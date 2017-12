Anpassen und flexibel sein – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

Selbst der beste Plan überlebt nicht den Feindkontakt heißt es und im Business sieht es ähnlich aus. Selbstständige müssen sich anpassen und flexibel sein.

Warum das so ist, welche Erfahrungen ich diesbezüglich gemacht habe und welche Tipps ich Selbstständigen geben kann, erfahrt ihr im Folgenden.

So gehe ich unter anderem darauf ein, welche Veränderungen ich in meiner Selbstständigkeit durchgemacht habe und ich liste ein paar Beispiele auf, die zeigen, wie man sich anpassen kann.



Anpassen und flexibel sein



Wer gründen möchte, der hat meist eine sehr genaue Vorstellung davon, was er machen will, was er anbieten will und wer seine Zielgruppe ist. Das ist auch gut so, denn man braucht eine genaue Richtung, in die man gehen will.

Nur wer ein Ziel hat, findet den richtigen Weg.

Laozi, chinesischer Denker

Dieses Sprichwort habe ich hier im Blog schon öfter angeführt, denn nichts ist schlechter für eine/n ExistenzgründerIn, wenn nicht klar ist, wohin er/sie will.

Doch so wichtig dies zu Beginn auch ist, blindes Anrennen auf das einmal festgelegte Ziel ist auch nicht gut. Wir sind keine Insel, sondern tagtäglich vielen Einflüssen ausgesetzt und die haben natürlich auch Auswirkungen auf unsere Selbstständigkeit.

Leben ist Veränderung

So gut und detailliert man sich zu Anfang alles ausgedacht hat, so schnell muss man mit der Realität klarkommen. Die so schön definierte Zielgruppe erweist sich vielleicht als doch nicht so passend. Die eigenen Produkte kommen doch nicht so gut an. Das finanzielle Potential ist anderes als angenommen. Die Marktsituation ändert sich durch neue Konkurrenten. Und so weiter.

Es ist einfach so, dass man nicht allein im stillen Kämmerlein vor sich hin arbeiten kann und alles wird gut. Stattdessen muss man auf die Veränderungen reagieren und das eigene Business anpassen.

Deshalb ist wichtig, dass man die Veränderungen wahrnimmt und darauf reagiert. Das bedeutet nicht, dass man von Heute auf Morgen einfach alles über den Haufen werfen sollte, aber man sollte alles immer wieder mal auf den Prüfstand stellen.

Eine gewisse Flexibilität sollte man aber auch von Anfang an in der eigenen Geschäftsidee verankert haben. Ist man von vornherein nicht zu genau festgelegt, dann kann man sich viel einfacher anpassen.

Beispiele

Man schreibt Fachbücher, die sich aber als gedrucktes Buch nicht mehr so gut verkaufen. -> Man sollte eBooks ausprobieren und auch die Themen der eigenen Fachbücher den geänderten Bedürfnissen anpassen.

Man hat sich als Webdesigner auf ein bestimmtes Content Management System spezialisiert, aber das wird nicht mehr weiterentwickelt. -> Man sollte mehrere Eisen im Feuer haben und immer Ausschau halten, was es Neues auf dem Markt gibt.

Man bloggt schon sehr lange, aber die Zielgruppe möchte mittlerweile lieber hören und sehen, als lesen. -> Der eigene Blog kann sehr gut um einen Podcast und einen YouTube-Kanal ergänzt werden und man steckt mehr Zeit in solche multimedialen Inhalte.

Meine Erfahrungen

Ich bin nun schon mehr als zehn Jahre selbstständig und in dieser Zeit hat sich eine Menge im meinem Umfeld geändert. Vor allem das Internet hat sich extrem weiterentwickelt und da dies meine Existenzgrundlage ist, musste ich mich ebenfalls immer wieder anpassen.

So habe ich mit den Jahren nicht nur meine eigentliche Arbeit vom Webdesigner zum Blogger geändert, sondern mich regelmäßig an neue Gegenbenheiten angepasst. Ich habe in dieser Zeit viele Einnahmequellen kommen und gehen gesehen. Das ist durchaus eine Herausforderungen, wenn gute Einnahmequellen wegbrechen. Hier gilt es immer wieder nach neuen Chancen Ausschau zu halten und die eigenen Websites entsprechend anzupassen.

Aber auch die vielen täglichen Aufgaben haben zugenommen und ich habe versucht meine täglichen Workflows immer wieder anzupassen. Ebenfalls ständigen Veränderungen unterliegen die rechtlichen Rahmenbedingungen. Auch hier gilt es flexibel zu sein, denn sonst gibt es evtl. eine Abmahnung.

Nicht zu vergessen auch meine eigene Einstellung zu Arbeit. Ich bin nun deutlich älter als beim Start und das merke ich. Deshalb war es z.B. wichtig in ein externes Büro umzuziehen und auch meine sonstigen Gewohnheiten und z.B. Arbeitszeiten habe ich in der Zeit immer wieder angepasst.

Dass ich nach so vielen Jahren immer noch erfolgreich selbstständig bin, hängt stark mit meiner Flexibilität zusammen. Wer einfach nur eine ruhige Kugel schieben will, sollte sich lieber einen bequemen Job suchen.

Praktische Tipps

Hier zum Schluss noch ein paar praktische Tipps, wie ihr euch und eure Selbstständigkeit anpassen und flexibel sein könnt.

Seht euren Businessplan nicht zu eng. Der ist wichtig, um ein grundsätzliches Verständnis für den Markt und die Kunden zu bekommen und in die richtige Richtung zu starten, aber in der Praxis werdet ihr recht schnell davon abweichen.

Versucht auf eure Kunden hören und deren Feedback in eure Planungen einfließen zu lassen. Keinesfalls sollte deren Meinung allein euren Weg bestimmen, aber man kann sehr viele interessante und wichtige Infos von den Kunden bekommen.

Auf jeden Fall solltet ihr aktiv in der Branche sein. Networked mit anderen Selbstständigen, verfolgt aktuelle Entwicklungen, lest Artikel zu euren Themenbereichen und vieles mehr. Nur wer das eigene Umfeld kennt, kann darauf reagieren.

Eure eigenen Vorlieben und Wünsche sind wichtig, da ihr ja motiviert an die Arbeit gehen sollt. Allerdings solltet ihr diese auch nicht zu wichtig nehmen und euch selbst zu eurer eigenen Zielgruppe machen.

Es ist wichtig regelmäßig das eigene Business zu analysieren und sich anzuschauen, wie es sich entwickelt, welche Veränderungen es gab, welche Ziele erreicht wurden und welche nicht usw.. Ihr müsst an eurer Selbstständigkeit arbeiten und nicht nur darin.

