Du hast deinen YouTube-Kanal eingerichtet und die ersten Videos erstellt, doch wo bleiben die Zuschauer? Die ersten YouTube Abonnenten zu finden ist für viele schwer.

Deshalb geht es in meinem heutigen Artikel genau darum. Ich gebe Tipps, wie man die ersten Abonnenten bekommt und welche Maßnahmen dafür sinnvoll sind.

Dies ist der zwölfte Teil meiner YouTube-Artikelserie.



Warum sind YouTube Abonnenten überhaupt wichtig?



Man braucht nicht zwingend Abonnenten, um Videoaufrufe in YouTube zu generieren, da gute (und optimierte) Videos auch in der YouTube-Suche und sogar in der Google-Suche auftauchen.

Dennoch sind viele Abonnenten sehr nützlich, da diese über neue Videos automatisch informiert werden und ein guter Teil davon regelmäßig im Kanal vorbeischaut. Man hat sozusagen Stamm-Zuschauer, die verhältnismäßig viele Videos des eigenen Kanals schauen. Ähnlich wie die Stammleser in einem Blog.

Zudem ist eine größere Anzahl von Abonnenten auch für neue Zuschauer ein wichtiger Indikator. Gelangt man auf ein Video, dessen Kanal nur 10 Abonnenten hat, macht das keinen guten Eindruck. Viele denken, dass die Videos nicht toll sind, wenn es so wenige Abonnenten gibt.

Hat der Kanal dagegen dreistellige oder gar vierstellige Abonnentenzahlen, dann ist hier schon mehr Vertrauen seitens neuer Besucher da. Das sorgt für mehr Videoaufrufe und auch dafür, dass wiederum noch mehr Zuschauer auf den Abo-Button klicken.

Mit steigender Abonnentenzahl wird es also auch einfacher neue Abonnenten zu finden. Aber dazu muss man erstmal am Anfang die ersten 100 Abonnenten finden.

So gewinnst du die ersten 100 YouTube Abonnenten

Im Folgenden findest du 10 Tipps, wie die deine ersten 100 YouTube Abonnenten findest.

Nische finden Das hast du hoffentlich schon erledigt. Es ist wichtig, dass du für deine Videos eine eindeutige Nische gefunden hast. Nicht über dieses und jenes Videos machen, sondern über einen klaren Themenbereich. Nur dann werden viele Zuschauer auch zu Abonnenten, denn diese wollen bestimmte Videos. Wenn sie die Hälfte der Videos in deinem Kanal nicht interessiert, werden sie kein Abonnent. Kanal fertig erstellt Der eigene Kanal sollte auch fertig erstellt sein. So ist ein eigenes Logo sehr zu enpfehlen, genauso wie die passende Farbgebung. Branding ist wichtig, um einen guten ersten Eindruck bei neuen Besuchern zu hinterlassen. Das steigert die Chance, dass Besucher auf den Abo-Button klicken Erste Videos bereits online 5-10 Videos sollten bereits im Kanal online sein, bevor du damit beginnst aktiv um YouTube Abonnenten zu werben. Und es sollten tolle Videos sein, die besonders sind und von denen die Besucher mehr wollen. Und natürlich solltest du auch die SEO-Maßnahmen bei deinen Videos konsequent umgesetzt haben. Regelmäßig Videos uploaden Abonnenten erwarten regelmäßig Videos. Stell also sicher, dass du z.B. ein Video pro Woche online stellst. Lieber solltest du dir etwas weniger vornehmen, als in den ersten 4 Wochen täglich Videos zu veröffentlichen und anschließend immer mehr nachzulassen. Ein fester Wochenplan (im Header des YouTube-Kanals stehend) ist hier sehr nützlich. Es erleichtert dir die Planung deiner Videos und die Besucher erkennen sofort, wann neue Videos erscheinen. Das führt zu mehr YouTube Abonnenten. Kommentiere in anderen Kanälen Wenn du deinen eigenen Kanal und deinen Videooutput optimiert hast, dann solltest du aktiv um Abonnenten werben. Das kannst du z.B., indem du unter anderen Videos, die thematisch passend sind, kommentierst und auch deinen Kanal verlinkst. Frage nach Abos In deinen Videos solltest du die Zuschauer um Abos bitten. Am besten ist eine Kombination aus direkter Frage und einem visuellen Hinweis im Video. Zudem solltest du auch im Beschreibungstext um ein Abo bitten. Eigene Thumbnails erstellen Wie man eigene Thumbnails erstellt, habe ich bereits in dieser Artikelserie erklärt. Das ist sehr wichtig, um aufzufallen und mehr Abonnenten zu gewinnen. Social Media nutzen Wenn du bereits andere Social Media Plattformen nutzt, solltest du diese nutzen, um deine Videos zu promoten. Teile also z.B. auf Facebook die Links zu deinen neuen YouTube-Videos. Das gleiche gilt für Twitter und Co.. Per ifttt.com kannst du das auch automatisch machen. Eigene Website nutzen Ebenfalls hilfreich ist es, wenn man eine eigene Website oder einen Blog hat. Dort sollte man die eigenen Videos ebenfalls verlinken und bewerben. Auch den Kanal selbst sollte man dort prominent vorstellen. Kooperationen Eine weitere gute Möglichkeit für mehr Aufmerksamkeit bei der richtigen Zielgruppe zu sorgen ist es, Kooperationen einzugehen. Kontaktiere YouTuber, die aus der selben Nische stammen und biete diesen z.B. eine Interview-Möglichkeit an. Aber auch andere Kooperationsarten sind möglich. Überlege dir einfach, was da in deiner Nische und bei deinem Thema passen könnte.

Mehr und mehr YouTube Abonnenten

Der „Kampf“ um neue YouTube Abonnenten ist eine dauerhafte Aufgabe, die man in seinen „Arbeitsalltag“ als YouTuber integrieren sollte.

Die schlechte Nachricht ist, dass es gerade zu Beginn oft eher schleppend voran geht. Das ist ganz normal und sollte dich nicht demotivieren. Bleib dran und erstelle tolle Videos. Das zahlt sich früher oder später aus.

Die gute Nachricht ist, dass es mit der Zeit einfacher wird. Weiter oben habe ich ja schon geschrieben, dass eine größere Zahl an Abonnenten dafür sorgt, dass neue Besucher eher auf den Abo-Button klicken. Zudem sind höhere Abo-Zahlen auch ein Faktor in den YouTube-Rankings, so dass man mit den eigenen Videos weiter vorn steht.

Halte also durch und lass dich von der mühsamen Anfangsphase nicht abschrecken. Jeder erfolgreiche YouTuber hat irgendwann mal seinen ersten Abonnenten gewonnen.

Was sind deine Erfahrungen beim Gewinnen von YouTube Abonnenten? Wie gehst du dabei vor und welche Probleme gibt es bei dir?