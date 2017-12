One-Pager – Manchmal reicht auch eine Seite

Schon einmal den Begriff One-Pager gehört? Bestimmt, denn gemeint ist damit eine Website, die wirklich nur aus einer einzigen Seite besteht. Es gibt keinen Blog dahinter, keine About-Me-Page, keine überflüssigen Extraseiten oder an Keywords angepasste Unterseiten.

Aber warum gibt es solche One-Pager überhaupt und was macht sie so erfolgreich? Und reicht ein One-Pager wirklich aus, um bei Google auf den vorderen Plätzen zu landen?

Genau diesen Fragen möchte ich im Artikel mal auf den Grund gehen und schaue mir die sogenannten One-Pager ein wenig genauer an. Auch deshalb, weil ich selbst ein großer Befürworter dieser Seiten bin.



One-Pager und die Suchmaschinenoptimierung



Zunächst einmal betrachten wir das Ganze aus SEO-Sicht, denn dies ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Wo es früher von Vorteil war, für bestimmte Keywords einzelne Unterseiten anzulegen, um diese dann ganz gezielt anpassen zu können und möglichst oft in den Suchergebnissen zu erscheinen, mag Google inzwischen eher holistische Inhalte.

Oder anders gesagt: Google will lieber weniger Seiten, mit viel Qualität, als viele Seiten, mit wenig Qualität. Das führt nun dazu, dass One-Pager derzeit einen regelrechten Aufschwung erleben. Oder, dass ganze Websites plötzlich reduziert bzw. durch einen One-Pager ersetzt werden.

Gerade für kleine Unternehmen, Portfolios, Profile und Produktseiten macht dieses Vorgehen auch durchaus Sinn, denn so kann auf derartigen Websites, wo es eigentlich eher wenig echten Content gibt, alles zusammengelegt und auf einen bestimmten Fokus hin optimiert werden. Das wiederum führt zu besseren Rankings, auch weil Nutzer alles auf einer Seite finden und sich nicht mehr sinnlos durch kurze Inhalte klicken müssen.

Zufriedene Nutzer = positives Nutzersignal = gutes Ranking bei Google

In der Theorie ganz einfach. Aus SEO-Sicht machen One-Pager in manchen Bereichen also durchaus Sinn und können hier auch für bessere Positionen sorgen. Allerdings folgt auch noch das große Aber, denn One-Pager zu optimieren ist entsprechend schwierig und erfordert durchaus einiges an Fachwissen.

Scroll-Erlebnisse und Storytelling

Was mit One-Pagern extrem gut möglich ist, ist die gezielte Steuerung der Aufmerksamkeit. Mit der richtigen Erfahrung, lassen sich interaktive Inhalte und Scroll-Erlebnisse erschaffen. Angefangen vom Video im Hintergrund, über Bilder, die sich erst durch das Scrollen vervollständigen oder aufbauen. Das ist im Einzelfall gerne mal sehr aufwendig, so aber eben nur bei One-Pagern möglich, bei denen alles an die Inhalte angepasst werden kann. Nur hier macht eine derartige Feinabstimmung überhaupt Sinn und nur hier lassen sich fantastische Leseerlebnisse realisieren, die die Digitalität und Dynamik voll ausnutzen. One-Pager sind wie interaktive Bücher.

Der zweite Aspekt ist das Storytelling. Während klassische Unterseiten immer oben und von vorne beginnen, lässt sich mit einem One-Pager viel mehr erreichen. Hier kann jeder Absatz auf den vorherigen aufbauen. Dynamische Generierung und Anpassung, je nach Wahl der Abschnitte oder Links ist möglich. Videos als Auflockerung, Farben und Formen, die animiert eine Geschichte erzählen. Das geht eben nur mit One-Pagern. Hier lässt sich sehr genau steuern, wie Nutzer Inhalte wahrnehmen und was in welcher Reihenfolge angezeigt wird. Ein großer Vorteil gegenüber wild zusammengewürfelten Blogs oder Websites.

Ich selbst bin ein großer Fan von One-Pagern, weil ich glaube, dass Texte so zwar sehr lang werden können, aber eben auch lebendig wie niemals zuvor ausfallen. Außerdem muss bei One-Pagern viel mehr auf die Details geachtet werden. Einfach einen Artikel herunterhacken und einfügen, das geht nicht. Hier muss zwangsläufig ein Fluss geschaffen werden, sonst liest nämlich niemand mehr weiter. All das führt zu besseren Inhalten, die umfangreicher und cleverer gestaltet sind als üblicherweise. Gerade Künstler können hier multimedial zaubern und Texte mit Medien verbinden.

Probleme und Hindernisse bei One-Pagern

Nun habe ich viele Vorteile genannt, doch natürlich haben One-Pager auch viele Nachteile. Zum einen erfordern sie wirklich eine Menge Arbeit, Optimierung und Wissen, damit sie gut funktionieren. Zum anderen darf auch das Thema der Ladezeiten auch nicht unterschätzt werden. One-Pager vereinen alle Elemente einer einzigen langen Seite und wenn ein Bild, welches ganz unten angezeigt wird, schon zu Beginn geladen wird, kann das durchaus Probleme verursachen. Weil die Ladezeit aber ein Ranking-Faktor ist, der immer wichtiger wird und in Zusammenhang mit der Nutzererfahrung steht, ist dies ein nicht zu unterschätzender Punkt.

Das bedeutet, dass One-Pager wirklich ein gesundes Fachwissen erfordern, um sinnvolle Techniken geschickt umzusetzen. Auch die Dynamisierung des Contents spielt hier eine wichtige Rolle, damit Inhalte gezielt an Besucher angepasst werden. Mal abgesehen davon, dass schon die Elemente selbst, beispielsweise Animationen, nicht aus dem Baukasten stammen sollten. Das alles macht One-Pager zunehmend komplexer, doch ehrlicherweise sollte man sagen, dass dies natürlich nur den Idealfall darstellt. Auch simple One-Pager können durchaus noch erfolgreich sein. Siehe Karl Kratz und sein oft zitiertes Beispiel.

Warum ich One-Pager lieben gelernt habe

Als Autor schreibe ich gerne. Ich liebe es zu schreiben. Noch mehr mag ich es aber, Texte zu optimieren, nein perfektionieren. Das ist einer der Gründe, warum ich One-Pager so sehr mag. Wer sich hier die Arbeit macht, muss seine Leser wirklich verstehen und steigt deshalb zwangsläufig immer tiefer in ihre Wünsche und Empfindungen, also in ihre Psyche ein. Das geht auf einfachen Blogs meist nicht. Das geht höchstens noch auf Landing Pages, wobei diese wieder sehr speziell sind. One-Pager dagegen sind im besten Fall holistisch und entsprechen damit fast schon der modernen Suchmaschinenoptimierung. Weniger, aber besser. Sie stellen den Nutzer zufrieden und unterhalten ihn im Idealfall sogar bis zum Ende.

Schlussendlich können One-Pager auch durchaus gut ranken und machen in vielen Fällen einfach Sinn, vor allem weil Scrollen auf Smartphones oft deutlich angenehmer empfunden wird. Sie erfordern allerdings auch mehr Wissen, denn sie wollen optimiert und perfektioniert werden. Gute One-Pager entstehen nicht mal eben so in WordPress. Hier geht es um perfekte Inhalte, ideale Ladezeiten und ein gelungenes Nutzerlerlebnis, trotz ausführlicher, sehr umfangreicher Inhalte. One-Pager sind schwer zu erstellen, doch sind sie erst einmal da, empfinde ich sie immer wieder als wahre Bereicherung. Wenn all die anderen Websites nur Michael Bay Filme sind, dann sind One-Pager die Wong Kar Wai Filme des Internets. Wo Farben, Formen und Gefühle die Hauptrolle spielen. Und weil gute One-Pager fast schon Kunst sind, hier noch ein paar meiner Linkstipps zur Inspiration.

Ein paar wunderbare One-Pager:

makeyourmoneymatter.org, designkazan.pro, exsus.com/highway-one-roadtrip, incasodi.colmar.it/it/solden.html, doggoforhire.com