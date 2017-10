Manch einer verdient mit Google AdSense vierstellige Einnahmen, während sich andere mit ein paar Euro im Monat zufrieden geben müssen.

Ein häufiger Grund dafür ist die Zahl der Klicks, die Besucher auf die AdSense Anzeigen tätigen.

Wie viele Klicks man für gute AdSense Einnahmen braucht, verrate ich im Folgenden.



Grundsätzlich kann man erstmal festhalten, dass mehr Klicks in der Regel auch besser sind. Allerdings nur, wenn es „richtige“ Klicks von echten interessierten Nutzern sind. Google wertet aus, was die Personen machen, die auf AdSense Anzeigen klicken. Verschwinden diese immer gleich wieder von der betreffenden Website, dann wertet Google das als schlechten Traffic und senkt die AdSense Vergütung für die Website, von der diese kommen.

Ansonsten aber ist es natürlich gut, je mehr Klicks es gibt. Schließlich bekommt man immer dann eine Provision, wenn jemand darauf klickt. Es kommt also, genauso wie bei Google AdWords, nicht auf die Anzahl der Einblendungen an, sondern auf die Klicks auf die AdSense-Anzeigen.

Das ist auch der Grund, warum kleinere Websites und Blogs durchaus gutes Geld mit Google AdSense verdienen können. Sie müssen halt dafür sorgen, dass ein möglichst hoher Anteil der Besucher auf die Anzeigen klicken.

Wie viele Klicks das genau sind, lässt sich leider nicht so genau sagen. Das liegt daran, dass jeder Klick unterschiedlich vergütet wird. Darauf komme ich weiter unten nochmal zu sprechen.

AdSense-Einnahmen Beispiel

Allerdings können wir mit einem Durchschnittswert rechnen, der recht typisch ist. 30 Cent pro Klick im Schnitt ist in vielen Branchen ein realistischer Wert. Natürlich gibt es auch Werte die darüber oder darunter liegen, aber mit 30 Cent kann man gut rechnen.

Um 100 Euro im Monat mit Google AdSense zu verdienen, müssen die AdSense-Anzeigen unserer Website demnach rund 333 mal angeklickt werden.

Wollen wir sogar 1.000 Euro im Monat einnehmen, sind rund 3333 Klicks notwendig.

Klicks auf AdSense-Anzeigen steigern

Das ist schon eine ganze Menge, auch wenn das gerade für größere Blogs vielleicht nicht viel klingt. Doch leider klicken nicht viele der Besucher auf Google AdSense Anzeigen.

Was also können wir tun, damit mehr unserer Leser auf AdSense-Anzeigen klicken? Auf keinen Fall sollten wir sie darum bitten. Das ist von Google nicht erlaubt und kann schnell zum Rauswurf führen.

Stattdessen sollten wir nicht nur die Anzeigen einbauen (z.B. per Plugin), sondern diese auch optimieren, damit die Anzahl der Klicks darauf steigt.

Hier ein paar wichtige Tipps, um die Klick-Zahl zu steigern:

Die AdSense-Anzeigen sollten am besten direkt im Hauptcontent eingebaut werden. Also nicht in der Sidebar oder dem Footer, wo diese keiner wahrnimmt. Stattdessen direkt im eigentlichen Text der Seite und dort möglichst weit oben.

Die AdSense-Anzeigen sollten am besten direkt im Hauptcontent eingebaut werden. Also nicht in der Sidebar oder dem Footer, wo diese keiner wahrnimmt. Stattdessen direkt im eigentlichen Text der Seite und dort möglichst weit oben. Größer ist besser. Das gilt nach meinen Erfahrungen zumindest bei AdSense-Anzeigen. Statt einer relativ kleinen 468×60 Anzeige solltet ihr es mal mit einer 600×300 Pixel Anzeige probieren. Die fällt den Besuchern einfach mehr auf und das erhöht die Klickrate.

Auffallende Farben sorgen ebenfalls dafür, dass die Leser die Anzeigen wahrnehmen. Allerdings sollte es dennoch zum Gesamtlayout passen, da es sonst sehr negativ rüberkommen kann.

Auf jeden Fall sollte man mal die Image-Anzeigen von AdSense testen. Neben den üblichen Text-Anzeigen kann es in manchen Branchen besser funktionieren, wenn man Grafikbanner von AdSense schalten lässt.

Google hat die Begrenzung für AdSense-Anzeigen pro Seite aufgehoben. Zwar sollte man es nun nicht damit übertreiben, aber eine zweite AdSense-Anzeige kann man auf jeden Fall einbauen.

Google ermöglicht schon länger responsive Ads, die sich der Bildschirmgröße anpassen. Ich nutze nur noch diese, denn so werden die AdSense-Anzeigen auch auf dem Smartphone ordentlich dargestellt.

Es lohnt sich zudem die Ablenkungen zu verringern. Indem man insgesamt weniger andere Links, Anzeigen oder was auch immer einbaut, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Besucher auf die AdSense-Anzeige klicken.

Und natürlich hilft auch mehr Traffic. Aus der Erfahrung kann man sagen, dass die Klickrate bei steigenden Besucherzahlen gleich bleibt. Gibt es also z.B. bei 10.000 Besuchern 100 Klicks, dann gibt es bei 20.000 Besuchern rund 200 Klicks.

Weitere Best Practices und Erfahrungen haben ich in diesem Artikel geschildert.

Weitere Faktoren für höhere AdSense-Einnahmen

Unter dem Strich zählen aber nicht die Klicks, sondern die Einnahmen. Deshalb solltet ihr euch nicht nur damit beschäftigen die Klickzahl zu erhöhen, sondern auch an den anderen Faktoren arbeiten, die die AdSense-Einnahmen beeinflussen.

Das ist zum einem die Vergütung pro Klick, die mehr oder weniger stark von den oben genannten 30 Cent abweichen kann. Bei vielen, die über zu geringe AdSense-Einnahmen klagen, liegt hier ein Hauptgrund. Wenn es im Schnitt nur 5 Cent pro Klick gibt, dann kann man die Zahl der Klicks verdoppeln oder verdreifachen, es wird nicht so viel mehr.

Die Klickpreise hängen stark vom Thema ab. Es gibt einfach lukrative Themen, wo es viele Werbekunden gibt, die zudem noch bereit sind hohe Beträge pro Klick zu bezahlen. Gute Erfahrungen habe ich z.B. mit dem Thema Hosting gemacht. In meinem Hosting-Blog liegt die durchschnittliche AdSense-Klickvergütung bei immerhin knapp einem Euro.

Mit den oben genannten 333 Klicks würde ich hier knapp über 300 Euro verdienen. Das ist schon deutlich mehr als die 100 Euro bei 30 Cent durchschnittlicher Klickvergütung.

Natürlich ist auch das Suchvolumen wichtig. Was bringt ein durchschnittlicher Klickpreis von einem Euro, wenn pro Monat nur 1.000 Leute nach dem Thema suchen. Dann wird man auch nicht so viel verdienen. Sucht euch also z.B. populäre Themen für eure Artikel aus.

Und auch die Zielgruppe selbst ist nicht unwichtig. Ich habe z.B. die Erfahrung gemacht, dass internetaffine Nutzer (also User, die sich sehr gut im Internet auskennen) seltener auf AdSense klicken, als andere.

Bei der Steigerung der AdSense-Einnahmen kann man an verschiedenen Stellschrauben drehen und das sollte man auch machen. So kann man die Einnahmnen vervielfachen.

AdSense-Einnahmen Beispiel:

Hier nochmal das Ausgangsbeispiel mit nicht ganz so guten Werten:

0,30 Euro pro Klick * 0,5% Klickrate * 20.000 Besucher = 30 Euro/Monat

Steigert man alle 3 Faktoren ein wenig, dann kann das zu deutlich höheren Einnahmen führen:

0,50 Euro pro Klick * 0,8% Klickrate * 30.000 Besucher = 120 Euro/Monat

Die Einnahmen haben sich durch die leichten Verbesserungen vervierfacht!

Einnahmen selber ausrechnen

Wie man sehen kann, ist die Antwort auf die Frage, wie viele Klicks man für gute AdSense Einnahmen braucht, leider nicht ganz so leicht zu beantworten. Es gibt einfach zu viele Faktoren, die die Einnahmen beeinflussen.

Klar ist aber auch, dass man in den meisten Fällen schon dreistellige Klickzahlen braucht, um halbwegs vernüftige Einnahmen zu erzielen. Wer von Google AdSense leben will, braucht in der Regel schon eine gute vierstellige Anzahl an Klicks im Monat.

Wenn ihr schätzen wollt, wie hoch die AdSense-Einnahmen bei einer geplanten Website ausfallen könnten, dann empfehle ich euch meinen AdSense-Rechner. Hier müsst ihr ein paar Daten eingeben und ihr bekommt eine Schätzung, wie hoch eure AdSense-Einnahmen sein könnten.

Seid ihr zufrieden mit euren AdSense-Einnahmen?

Zum Schluss würde mich interessieren, ob ihr mit euren AdSense-Einnahmen zufrieden seid oder nicht. Und wenn nicht, was von den genannten Faktoren das Hauptproblem bei euch ist.