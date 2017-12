Wer nebenberuflich selbstständig ist, muss sich zwangsläufig mit dem Thema Steuern auseinander setzen.

Das Finanzamt ist da sehr streng und deshalb sollte man von Beginn an genau wissen, was man machen und zahlen muss.

Deshalb zeige ich im Folgenden, welche Steuern für nebenberuflich Selbstständige anfallen und was man sonst noch beachten muss.



Hinweis: Ich bin kein Steuerberater, weshalb die folgenden Informationen nur die Grundlagen und meine Tipps sind. Bei individuellen Fragen und Problemen, solltet ihr euch an einen Steuer-Experten wenden.

Muss man Steuern in der nebenberuflichen Selbstständigkeit zahlen?



Werbung

Immer wieder werde ich von Lesern gefragt, ob man als nebenberuflicher Website-Betreiber überhaupt Steuern bezahlen muss. Dabei gibt es teilweise recht komische Vorstellungen und gefährliches Halbwissen. Hier ein paar Beispiele

Ich bin Angestellter. Darf ich einen gewissen Nebenverdienst im Monat dazuverdienen ohne Angaben ans Finanzamt machen zu müssen? (bis 400 € ?)

Muss ich Steuern für jegliche Einnahmen zahlen bzw. bis zu welchem Betrag brauche ich keinen darüber in Kenntnis setzen?

Muss ich mich steuerlich irgendwo anmelden, um später keine Probleme zu bekommen?

Ich befürchte, dass es da draußen eine Menge Leute gibt, die nebenberuflich Websites betreiben und Einnahmen generieren, ohne das beim Finanzamt angemeldet zu haben. Im Grunde kann hier eine Steuerhinterziehung vorliegen, die viel Ärger geben kann.

Denn ähnlich wie normale Selbstständige, müssen auch nebenberuflich Selbstständige ein Gewerbe anmelden und Steuern zahlen.

Finanzamt

Bei der Anmeldung eines Gewerbes, was zwingend notwendig ist, wird auch gleich automatisch das Finanzamt informiert. Deshalb bekommt ihr auch kurz danach Post vom Finanzamt.

Ihr müsst einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und bekommt daraufhin eine Steuernummer zugewiesen. Diese muss übrigens später auf eure Rechnungen drauf.

Am besten beantragt ihr auch gleich noch eine Umsatzsteuer-ID. Das ist zu empfehlen, da viele Einnahmequellen im Internet nicht aus Deutschland stammen und ihr deshalb grenzüberschreitend aktiv seid. Da braucht man eine Umsatzsteuer-ID Nummer.

Werbung

Welche Steuern fallen an?

Ist das alles erledigt, ist es wichtig zu wissen, welche Steuerarten für einen selbst überhaupt in Frage kommen. Das sind für nebenberüfliche Selbstständige, die ein Gewerbe betreiben, die folgenden:

Einkommensteuer

Ganz wichtig ist natürlich die Einkommensteuer. Diese wird in der Regel den größten Steuerbetrag ausmachen.

Der Gewinn aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit (Umsatz – Ausgaben) ist Teil der Einkommensteuererklärung und wird zusammen mit dem Einkommen aus dem Hauptjob versteuert. Allerdings muss man den gewerblichen Gewinn auf einem gesonderten Formular angeben. Das ist entweder die Anlage S (unter einem Umsatz von 17.500 Euro im Jahr) oder die Anlage EÜR.

Der Steuersatz hängt von der Höhe des Gewinns (+Einkommen aus dem Job) ab und kann locker zwischen 30 und 40% liegen. Deshalb solltet ihr frühzeitig Geld dafür zurücklegen, denn auf Grund von Nachzahlungen und Vorausszahlungen, die das Finanzamt fordern kann, muss man teilweise recht hohe Beträge an das Finanzamt abführen. Stundungen sind zwar möglich, aber dann schaut das Finanzamt in Zukunft noch genauer hin.

Das schreibe ich hier deshalb so eindringlich, weil Arbeitnehmer das aus ihrem Job nicht gewöhnt sind. Dort wird alles vom Arbeitgeber abführt und man bekommt meist durch die Steuererklärung etwas vom Finanzamt zurück. Das ist in der Selbstständigkeit ganz anders.

Übrigens sollte man unbedingt ein separates Girokonto für seine nebenberuflichen Einnahmen und Ausgaben haben, da das Finanzamt sonst sehr skeptisch ist.

Umsatzsteuer

Ebenfalls wichtig ist die Umsatzsteuer. Als Gründer wird man diese monatlich an Finanzamt melden und abführen müssen.

Dabei verrechnet man die erhaltene Umsatzsteuer (Rechnungen an andere) mit der bezahlten Umsatzsteuer (Ausgaben für das eigene Business). Dabei ist die erhaltene Umsatzsteuer in der Regel höher, als die bezahlte. Die Differenz muss man dann an das Finanzamt abführen.

Umgehen kann man das nur, in dem man die Kleinunternehmer-Regelung nutzt. Das ist möglich, wenn der eigene Jahresumsatz im Vorjahr 17.500 Euro nicht überschritten hat und im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 Euro nicht überschreitet. Als Kleinunternehmer darf man keine Umsatzsteuer in den eigenen Rechnung angeben (und damit dann auch nicht ans Finanzamt abführen), aber man kann auch keine gezahlte Umsatzsteuer zurückbekommen.

Im Online-Business ist das durchaus überlegenswert, da man kaum Ausgaben hat. Zudem spart man sich die monatliche Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Gewerbesteuer

Die dritte Steuerart kommt meist erst später zum Tragen, wenn überhaupt. Die Gewerbesteuer muss erst gezahlt werden, wenn der Gewinn 24.500 Euro im Jahr übersteigt.

Das ist bei nebenberuflich Selbstständigen aber oft nicht der Fall, zumindest nicht in den ersten Jahren.

Affiliate Marketing, AdSense und Co. – Wie sieht es hier mit Steuern aus?

Werbung

Die oben genannten Steuerarten greifen grundsätzlich natürlich auch bei Website-Betreibern, die Affiliate Marketing oder Google AdSense nutzen.

Dennoch gibt es hier teilweise Besonderheiten, weil diese Anbieter oft aus dem Ausland kommen. Deshalb haben ich in einem anderen Artikel Umsatzsteuer-Tipps für Affiliates und AdSense-Nutzer veröffentlicht. Darin erfahrt ihr z.B. auch, was man beim Verkauf von eBooks beachten muss.

Weitere Details-Infos und Tipps findet ihr hier.

Ordentliche Buchführung ist die Basis

Die Basis für eine problemlose Zahlung der Steuern und damit einem guten Verhältnis zum Finanzamt ist eine ordentliche Buchführung. Gerade nebenberuflich Selbstständige unterschätzen das aber oft. Die Vorschriften, z.B. aus den GoBD, gelten für sie aber genauso.

Eine weitere wichtige Entscheidung ist, ob man die Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR) zur Ermittlung des Gewinns nutzt oder die aufwändigere Bilanzierung. Unter einem Jahresumsatz von 600.000 Euro bzw. einem Jahresgewinn von weniger als 60.000 Euro pro Jahr, kann man frei wählen. Darüber hinaus muss man die aufwändigere Bilanzierung nutzen.

Recht einfach kann man die Buchhaltung und den Jahresabschluss mit einem passenden Online-Rechnungs-Tool machen. Da gibt es einige auf dem deutschen Markt, die vom einfachen Rechnungsschreiben bis hin zur Bilanzierung alles anbieten.

Ich nutze lexoffice* und bin damit sehr zufrieden. Im Tarif „Buchhaltung & Berichte“ (14,90 Euro pro Monat) ist es möglich die EÜR und auch die GuV (für die Bilanzierung notwendig) zu machen. Oder man nutzt einen günstigeren Tarif und kann die Buchhaltungs-Daten seinem Steuerberater recht einfach für den Abschluss übergeben.

Mit dem Gutschein-Code könnt ihr lexoffice übrigens 6 Monate kostenlos und unverbindlich testen.

Fazit

Wer nebenberuflich selbstständig ist, sollte das Thema Steuern ernst nehmen und von Anfang an korrekt vorgehen. Dazu gehört eine Gewerbeanmeldung mit automatischer Meldung beim Finanzamt.

Zudem solltet ihr schnell lernen, dass die Einnahmen auf eurem Geschäftskonto nicht zu 100% euch gehören. Vor allem Umsatzsteuer und Einkommensteuer gehen davon noch ab, so dass ihr genug Geld zurücklegen sollten, wenn das Finanzamt das Geld haben will.