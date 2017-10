Ordnung & Struktur – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

Als Selbstständiger hat man sehr viel zu tun. Statt sich nur um die eigentliche Arbeit zu kümmern, muss man sich z.B. auch mit kaufmännische Angelegenheiten beschäftigen und vieles mehr.

Auch wenn es im Volksmund heißt „Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos“, würde ich das mit mehr als 11 Jahren Erfahrung als Selbstständiger anders sehen.

Warum ich Ordnung und Struktur für wichtig halte und welche Tipps ich euch diesbezüglich geben kann, erfahrt ihr im Folgenden.



Ist Ordnung und Struktur überhaupt wichtig?



Werbung

Ich war früher auch anders. Ein unaufgeräumter Schreibtisch war normal, überall lagen Notizzettel und ich habe das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte.

Natürlich schafft man so auch eine Menge Arbeit, aber mit der Zeit hat sich diese Vorgehensweise als nicht ideal herausgestellt. Ich habe Aufgaben vergessen, übersehen oder einfach falsch geplant. Zudem hat es Stress verursacht, überall Arbeit liegen zu haben und nicht zu wissen, was bis wann fertig sein wird und muss.

Nicht zuletzt habe ich mich immer wieder mit zu vielen Aufgaben verzettelt, so dass ich am Tagesende nicht wirklich was geschafft habe.

Daraus habe ich gelernt und viel mehr Ordnung in meinen Arbeitsalltag gebracht. Das klingt natürlich uncool und manch einer mag einwenden, dass dadurch die Kreativität verloren geht. Allerdings habe ich das gar nicht so empfunden. Im Gegenteil. Durch die Ordnung und Struktur hatte ich den Kopf frei für die anstehenden Aufgaben und konnte mehr Kreativität entwickeln.

Und ich habe es nicht zuletzt durch Ordnung und Struktur geschafft, weg von den ständigen Überstunden zu kommen.

Tipps für Ordnung im Büro

Ich hatte schon erwähnt, dass dem Schreibtisch eine besondere Bedeutung zukommt. Wer es schafft diesen ordentlich und aufgeräumt zu halten, geht viel freier an die eigenen Aufgaben heran.

Darauf sollte idealerweise nur das Material für die aktuelle Aufgabe liegen. Ein Ablageplatz für sonstige Dinge ist auch okay. Aber es sollte viel „leerer“ Schreibtisch zu sehen sein. Das ist sehr befreiend.

Werbung

Notizzettel sind nicht ideal. Besser ist ein Kalender, in dem man wichtige Termine/Aufgaben einträgt. Oder auch ein Notizbuch, in dem man die eigenen Gedanken, Pläne, Aufgaben etc. sammelt.

Aber auch die digitale Version des Schreibtisches, der eigene Computer-Desktop, sollte aufgeräumt sein. Gibt es nur Icons für die Programme, die du wirklich nutzt? Sind die digitalen Dokumente augeräumt oder „fliegt“ alles in wenigen Ordnern durcheinander?

Übersichtlichkeit und augeräumte Arbeitsbereiche sind die Basis für konzentriertes und effizientes Arbeiten.

Struktur im Arbeitsalltag

Aber auch bei der eigentlichen Tätigkeit geht es um Ordnung. Wer Multitasking versucht und gleichzeitig an 5 Aufgaben sitzt, schafft meist nicht viel. Wir sind einfach nicht für das Multitasking gemacht.

Stattdessen ist es sinnvoll Routinen und Workflows einzuführen und zu nutzen. Diese erlauben es bestimmte Aufgaben schneller und besser zu erledigen. Das mag langweilig klingen, ist es aber nicht. Zudem ist man so schneller mit solchen Aufgaben fertig und hat mehr Zeit für neue, kreative Dinge.

Ganz wichtig ist es als Selbstständiger gut mit der eigenen Zeit umzugehen. Gerade wenn man keinen festen Feierabend hat, dehnt das Gehirn automatisch die Arbeitszeit nach hinten aus. Man hat nicht mehr den „guten“ Druck von Deadlines, sondern füllt die eigene Arbeitszeit mit unwichtigen Dingen. Und so kommt es, dass viele Selbstständige zwar deutlich länger arbeiten, aber gar nicht mehr schaffen.

Ein fester Arbeitsbeginn und eine Uhrzeit, zu der man Feierabend macht, haben sich bei mir sehr bewährt, um effizient zu arbeiten.

Hier findet ihr weitere Tipps für das Zeitmanagement.

Praktische Tipps

Hier nochmal die meiner Meinung nach wichtigsten Tipps für mehr Ordnung und Struktur im Arbeitsalltag:

Ein gutes Zeitmanagement und feste Termine helfen sehr dabei, strukturiert zu arbeiten.

Verzicht auf Multitasking und Konzentration auf jeweils eine Aufgabe.

Ein aufgeräumter Schreibtisch, im Büro wie digital, hilft sehr dabei mehr zu schaffen.

Eine schriftliche Planung und gute Übersicht der anstehenden Aufgaben ist wichtig.

Die Entwicklung von Routinen und Workflows spart Zeit und schafft Freiräume.

All das sollte aber individuell an die eigene Situation angepasst werden.

Auf den letzten Punkt möchte ich gern noch eingehen. All diese Tipps haben sich bei mir und vielen anderen bewährt. Aber diese sind kein Gesetz. Es gibt einfach andere Charaktere und da mag es z.B. sein, dass flexible Arbeitzeiten, ganz nach eigenem Befinden, besser funktionieren.

Deshalb muss jeder für sich herausfinden, was besser funktioniert. Aber auf jeden Fall solltet ihr es mal mit Ordnung und Struktur probieren. Viele denken, dass dies nichts für sie ist, merken dann aber im praktischen Einsatz, welche Vorteile es bringt.

Mehr Tipps zu den Basics der Selbstständigkeit

In dieser Artikelserie stelle ich jeweils einen Faktor vor, um erfolgreich selbstständig zu sein. Dabei schildere ich natürlich vor allem meine eigenen Erfahrungen aus mehr als 10 Jahren Selbstständigkeit im Netz, gehe aber auch auf grundlegende Tipps und Basics ein.

Basics der Selbstständigkeit:

Leidenschaft, Kaufmännisches Wissen

Ich freue mich natürlich über eure Erfahrungen und Tipps zu den behandelten Grundlagen.