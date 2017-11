Die Nischenseiten-Challenge 2017 ist lange vorbei, aber ich möchte noch einmal darauf zurückblicken.

Ich habe im Frühjahr 2017 3 Teilnehmer über die 13 Wochen der Challenge gecoacht, ihnen Tipps gegeben und bei Problemen geholfen. Mit dem Verlauf der Challenge und den entstandenen Nischenwebsites war ich recht zufrieden.

Seitdem ist ein gutes halbes Jahr vergangen und ich möchte in diesem Artikel mal schauen, wie sich die Nischenwebsites der Teilnehmer seitdem entwickelt haben.

Zudem gibt es erste Infos zur nächsten Challenge.



Das Nischenseiten-Challenge Coaching



Ich hatte ja ursprünglich 5 Teilnehmer für das Coaching aus den Bewerbungen ausgewählt, aber nur 3 haben dann wirklich mitgemacht. Wobei ein Zweier-Team dabei war und 2 Einzelkämpfer.

Diese Teilnehmer habe ich von der ersten Idee für profitable Nischen, über die verschiedenen Phasen der Umsetzung, bis hin zur Monetarisierung und Optimierung begleitet. Jede Woche haben die Coaching-Teilnehmer über ihre erledigten Aufgaben und Erfahrungen berichtet.

Herausgekommen sind 3 schöne Nischenwebsites, die alle etwas anders ausgerichtet waren, aber dadurch auch sehr interessant waren für jene, die die Nischenseiten-Challenge verfolgt haben.

Entwicklung der Teilnehmer-Websites

Mittlerweile dauert es aber länger, bis neue Nischenwebsites in Google nach vorn kommen und erfolgreich werden. Zudem ist es in den letzten Jahren auch schwieriger geworden, da Google die Anforderungen an die Qualität gesteigert hat und generell die Konkurrenz größer geworden ist.

Deshalb habe ich mir ein halbes Jahr nach Ende der Challenge mal angeschaut, wo die 3 Nischenwebsites der Coaching-Teilnehmer heute stehen. Dabei möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es beim Coaching in erster Linie darum ging Know How und Erfahrungen zu sammeln. Für die 3 Coaching-Teilnehmer war es die erste eigene Website überhaupt und da geht es nicht darum gleich von Nischenwebsites zu leben.

gps-tracker-fuer-kinder.de – Es geht aufwärts

Julia und Nicole haben eine interessante Nischenwebsite zu einem Thema aufgebaut, dass viele Eltern sicher betrifft. Es geht um GPS-Tracker für Kinder.

Am Ende der 13 Wochen der Challenge standen Einnahmen in Höhe von nur 6,15 Euro, was natürlich noch recht wenig war. Aber die Entwicklung der Site in Google war langsam und deshalb gab es noch nicht viel Traffic. Das hat sich in den Monaten nach der Challenge geändert.

Monat Sitzungen Seitenaufrufe Einnahmen Juni 2017 549 1.103 24,95 EUR Juli 2017 411 704 23,81 EUR August 2017 685 1.197 37,22 EUR September 2017 876 1.452 66,12 EUR Oktober 2017 1.145 1.836 84,71 EUR

Die Entwicklung der Nischenwebsite gps-tracker-fuer-kinder.de ist positiv. Zwar geht es relativ langsam aufwärts, aber sowohl die Besucherzahlen, als auch die Einnahmen wachsen.

Zudem muss man sagen, dass Julia und Nicole seit dem Ende der Challenge nur 2-3 neue Artikel veröffentlicht haben. Allerdings haben sie bestehende Inhalte wenn nötig aktualisiert und sich um Backlinks gekümmert.

Würden die beiden nun noch mehr Hintergrund-Artikel, Tipps und Produktvorstellungen einbauen, würden die Einnahmen recht schnell dreistellig werden und sicher weiter wachsen.

Die positive Entwicklung dieser Nischenwebsite sieht man auch im SEO-Tool XOVI*. Dieses trackt die Entwicklung der Rankings und da geht es deutlich nach oben:

Man sieht aber auch deutlich, dass die ersten guten Rankings erst zum Ende der Nischenseiten-Challenge gekommen sind. Noch ein Beleg dafür, dass es heute länger dauert, bis solche Seiten ranken. Es kann allerdings keine Rede davon sein, dass Google keine Nischenwebsites mehr mag. Die positive Entwicklung spricht eine andere Sprache.

Insgesamt kann man hier positiv in die Zukunft schauen.

kinder-trampolin-kaufen.de – Warten auf die Saison

Gisela war mit vollem Einsatz bei der Nischenseiten-Challenge dabei und hat eine Nischenwebsite zum Thema Kinder Trampolin aufgebaut.

Sie war die älteste Teilnehmerin am Coaching und hatte gerade mit der Technik oft sehr zu kämpfen. Allerdings ist sie drangeblieben und hat eine schöne Nischenwebsite erstellt.

Am Ende der Challenge standen bei ihr immerhin 21,63 Euro auf der Einnahmenseite zu Buche, was in Ordnung war. Bei meinen neuesten Nischenwebsites war es nach 2-3 Monaten auch noch nicht mehr. Man baut halt noch neue Inhalte ein, versucht den Traffic zu steigern und hat noch gar nicht so viele Besucher und Affiliatelinks eingebaut.

Danach ging es allerdings erstmal runter mit dem Traffic und die Einnahmen stagnierten:

Monat Sitzungen Seitenaufrufe Einnahmen Juni 2017 412 1248 siehe August Juli 2017 326 612 siehe August August 2017 222 486 17,73 EUR (Juni – August) September 2017 181 350 5,53 EUR

Seit dem Ende der Challenge war die Entwicklung der Nischenwebsite nicht ganz so positiv. Der Rückgang der Sitzungen liegt zwar hauptsächlich daran, dass weniger Besucher über die Nischenseiten-Challenge auf die Website von Gisela kamen, aber eine wirklich positive Entwicklung ist nicht zu erkennen. Aber Gisela hat in den letzten Monaten auch nicht viel an der Nischenwebsite gemacht.

Positiver sieht die Entwicklung aus, wenn man sich die XOVI-Daten für die Ranking-Entwicklung anschaut. Hier kann man sehen, dass es aufwärts geht:

Allerdings hat Gisela ein saisonales Thema gewählt. Und als die Rankings richtig angezogen haben, war die Saison für Trampoline, die ja meist für draußen sind, mehr oder weniger vorbei. Das sieht man auch recht gut an diesem Google Trends Chart. Die wichtigste Zeit für das Thema ist das März bis Mai.

Ein weiterer Punkt, der auf kinder-trampolin-kaufen.de optimiert werden sollte, sind die Top-Rankings. Es gibt verhältnismäßig wenig Top 10 Rankings, obwohl sie insgesamt sogar mehr Rankings hat, als die GPS Tracker Nischenwebsite. Bei „kinder trampolin“ steht sie auf Position 5 und bei „kindertrampolin“ auf Position 6, aber ansonsten gibt es keine wirklich wichtigen Top 10 Rankings.

Hier sollte Sie ansetzen und durch neue Inhalte, Onpage-Optimierungen und Backlinks versuchen, z.B. bei „gartentrampolin“ (aktuell Pos. 21) oder „trampolin kaufen“ (aktuell Pos. 24) weiter nach vorn zu kommen.

Das Potential ist da und wenn sie in den kommenden Monaten etwas Arbeit und Zeit investiert, kann es im nächsten Frühjahr schöne Einnahmen geben.

motorradstaender-wippe.de – Ohne Arbeit kein Ertrag

Auf Grund fehlender Zeit gab es von Axel leider in der zweiten Hälfte der Nischenseiten-Challenge keine Reports mehr. Er konnte dann aus Zeitgründen auch nicht mehr so viel machen an seiner Nischenwebsite.

Deshalb sehen die Werte bei seiner Nischenwebsite motorradstaender-wippe.de auch nicht gut aus.

Monat Sitzungen Einnahmen Juni 2017 277 0 EUR Juli 2017 127 3,99 EUR August 2017 137 3,50 EUR September 2017 90 0,11 EUR

Axel hat auch nach dem Ende der Challenge nichts mehr an seiner Site gemacht, unter anderem, weil er doch sehr enttäuscht war, dass während der Challenge so wenig dabei rausgekommen ist. Und auch wenn es Gründe hatte, dass er während der Challenge kürzer treten musste, so muss ich leider auch sagen, dass er damit natürlich einen großen Anteil daran hat, dass es nicht besser gelaufen ist.

Die Entwicklung der Rankings kurz nach der Challenge war positiv, aber dann kam nichts mehr. Keine weiteren Inhalte und keine neuen Backlinks – dann gibt es natürlich auch keine neuen oder besseren Rankings und damit auch keine positive Entwicklung der Besucherzahlen und Einnahmen.

Die Entwicklung dieser Nischenwebsite zeigt sehr gut, dass es ganz ohne Arbeit und Zeit nicht geht. Content wird immer wichtiger und das ist auch bei Nischenwebsites nicht anders. Zudem sind ein paar Backlinks immer hilfreich.

Dennoch denke ich, dass Axel hier noch nicht aufgeben sollte. Die Saison für Motorrad-Zubehör kommt sicher im Frühjahr/Sommer und wenn er sich in den kommenden Monaten 3-4 Stunden im Monat Zeit nimmt, um Artikel zu schreiben und ein paar Backlinks aufzubauen, dann sollte sich die Nischenwebsite weiter positiv entwickeln und auch deutlich bessere Einnahmen generieren. Aber dafür muss er sich aufraffen und was tun.

Fazit zu den Coaching-Teilnehmern

Von den 3 Nischenwebsites der Coaching-Teilnehmer entwickelt sich eine sehr gut, eine ist okay und wird im Frühjahr besser laufen und eine hat sich nicht gut entwickelt.

Das ist ein guter Querschnitt, wie es laufen kann. Man sieht aber auch sehr gut, dass dies keineswegs Zufall ist. Die am besten laufende Nischenwebsite wurde auch noch nach der Challenge ausgebaut und zudem handelt es sich um ein Thema, dass das ganze Jahr relevant ist

Bei der saisonalen Nischenwebsite wurde nach der Challenge kaum noch was gemacht, aber Potential ist im Frühjahr auf jeden Fall da. Ein wenig mehr Arbeit muss aber hier investiert werden.

Und die überhaupt nicht gut laufende Nischenwebsite wurde schon während der Challenge nicht mehr weiter ausgebaut und auch danach ist nichts passiert. Dann wird das eben auch nichts.

Insgesamt zeigen die 3 Beispiele, dass man Geld mit Nischenwebsites verdienen kann, es aber weder ein Selbstläufer ist, noch ohne Arbeit funktioniert. Wenn man das verstanden hat und Geduld mitbringt, kann man sich eine Reihe von Nischenwebsites aufbauen, die insgesamt gutes Geld einbringen.

Die Nischenwebsites der erfahrenen Teilnehmer

Einen kurzen Blick möchte ich noch auf 2 Nischenwebsites von erfahrenen Teilnehmern an der Nischenseiten-Challenge werfen. Diese haben mitgemacht, ohne dass ich sie gecoacht habe, denn sie hatten bereits Nischenwebsites aufgebaut und daher Erfahrung und Know How.

Die Nischenwebsite naehkaestchen-info.de von René hat meiner Meinung nach zwar ein nicht ganz ideales Thema, aber sie hat sich gut entwickelt, wie man an diesem Ranking-Chart sehen kann.

Infos zu Besucherzahlen und Einnahmen habe ich nicht, aber man sieht, dass es hier auch einige Top 10 Rankings gibt. So steht die Website bei „nähkoffer“ auf Position 5 und bei „nähkästchen“ auf Position 9 in Google. Deshalb sollte die Site doch recht guten Traffic haben und ordentliche Einnahmen erzielen.

Noch besser sieht es bei der Nischenwebsite mein-gartenpool.de von Paul aus. Das ist ein finanziell sicher interessantes Thema, auch wenn es natürlich ein Saisonthema ist. Die Entwicklung ist sehr positiv, wie man an diesem XOVI-Chart sehen kann:

Die Zahl der Rankings insgesamt liegt bei mehr als 1.000 und die Top 10 Rankings aktuell bei 34. Das sollte dafür sorgen, dass diese Nischenwebsite im Frühjahr/Sommer ganz ordentliche Besucherzahlen haben wird und Einnahmen erzielt.

Aber auch bei diesen zwei Nischenwebsite ist noch deutlich mehr drin. Bei einigen Keywords stehen die Site kurz vor dem Sprung auf die erste Seite in Google und das bringt deutlich mehr Besucher.

Die Zukunft der Nischenseiten-Challenge

Ich hatte ja schon am Ende der diesjährigen Challenge angekündigt, dass ich bei der nächsten Challenge wieder selber eine Nischenwebsite aufbauen werde. Das Coaching hat Spaß gemacht, aber ich möchte wieder selbst ein Projekt aus dem Boden stampfen und die vielen neuen Ideen und Maßnahmen, die ich seitdem gelernt und erfahren habe, einsetzen.

Da es aber länger dauert eine Nischenwebsite erfolgreich zu machen, werde ich so vorgehen, wie ich schon kurz nach der Challenge angedeutet haben. Die Erstellung der Nischenwebsite werde ich in ca. 4 Wochen über die Bühne bringen und dabei wöchentlich berichten. Anschließend wird es aber 5 Monate geben, in denen ich nur alle 2 oder 4 Wochen berichte, wie der weitere Ausbau läuft und wie sich die Nischenwebsite entwickelt. 3 Monate sind mittlerweile zu kurz, da sich weder bei den Rankings, noch bei den Einnahmen da so viel tut. Wie man oben sehen kann, geht es erst nach 3 Monaten meist richtig los mit der guten Entwicklung.

Dass ich dann im späteren Verlauf der Challenge mehr Abstand zwischen meinen Reports habe wird dafür sorgen, dass ich z.B. Videos aufnehmen kann und auch sonst mehr Zeit für ausführlichere Artikel habe. Das wird wiederum für alle hilfreich sein, die die Challenge verfolgen.

Und natürlich möchte ich dann auch wieder gegen einen oder zwei andere Experten antreten, um dem Namen „Challenge“ wieder mehr Rechnung zu tragen. Mehr Infos gibt es in den kommenden Wochen und Monaten hier im Blog und in meinem Newsletter.

Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben und die nächste Nischenseiten-Challenge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Nischenseiten-Challenge Newsletter.