Werbung



Werbung

Die neue Website im Community-Review dreht sich um ein praktisches Thema.

Auf ich-bin-heimwerker.de schreibt ein Software-Entwickler über seine „do it yourself“-Erfahrungen.



Heimwerker-Tätigkeiten mache ich inzwischen zwar auch mehr, aber ein wirklicher Heimwerker bin ich nicht. Der Marc ist da aber sehr aktiv und er gibt auch Tipps und Hilfestellungen.

Der Blog ist circa 1 Jahr alt und hat ganz gute Besucherzahlen.

Mit rund 270 Artikeln ist der Autor in den rund 13 Monaten recht produktiv gewesen. Sehr gut gefallen mir vor allem die Artikelserien zu einzelnen Projekten.

Ans Geld verdienen hat der Autor bisher nicht gedacht. Hin und wieder gibt es ein Werkzeug-Sponsoring, aber das war es auch schon.

Nun seid ihr wieder an der Reihe. Schaut euch die Site genauer an und tragt in das folgende Review-Formular eure Kritik, Ideen, Vorschläge und Tipps ein.

Existiert seit: November 2012

Monetarisierung: bisher nicht

Besucher pro Monat: ca. 5.900 steigend

Seitenaufrufe pro Monat: ca. 16.900 steigend

[WPCR_INSERT]

Title: im Website-Check

Desc: Vorstellung und Review von durch die Community und Tipps zur Verbesserung.

Keys: Review, Website, Tipps, Kritik, Vorschläge, Ideen, Optimierung,