Texte sind natürlich besonders häufig im Netz zu finden und viele SEOs geben Empfehlungen zur Text-Länge ab. Aber auch auf Social Networks kommen Artikel natürlich gut an, wenn sie interessant sind und laut dieser Auswertung rund 1.600 – 2.000 Wörter enthalten. Lange Artikel sind also sowohl bei Google, als auch z.B. in Facebook beliebt.

Auch Podcasts erleben einen Aufschwung und werden immer populärer. Das freut mich als langjährigen Podcast-Hörer sehr.

Was die Länge von Podcasts angeht, so werden 22 Minuten empfohlen, was ich für einen guten Wert halte. Auch hier kommt es natürlich auf den Inhalt und die Art des Podcasts an, aber für viele Formate und Inhalte sind 22 Minuten schon ein guter Richtwert.