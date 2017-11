Rückschläge nutzen – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

Natürlich wünscht sich jeder Selbstständige, dass alles perfekt läuft und man sich nicht mit Problemen herumschlagen muss. Aber so ist die Welt nun mal nicht. Rückschläge gehören dazu.

Statt zu hoffen, dass man von diesen verschont wird, sollte man lieber versuchen die eigenen Rückschläge optimal zu nutzen, um anschließend dennoch Erfolg zu haben.

In meinem heutigen Basics-Tipp gehe ich genau darauf ein, gebe Tipps und schildere meine Erfahrungen.



Rückschläge gehören zur Selbstständigkeit dazu



Wie schon geschrieben, gehören Rückschläge einfach zur Selbstständigkeit dazu. Natürlich liest man meist nur von den Erfolgen im Netz. Wer schreibt schon gern über Fehler, Probleme und eben Rückschläge?

Doch natürlich gibt es diese überall, auch bei den angeblich so erfolgreichen Unternehmern und Selbstständigen. Ich finde es natürlich auch sehr motivierend und inspiriend Erfolgsgeschichten zu lesen oder zu sehen. Das setzt oft ungeahnte Kräfte frei. Aber dabei sollte man nicht in die Falle tappen und im Umkehrschluss glauben, dass es genauso laufen muss.

Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen.

Antoine de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller und Pilot

Auch die erfolgreichsten Unternehmer haben viele Rückschläge erlitten. Das Wichtige ist dabei, dass man wieder aufsteht und weitermacht. Zudem kann man daraus eine Menge Lernen.

Rückschläge sind ein natürlicher Bestandteil meines Lebens, es kommt bloß darauf an, wie man darauf reagiert.

Lee Iacocca, ehemaliger amerikanischer Topmanager

Erfolgreiche Menschen unterscheiden sich von den nicht erfolgreichen gerade darin, dass sie sich nicht entmutigen lassen und aus den Rückschlägen lernen. So berichtet z.B. Richard Branson in diesem interessanten Interview darüber, wie er mit den den vielen Rückschlägen in seinem Business-Leben umgegangen ist.

So kann man Rückschläge nutzen

Was also macht man, wenn man einen Rückschlag hinnehmen musste. Wie nutzt man diesen am Besten für das eigene Business?

Als erstes ist es ganz wichtig, Business-Rückschläge nicht persönlich zu nehmen. Man ist nicht selbst gescheitert oder muss sich sonst irgendwie schlecht fühlen. Stattdessen sollte man es als Erkenntnisgewinn und Chance sehen.

Man sollte Rückschläge auf jeden Fall analysieren. Wie kam es dazu? Was lief schief? Was hätte man anders machen können? Was kann man für die Zukunft daraus lernen? Man kann aus Rückschlägen oft viel mehr lernen, als aus Erfolgen.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollte man anschließend nutzen, um die weitere eigene Vorgehensweise anzupassen. Was kann man in Zukunft besser machen? Welche Fehler kann man vermeiden?

Nur weil man einmal mit einer Sache gescheitert ist, heißt das nicht, dass man es nicht nochmal probieren kann. Beim zweiten Anlauf hat man viel mehr Wissen und die Erfolgschancen sind größer.

Die Erkenntnisse aus Rückschlägen sorgen zudem dafür, dass man sich nach anderen Möglichkeiten und Chancen umschauen kann und neue Potentiale erkennt. Neue Nischen und Wege zu finden, ist ein wichtiges Erfolgsrezept für Selbstständige.

Meine Erfahrungen

Ich selber bin nun seit mehr als 11 Jahren selbstständig und in dieser Zeit habe ich schon einige Rückschläge erlebt.

In meiner Anfangszeit lief mit meinem Webdesign-Business nicht immer alles optimal. Manche Marketing-Aktion scheiterte oder ich musste mich mit Problem-Kunden herumschlagen. Das hat alles aber dafür gesorgt, dass ich neue und bessere Wege gefunden habe, um Geld zu verdienen. Ob ich jemals Vollzeit-Blogger geworden wäre, ohne die Rückschläge in den ersten Jahren?

Aber auch bei meinen eigenen Blogs und Websites lief längst nicht alles reibungslos. Ich habe schon einige Blogs wieder eingestellt, musste mich mit Abmahnungen herumschlagen, verlor Einnahmen durch wegbrechende Einnahmequellen, habe manch eine Nischenwebsite wieder vom Netz genommen und vieles mehr.

Natürlich hat nicht alles funktioniert, was ich angegangen bin. Aber ich habe mich nicht entmutigen lassen (oder bin zumindest recht schnell wieder „aufgestanden“), sondern habe aus den Rückschlägen gelernt und neue Dinge ausprobiert. Und genau das macht für mich auch den Reiz aus. Immer nur dasselbe machen und die eigene Selbstständigkeit verwalten, finde ich langweilig. Stattdessen ist es viel spannender, motivierender und befriedigender neue Dinge auszuprobieren und zu schauen, ob sie funktionieren.

Und wer Risiken eingeht und neues ausprobiert wird auch Rückschläge erleben. Das sollte man einfach akzeptieren und das machen, was einem Spaß macht und was einen interessiert. Dann ist es viel einfacher mit Rückschlägen umzugehen.

