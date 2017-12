In meinem ausführlichen YouTube-Guide bin ich bisher auf die vielen Möglichkeiten und Chancen eingegangen, die YouTube bietet. Allerdings gibt es wie immer auch eine zweite Seite der Medaille.

Hater, Trolle und Hass-Kommentare stellen die dunkle Seite von YouTube und seiner Community dar. Leider gibt es gerade auf YouTube viele Neider und unzufriedene Menschen, die einem das Leben schwer machen können.

Deshalb gehe ich heute auf diese Probleme ein und gebe Tipps, wie ihr damit am besten umgeht.



Hater, Trolle & Hasskommentare – Die dunkle Seite der YouTube-Community



YouTube ist faszinierend und eine potentielle Selbstständigkeit mit einem Videokanal aufzubauen ist sehr verlockend.

Allerdings präsentiert man sich selbst gerade mit Videos sehr öffentlich, ganz besonders, wenn man man selbst in den Videos auch noch auftritt. Das zieht leider auf YouTube auch negative Reaktionen an, mit denen man lernen muss umzugehen.

Community-Tab

Im Creator Studio, dem Backend des eigenen YouTube-Kanals, gibt es mit „Community“ den zentralen Bereich für den Umgang mit der eigenen Community.

Dort könnt ihr Kommentare moderieren, Nachrichten lesen und diverse Einstellungen rund um die Community vornehmen. Es ist wichtig, sich mit den dortigen Möglichkeiten vertraut zu machen.

Kommentare

Der wohl häufigste Grund für Ärger sind negative Kommentare. Damit meine ich nicht die sachliche Kritik, die es natürlich auch geben kann und muss. Wer sachlich etwas zu beanstanden hat, den sollte man ernst nehmen und darauf eingehen. Allerdings gibt es auf YouTube auch immer wieder Hass-Kommentare, die weit unter der Gürtellinie liegen. Das muss man sich nicht gefallen lassen.

In den Community-Einstellungen findet man unter „Standardeinstellungen“ die Möglichkeit alle Kommentare erstmal zu überprüfen, bevor diese online gehen. Das wäre dann ähnlich wie in meinem Blog, wo ich auch alle Kommentare manuell frei schalte. Ich kann dann einfach ruhiger schlafen. Vor längerer Zeit war ich mal unterwegs und da wurden einige Troll-Kommentare in meinem Blog hinterlassen und ich saß wie auf Kohlen. Ich konnte diese nur lesen, aber damals nicht löschen. Mittlerweile ist das ja mit der WordPress-App kein Problem mehr und auch bei YouTube könnte man von unterwegs Kommentare löschen. Dennoch ist es einfach entspannter, wenn solche Kommentare gar nicht erst online gehen.

Der Nachteil daran ist, dass es die Kommentare dann nicht mehr so zeitnah erscheinen. Die eine oder andere Diskussion in den Kommentaren wird dadruch abgewürgt. Aber bei YouTube ist das nach meinen Erfahrungen auch nicht so entscheidend.

Alternativ besteht die Möglichkeit Kommentarmoderatoren zu ernennen. Dabei sollte es sich um vertrauenswürdige Nutzer handeln, die dann ebenfalls die Kommentare moderieren können. So ist meist irgendjemand da, der entweder automatisch freigeschaltete Hass-Kommentare löscht oder zur Moderation stehende Kommentare zeitnah freischaltet.

Übrigens kann man hier auch die Funktion aktivieren, dass YouTube selbstständig möglicherweise unangemessene Nachrichten in deinem Livechat zurückhält. Das gilt aber nur für Live-Übertragungen.

Eine weitere Möglichkeit ist es, „Blockierte Wörter“ zu hinterlegen. Damit kann die automatische Veröffentlichung von Kommentaren verhindern, die bestimmte Wörter enthalten. Allerdings sind die Hater schon recht kreativ in ihrer Wortwahl.

Und man kann zu guter Letzt auch die Funktion „Links sperren“ aktivieren, die Kommentare in die Moderation gibt, die Links enthalten. Damit kann man dem auch auf YouTube um sich greifenden Link-Spam einhalt gebieten.

YouTube selbst gibt hierzu übrigens einige Tipps in der Creator Academy.

Nachrichten

Negative Nachrichten sind meist nicht so das Problem. Trollen und Hatern kommt es ja auf die Öffentlichkeit an und die haben sie bei direkten Nachrichten nicht.

Dennoch sind Nachrichten für die Community-Pflege sehr wichtig, denn oft bekommt man hier Anfragen oder es werden Probleme geschildert. Indem man diese zeitnah und hilfreich beantwortet, hat man nicht nur einen neuen Fan gewonnen, sondern man bekommt auch Ideen für neue Videos.

Trolle

Ein schwerer Fall sind die sogenannten Trolle. Dabei handelt es sich um besonders penetrante Hater, die offensichtlich nichts besseres zu tun haben, als den eigenen Kanal bzw. die eigenen Videos permanent mit negativen Kommentaren und „Daumen runter“ Bewertungen zu stalken.

Die wichtigste Regel ist dabei: „Don’t feed the trolls“. Das bedeutet, dass man auf solche Hass-Kommentare keinesfalls eingehen und sich nicht auf eine Diskussion einlassen sollte. Darauf legen es diese Trolle an. Nichts freut diese mehr, als wenn sie merken, dass sie einen Nerv bei dir getroffen haben.

Im Idealfall schaltet man solche Kommentare gar nicht erst frei, denn dann verlieren diese oft das Interesse. Hilft das nicht, kann man diese Nutzer blockieren und sogar bei YouTube melden.

Oft ist aber das einfache Ignorieren die Höchststrafe für diese Personen. Das hängt aber auch davon ab, wie die restliche Community mit diesen umgeht. Manchmal werden sie von den anderen Nutzern zurechtgewiesen. Das kann aber auch zu großflächigen Flamewars führen, weshalb ich solche Kommentare in meinem Kanal gar nicht erst zulassen würde.

Problematische Videos

Manchmal treten Hasskommentare aber auch nur bei einem Video auf. Gründe dafür kann es einige geben. Vielleicht ruft es den Neid mancher auf den Plan oder man ist darin selber nicht so nett und lockt damit andere Hater an.

Hier hat man die Möglichkeit die Kommentare und Bewertungen für dieses Video zu deaktivieren.

Das sollte aber nur in Ausnahmefällen gemacht werden, da Kommentare und Bewertungen das Herzstück der YouTube-Community sind.

Vorsorge gehen Trolle und Hater

Am besten ist es, wenn man von Anfang an Vorsorge gehen Trolle und Hater betreibt. Man kann das zwar nie ganz ausschließen, aber schon einiges dafür tun, dass es nicht so ausufert.

Das Thema des eigenen YouTube-Kanals macht schon viel aus. Wer sich besonders kontroverse Themen heraussucht oder eine sehr junge Zielgruppe anspricht, lockt eher Trolle an.

Aber auch die konkreten Inhalte, der Stil und die eigenen Aussagen in den Videos tragen ggf. dazu bei Trolle anzulocken. Wie heißt es so schön: „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“.

Ebenfalls wichtig ist der Umgang mit der Community. Wer freundlich und sachlich auf Kritik reagiert und eine positive Gesprächskultur in den Kommentaren fördert, der kann schon viel abwenden.

Nicht fertig machen lassen

All diese Maßnahmen helfen dabei die Wahrscheinlichkeit von Hatern und Trollen zu senken, aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es dadurch natürlich nicht. Je größer der eigenen Kanal wird, um so eher werden solche Leute auf einen aufmerksam.

Tom Vassel, der den wohl größten Brettspiel-Kanal weltweit The Dice Tower betreibt, hat letztens mal wieder eine Frage dazu in einer Video Q&A beantwortet. Ihm geht es auch heute noch nahe, wenn Leute richtig böse Sachen schreiben, aber er meinte, dass er gelernt habe damit umzugehen. Zudem konzentriert er sich auf die 95% der Leute, die seine Videos mögen.

Das ist sicher ein guter Tipp. Natürlich sind die wenigen Hater „lauter“, aber die schweigende Mehrheit ist zufrieden und es kommt ja auch positives Feedback in Kommentaren und durch Bewertungen.

Zudem sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die Hater und Trolle selber genug Probleme haben, die sie an anderen auslassen. Deshalb ist da wohl eher Mitleid angebracht, auch wenn das manchmal schwer fällt.

Mit der Zeit wird es auf jeden Fall einfacher mit solch negativem Feedback umzugehen. Man sollte es nicht zu persönlich nehmen und sich am positiven Feedback erfreuen.

Eure Erfahrungen

Wie gehen die YouTuber unter euch mit negativen Kommentaren, schlechten Bewertungen und Trollen um? Wie sind da eure Erfahrungen?