung an. Fett, Sahne und ähnliches sorgen für Probleme. Tagsüber ist das kein Problem, da Kohlenhydrate auch wichtig sind, aber Abends sollte man eher auf Kohlenhydrate verzichten und z.B. nur Fleisch mit Gemüse essen. Immer zu empfehlen und leider viel zu selten auf dem Tisch ist Fisch. Das ist mit das Gesündeste, was man essen kann. Vorbereitung Ein Hauptgrund für eine ungesunde Ernährung ist der tägliche Stress. Schon morgens hat man meist Zeitdruck, weil zum Beispiel die Kinder in die Schule müssen oder ein wichtiger Termin ansteht. Deshalb sollte man Snacks und größere Mahlzeiten bereits am Abend vorher vorbereiten. Ich mag z.B. Gemüsesticks mit Quark sehr gern als Snack für zwischendurch und das ist schnell gemacht. Aber auch gesunde Vollkorn-Schnittchen oder die übriggebliebene Essensportion vom Abendbrot eignen sich sehr gut für den nächsten Tag im Büro. Auf diese Weise spart man Zeit und man lässt sich am nächsten Tag nicht vom Hunger verleiten was „Schlechtes“ zu bestellen/zu kaufen. Trinken Der siebente und letzte Tipp betrifft das Trinken. Zu wenig im Büro zu trinken ist ein Fehler, der häufig gemacht wird. Dabei sorgt es nicht nur für ein besseres Wohlbefinden, sondern man zügelt damit auch den Hunger. Allerdings sollte man vor allem auf Wasser setzen und nicht auf Getränke mit Zucker, die alles eher schlimmer machen. Ebenso sollte man im Sommer nicht zu kalte Getränke zu sich nehmen. Lieber etwas lauwarmes oder warmes trinken, das kann der Körper besser vertragen. Und ganz wichtig ist zudem, dass man nicht nur Kaffee trinkt. Auch das sorgt eher für negative Folgen.

Gesunde Ernährung ist nicht alles

Ich kenne es ja selber. Es ist nicht immer so einfach sich gesund zu ernähren. Manchmal fehlt einfach die Zeit oder man schafft es nicht, etwas gesundes vorzubereiten. Zudem ist auch jeder anders und während der eine auf ein gutes Frühstück nicht verzichten kann, bekommt der andere morgens keinen Happen runter.

Deshalb es ist wichtig, dass man den eigenen Weg findet und ausprobiert, wie es für einen am besten funktioniert. Bei mir ist das mittlerweile gut eingespielt und der Aufwand hält sich in Grenzen. Wenn man erstmal vom Kopf her weiß, was man essen möchte und was nicht, dann fällt es viel einfacher. Das dauert aber seine Zeit.

Allerdings ist die gesunde Ernährung nicht alles. So sollte man gerade als Büro-Mensch regelmäßig Sport treiben und sich nach der Arbeit viel bewegen. Das hilft nicht nur der Gesundheit, sondern vermindert auch Stress, was ja oft ein wichtiger Grund für eine schlechte Ernährung ist.

Da ich das nun alles gesagt habe, möchte ich zum Schluss aber auch etwas Entwarnung geben. Wie bei vielem im Leben kommt es auf das richtige Maß an. Deshalb kann man sich natürlich hin und wieder mal was gönnen, wie z.B. eine leckere Pizza oder ein wenig Schokolade. Das ist kein Problem, wenn es nicht der Normalzustand ist. Zudem ist es oft gut für die eigene Motivation.

Wie ernährt ihr euch im Büro? Welche Probleme habt ihr diesbezüglich und welche Tipps könnt ihr geben?