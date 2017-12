So bewirbst du dein neues YouTube-Video am besten

Sehr zu empfehlen ist zudem eine Automatisierung der Videoveröffentlichung. Mit einem Service wie Hootsuite oder Buffer solltest du deine besten Videos regelmäßig teilen, also immer mal wieder dasselbe.

Sehr naheliegend ist es, ein neues YouTube-Video auch auf den eigenen Social Media Profilen zu verlinken. YouTube bietet dafür eine praktische „Teilen“-Leiste an, wo man bereits die Links zu wichtigen Social Networks findet.

Wenn du ein sehr gutes Video erstellt hast, solltest du dir überlegen, welche deiner Kontakte du anschreiben kannst. Passende Influencer anzuschreiben und diese auf das Video hinzuweisen, ist eine tolle Möglichkeit für mehr Aufmerksamkeit und Reichweite zu sorgen.

Ideal ist es natürlich, wenn man bereits einen Kontakt zu diesen Influencern aufgebaut hat, da dann die Erfolgsquote deutlich höher ist. Aber man kann natürlich auch passende Blogger, Podcaster, YouTuber etc. anschreiben, zu denen man noch keinen direkten Kontakt hat. Das kann per Mail oder per Nachricht über das jeweilige Network geschehen.

Schicke auf jeden Fall ausreichende Infos, wie den Titel des Videos, eine kurze Inhaltsbeschreibung mit den Besonderheiten und den Link zum Video, mit. Übertreibe es aber nicht, denn kaum jemand hat Lust 3 A4 Seiten Text zu lesen.