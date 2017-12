Checkliste zur HTTPS-Verschlüsselung von Websites

Vor der HTTPS-Umstellung musst du unbedingt eine Sicherung der Datenbank und der Dateien deiner Website vornehmen. Schließlich werden wir im Folgenden sowohl Änderungen an den Datenbank-Inhalten, als auch an einzelnen Dateien vornehmen. Stell sicher, dass du im Notfall die alte Website komplett wiederherstellen kannst.

Nutzt man ein Content Management System, dann kann man meist in den Einstellung die Domain festlegen. Bei WordPress findest du diese in „Einstellungen > Allgemein“. Dort habe ich aus http ://www.meinedomain.de dann einfach https ://www.meinedomain.de gemacht.

Du solltest unbedingt nachschauen, ob in der wp-config.php deiner WordPress-Website deine Domain vorkommt und dann dort auch http in https ändern.

Neben den genannten Stellen kann die alte http-URL deiner eigenen Website auch noch in anderen Dateien deiner Website vorkommen. Bei WordPress z.B. in der style.css und functions.php des genutzten Themes.

So solltest du z.B. die Domain-Backlinks in deinen Social Network Profilen anpassen oder auch die Backlinks auf anderen eigenen Websites anpassen. Letzteres habe ich übrigens auch mit dem Plugin „Search and Replace“ gemacht, da ja alle meine Websites mit WordPress laufen.

Nun sollte man dafür sorgen, dass auch möglichst viele externe Links auf die https-Version der eigenen Website zeigen. Für das Ranking in Google ist das zwar nicht entscheidend, aber besonders die von einem selbst beeinflussbaren Backlinks sollte man ändern. Das hat vor allem Ladezeit-Gründe, denn die Umleitung von http auf https dauert ein wenig, so dass es immer besser ist, wenn die Besucher gleich von einem https-Backlink kommen.

Wichtig ist zudem, dass du in der Google Search Console eine neue Property anlegst. Du lässt also die alte mit http dort weiter drin und legst eine neue Website mit https in der Search Console an.

Auf diese Weise erfährt Google von der Umstellung und du kannst beobachten, ob es Probleme bei der verschlüsselten Version deiner Website gibt. Zudem sieht man so, wann die verschlüsselte Version in den Suchergebnissen auftaucht und die unverschlüsselte ablöst.