YouTube SEO – Die 13 besten Tipps für mehr Videoaufrufe

Ganz am Anfang steht natürlich die Themenwahl für das eigene Video. Dieses sollte für die eigene Zielgruppe interessant sein und auch besonders genug, um aufzufallen. Am besten ist es, wenn man einen Nerv bei den Nutzern trifft.

Deshalb sollte man die eigenen Videos auf jeden Fall in HD (idealerweise Full HD) hochladen und das 16:9 Format verwenden. Wer kann, sollte sogar in 4K hochladen, denn das möchte YouTube besonders pushen.

Perfekt ist es, wenn das wichtigste Keyword an erster Stelle im Titel steht. Zudem sollte dieser kompakt, also nicht zu lang sein.

Ebenfalls wichtig ist eine ausführliche Beschreibung. Hier sollte man nicht den Fehler machen und nur ein paar Worte reinschreiben, sondern 150 Wörter oder mehr. Ähnlich wie bei Artikeln muss man also für „Fleisch“ sorgen, was Google ebenfalls auswerten kann.

Diese Tags bringen nicht die Welt, aber im Gesamtbild helfen auch diese. Übrigens soll der Name eines Konkurrenz-Kanals in den eigenen Tags wohl dabei helfen, dass man dort als Empfehlungsvideo auf der rechten Seite auftaucht.

Last but not least muss ich natürlich auch noch die Backlinks ansprechen. Genauso wie in der Google-Suche sind diese auch für YouTube-Videos wichtig.

Veröffentlicht deshalb den Link zum YouTube-Video auch in euren Blogartikeln, auf euren Social Media Profilen, in Newslettern, mailt sie an Freunde, teilt sie in Foren und so weiter.