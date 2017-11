Was verdienen Webdesigner? Einkommen, Arbeitsstunden und Zukunft

Auch wenn ich selbst nicht mehr als Webdesigner für Kunden arbeite, so verfolge ich doch aufmerksam, was sich in diesem Berufzweig tut. Zudem bekomme ich hin und wieder mal Anfragen von Lesern, was ein Webdesigner denn heute so verdienen kann.

Deshalb habe ich mir zwei aktuelle Studien angeschaut, die sich genau mit dieser Frage beschäfigten und interessante Einblicke bieten. So erfahrt ihr im Folgenden unter anderem, wie viel Webdesigner wirklich verdienen, wie es mit den Arbeitsstunden aussieht und wie zufrieden diese sind.



Was verdienen Webdesigner?



Vor 15 oder 20 Jahren war es meist eine lukrative Idee sich als Webdesigner selbstständig zu machen. Vor den großen Social Networks und den vielen Website-Baukästen, die es heute gibt. Es gab keine große Alternative dazu, sich von einem Webdesigner ein Website erstellen zu lassen. Entsprechend viel Geld konte man damals verlangen.

Doch die Zeiten haben sich geändert und so sind eigene Websites heute gar nicht mehr unbedingt notwendig, um online aktiv zu sein. Und es gibt neben automatisierten Möglichkeiten zur eigenen Website zu kommen vor allem sehr viel Konkurrenz durch andere Webdesigner.

Das hat sich natürlich auch darauf ausgewirkt, was Webdesigner verdienen. Laut einer Studie von HostEurope aus diesem Jahr sahen die Einkommen von Webdesignern wie folgt aus:

weniger als 20.000 Euro im Jahr 23,5 % 20.000 bis 40.000 Euro im Jahr 37,9 % 40.000 bis 60.000 Euro im Jahr 22,7 % 60.000 bis 80.000 Euro im Jahr 7,5 % über 80.000 Euro im Jahr 8,4 %

Der Großteil verdient also relativ wenig. Nur ein kleiner Teil konnte sich dagegen wirklich gute jährliche Einnahmen aufbauen.

Das spiegelt sich auch in den Stundensätzen wieder. 18,8 % der Webdesigner rechnen weniger als 40 Euro die Stunde ab. Bei nur 12,4 % liegt der Stundensatz höher als 80 Euro pro Stunde. Ein wichtiger Grund dafür ist die große Konkurrenz. Das macht in vielen Bereichen die Preise kaputt.

Gerade bei kleinen Kunden, die einen großen Teil der Auftraggeber für Webdesigner ausmachen, sind keine hohen Stundensätze durchsetzbar. Das Problem hatte ich vor vielen Jahren auch, als ich noch als Webdesigner gearbeitet habe. Die Aufträge waren hier in der Region nicht groß und die Stundensätze haben immer mehr gelitten.

Laut Moz.com gehört Webdesign sowieso zu den am schlechtesten bezahlten Jobs im Online Business. Schaut man sich diese Verteilung an, auch wenn das Daten aus den USA sind, dann ist das schon ernüchternd.

Man muss aber dazu sagen, dass es starke Schwankungen nach Alter und Erfahrung gibt. Wer schon länger dabei ist, kann sich auch ein besseres Einkommen aufbauen.

Nicht überall verdienen Webdesigner gleich viel

Doch man kann nicht alle Regionen über einen Kamm scheren. Es gibt starke regionale Unterschiede.

Auf gehaltsvergleich.com kann man sich die Gehälter von Webdesignern anschauen. Hier geht es zwar um Angestellte, aber das spiegelt mit Sicherheit auch das Potential für selbstständige Webdesigner in der Region wieder.

Während des Gehalt für Webdesigner in Bayern zwischen 23.808 – 47.343 Euro pro Jahr liegt, ist es in Brandenburg mit 17.372 – 36.369 Euro pro Jahr deutlich geringer.

Es hängt also stark davon ab, wo man tätig ist. In München liegt das Einkommen von Webdesignern z.B. laut diesem Portal bei 25.953 – 75.466 Euro pro Jahr.

Arbeitsstunden und Zufriedenheit

Ein guter Verdienst ist für Webdesigner also durchaus möglich, aber rosig sieht es sicher nicht für jeden aus. Aber Geld allein ist keine ausreichende Bewertungsgrundlage. Deshalb hat man in der Studie von HostEurope auch die Arbeitszeit ausgewertet. Dabei sind die folgenden Werte herausgekommen.

bis 35 Stunden 32,4 % zwischen 36 und 45 Stunden 45,6 % mehr als 46 Stunden in der Woche 22 %

Das sind zum eine deutlich weniger Überstunden, als ich gedacht hätte. Natürlich sind Überstunden gerade für Gründer oft nicht zu vermeiden und auch später ist das, je nach aktuellem Projekt, manchmal notwendig. Entgegen anderslautenden Sprüchen wie „Selbst und Ständig“ sind permanente Überstunden aber weder sinnvoll, noch ein Zeichen einer gut laufenden Selbstständigkeit. Stattdessen ist es gerade anders herum. Wer eine gut laufende Selbstständigkeit hat, muss später nicht mehr permanent Überstunden schieben, sondern hat halbwegs normale Arbeitszeiten.

Eine andere Erkenntnis aus diesen Zahlen könnte aber auch sein, dass ein Teil nur nebenberuflich als Webdesigner tätig ist. Auch das ist natürlich interessant und dann sind auch die teilweise geringen Einkünfte womöglich anders zu bewerten.

Erstaunlich und auch erfreulich ist der hohe Anteil der Webdesigner, die ziemlich zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Tätigkeit sind. 71 Prozent haben dies angegeben. Geld ist eben nicht alles, um glücklich zu sein. Dagegen sind nur 5,9% weniger oder gar nicht zufrieden. Das ist ein relativ kleiner Anteil, wenn man sich mal die Unzufriedenheit von vielen Angestellten anschaut.

Laut einer GoDaddy-Studie aus diesem Jahr, arbeiten weltweit 57% der Webentwickler zu Hause. Angeblich sind es in Deutschland weniger, aber meine Umfrage liegt in einem noch höheren Bereich:

Hast du ein externes Büro? Nein (71%, 239 Stimmen)

Ja (15%, 51 Stimmen)

Nein, aber ich plane den Umzug in ein externes Büro. (14%, 48 Stimmen)

Klar ist, dass Webdesigner relativ problemlos vom Homeoffice aus arbeiten können. Das habe ich viele Jahre gemacht und es hat wunderbar funktioniert.

Die Zukunft der Webdesigner

Mit der Frage, wie es mit der Zukunft für Webdesigner aussieht, habe ich mich schon mal beschäftigt.

Die Daten, die ich oben zusammengetragen habe, zeigen, dass es nicht DEN Webdesigner gibt. Stattdessen sind alle möglichen Facetten vorhanden und deshalb kann man auf diese Frage auch keine pauschale Antwort geben.

Klar ist, dass Website-Baukästen, Apps und Social Networks am klassischen Webdesign nagen. Dafür braucht man nicht wirklich einen Webdesign-Dienstleister. Im Gegenzug verzichten immer mehr Firmen auf eine eigene Website oder nutzen zumindest Baukästen oder Vorlagen.

Nichtsdestotrotz werden Webdesigner auch in Zukunft in vielen Bereichen gebraucht. Es geht halt nur weg von der klassischen statischen Firmenwebsites, hin zu mehr diffenzierten und integrierten Lösungen. Deshalb ist Spezialisierung sehr wichtig.

Aber auch harte Arbeit ist für Webdesigner in Zukunft wichtig für den Erfolg, denn Neukundenakquise, das Mithalten bei technischen Entwicklungen, die Preisgestaltung und viele andere Punkte gehören zu den täglichen Aufgaben. Generell haben viele Webdesigner damit zu kämpfen, dass sie viele verschiedene Aufgaben erledigen müssen. Webdesign ist nur eine davon.

Laut einer Umfrage, die ich vor einer Weile in meinem Blog durchgeführt habe, seht ihr dies ähnlich. Webdesign kann immer noch ein lukratives Geschäftsmodell sein, aber einfach ist es nicht.

Ist Webdesign noch ein sinnvolles Geschäftsmodell? Wenn man es richtig anpackt, kann man als Webdesigner sehr wohl erfolgreich sein. (56%, 409 Stimmen)

Ganz bestimmt. Gerade heute brauchen Firmen wirklich gute Webdesigner. (21%, 154 Stimmen)

Nein, der Markt ist kaputt. Es sind zu viele Billiganbieter unterwegs. (17%, 124 Stimmen)

Darüber möchte ich nicht reden. ;-) (5%, 39 Stimmen)

Mehr Infos findet ihr übrigens in dieser übersichtlichen Infografik.

Was ist eure Meinung oder Erfahrung?

Am Ende dieses Artikels würde mich natürlich interessieren, welche Erfahrungen ihr als Webdesigner gemacht habt.

Könnt ihr davon gut leben? Wie sieht es mit eurer Arbeitszeit aus? Was erwartet ihr von der Zukunft?

Ich freue mich über euer Feedback.