Hat sich das Windows 10 Update gelohnt?

Letztes Jahr bin ich auf Windows 10 umgestiegen. Das war kein einfacher Schritt, da ich mit Windows 7 sehr zufrieden war. Nun ist es an der Zeit ein Fazit zu ziehen.

Ich schildere meine Erfahrungen mit Windows 10 und zudem schaue ich mir an, wie zufrieden ihr mit Microsofts aktuellem Betriebssystem seid.

Natürlich freue ich mich auch weiterhin auf euer Feedback und eure Erfahrungen.



Mein Umstieg auf Windows 10



Werbung

Bei einem meiner PCs habe ich letztes Jahr kurz vor Ende der kostenlosen 12 Monate ein Windows 10 Update durchgeführt. Das war recht schmerzfrei und danach lief alles problemlos. Man hat bei Microsoft aus den Problemen mit Windows 8 und Vista gelernt und von Anfang an ein sehr gutes OS bereitgestellt, da auch für Desktop-Nutzer Sinn macht.

Aber natürlich brachte die neue Version Änderungen mit sich, an die ich mich erstmal gewöhnen musste. So fehlte mir z.B. das gewohnte Startmenü. Die neue Version finde ich immer noch eher unübersichtlich. Dagegen möchte ich nicht mehr auf Cortana verzichten. Einfach ein Klick auf das Symbol in der Taskleiste und man kann nach allem möglichen suchen. Wobei ich hier meine Suche eintippe und nicht mit meinem PC rede. :-)

So starte ich meine häufig genutzten Programme mittlerweile fast nur noch über diese Suche, was sehr schnell geht. Aber auch andere Programme, Dokumente etc. finde ich meist recht gut damit.

Ansonsten gibt es viele weitere kleine Verbesserungen, die mir mittlerweile gut gefallen. Virtuelle Desktops sind eine schöne Sache, ebenso wie das Info-Center und die Benachrichtigungen. Der Windows Explorer wurde verbessert und es gibt sogar einige Apps aus dem Windows-Store, die ich nutze. Dennoch laufen alle anderen „normalen“ Windows-Programme, die ich auch schon vorher genutzt habe, weiterhin problemlos.

Etwas Bauchschmerzen habe ich allerdings immer noch, wenn ich die 2 verschiedenen Systemeinstellungen sehe, aber gut, damit kann man leben. Nicht genutzt habe ich an meinem Desktop-PC die Touch-Funktionen. Dazu kann ich also nichts sagen. Auf dem Laptop spielt Windows 10 wahrscheinlich noch weitere Trümpfe aus. Ich würde schon gern mal ein Surface Pro von Microsoft ausprobieren. Na mal schauen.

Sehr positiv ist zudem die Betreuung durch Microsoft. Es wurden in den letzten Monaten viele Updates veröffentlicht (wie z.B. aktuell gerade das „Fall Creators Update“), so dass viele Verbesserungen und neue Funktionen hinzugekommen sind. Gerade im Bereich Sicherheit ist da viel passiert. Da ich man mit älteren Betriebssystemen von Microsoft deutlich anfälliger.

Alles in allem bin ich mit meiner Entscheidung für das Windows 10 Update sehr zufrieden und werde bei meinem nächsten Computer natürlich ebenfalls darauf setzen. Man hat da sowieso keine Wahl mehr, da Microsoft andere Windows-Versionen nicht mehr auf neuen Computern im Handel zulässt. Man kann allerdings manuell immer noch Windows 7 und Co. installieren, wenn man das möchte.

Werbung

Hat sich das Windows 10 Update für euch gelohnt?

Ich habe euch vor einer Weile gefragt, wie zufrieden ihr mit dem Update auf Windows 10 seid. Mehr als 100 Leser haben an meiner Umfrage teilgenommen und ihre Erfahrungen geschildert.

Im Folgenden seht ihr euer Fazit, ob sich das Windows 10 Update gelohnt hat.

Wie zufrieden bist du mit Windows 10? Ich bin sehr zufrieden mit Windows 10. (38%, 45 Stimmen)

Ich will mein Windows 7 zurück. (21%, 25 Stimmen)

Ich habe Windows komplett den Rücken gekehrt. (14%, 16 Stimmen)

Es geht so. Es gibt gute und schlechte Dinge. (10%, 12 Stimmen)

Es ist besser, als ich erwartet habe. (9%, 10 Stimmen)

Ich habe noch keine Erfahrungen mit Windows 10. (8%, 9 Stimmen) Teilnehmerzahl: 117 (1 Stimmen)

Loading ... Loading ...

Insgesamt scheint Windows 10 gut bei euch angekommen zu sein. 38% der Umfrageteilnehmer hat angegeben, dass sie sehr zufrieden mit Windows 10 sind. Dieser Gruppe kann ich mich nur anschließen.

10% sind nicht wirklich unzufrieden, aber es gibt schon ein paar gute und ein paar schlechte Dinge am neuen Betriebssystem. Weitere 9% finden, dass es besser ist, als sie erwartet hätten. Das ist nach dem Windows 8 Fiasko natürlich positiv für Microsoft.

Allerdings nutzt nicht jeder Windows 10. 21% haben angegeben, dass sie gern ihr Windows 7 zurückhaben wollen. Die Frage ist, ob es bei dieser Meinung geblieben ist. Kurz nach dem Update fallen einem natürlich die Unterschiede zu Win7 auf, aber man gewöhnt sich an vieles und lernt auch die Vorteile des neuen Betriebssystems kennen.

Immerhin 14% haben Windows allerdings den Rücken gekehrt. Ob sie zu Linux oder MacOS gewechselt sind weiß ich allerdings nicht. Wer vorher nicht so wirklich mit Windows warm wurde, der wird sicher auch durch Windows 10 nicht bekehrt. Ich finde Windows 10, als langjähriger Windowsnutzer, der bereits Windows 95 produktiv genutzt hat, neben Windows 7 das beste Betriebssystem aller Zeiten.

Was sind eure Erfahrungen

Eine Umfrage ist eine schöne Sache, um einen Überblick zu bekommen. Ich würde aber auch gern direkt von euch hören, was eure Erfahrungen mit dem Windows 10 Update waren und was ihr davon haltet. Hinterlasst einfach einen Kommentar.