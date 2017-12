Onpage SEO bis Round-Up Posts – Traffic-Tipp-Video 7 von 10

Man muss sich gar nicht mehr so sehr auf Backlinks stürzen, denn mit den richtigen Onpage-Maßnahmen kann man viel erreichen. Deshalb geht es in meinem heutigen Traffic-Tipp-Video unter anderem darum.

Aber ich behandle noch 9 weitere interessante und erprobte Maßnahmen, um die Besucherzahlen auf der eigenen Website zu steigern.

Seid also wieder dabei und erfahrt, welche Maßnahmen bei meinen Blog und Websites gute Resultate gebracht haben.

Teile der Artikel-Serie:

1. About-Seite bis Award

2. bestehende Websites bis Description

3. Webdesign bis Forenlinks

4. Frage und Antwort Portale bis Google Ranking

5. Herden-Trieb bis Ladezeit

6. Linkbait bis Offpage SEO





Linkbait bis Offpage SEO – Traffic-Tipp-Video 6 von 10



Nach einer kurzen Pause geht es heute mit meinem nächsten Video über empfehlenswerte Traffic-Maßnahmen weiter.

Diesmal widme ich mich unter anderem den Onpage SEO Maßnahmen, die in den letzten Jahren so sehr an Bedeutung gewonnen haben. Man erreicht damit in Google schon eine ganze Menge.

Des Weiteren behandele ich unter anderem den Einsatz von Podcasts, wie man Pressemitteilung zur Traffic-Steigerung nutzt, warum man die Probleme und Sorgen der Zielgruppe immer im Auge haben sollte und einiges mehr. Besonders gern nutze ich die Möglichkeiten der Round-Up Posts, weshalb ich diese hier natürlich auch behandle, und Google mag Rich Snippets auf Websites sehr.

Das alles und mehr behandle ich in meinem heutigen Traffic-Tipp-Video. Viel Spaß damit.

Unter anderem gebe ich Plugin-Tipps und schildere eigene Beispiele.

Ich freue mich über euer Feedback und natürlich auch über Abos in meinem YouTube-Kanal und das Teilen des Videos auf Facebook und Co.

Weitere Traffic-Tipps

Diese Tipps stammen aus meinem Artikel 101 Traffic Tipps für Einsteiger. Aber viele mögen so etwas lieber als Video.

Im nächsten Video widme ich mich unter anderem Tipps zu Roundup-Post, Onpage SEO und Podcasts.

Falls ihr Fragen, Wünsche oder Vorschläge habt, dann schreibt diese doch einfach in die Kommentare und ich greife sie demnächst mal auf.