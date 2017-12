lexoffice Online Buchhaltung im Test

Ohne Buchhaltung geht es in der Selbstständigkeit nicht. Ich nutze aktuell mit lexoffice eine Online-Lösung, die meinen Anforderungen am besten entspricht.

In diesem Test-Artikel stelle ich lexoffice genauer vor, gehe besonders auf die Funktionen für Selbstständige ein und berichte über meine eigenen Erfahrungen.

Zudem gibt es für euch am Ende des Artikels ein kostenloses Test-Abo für 6 Monate.



lexoffice Online Buchhaltung



Werbung

Die Online Buchhaltung lexoffice* stammt von Lexware, welche einen sehr guten Namen in der Branchen haben. Schon früher habe ich mal eine Desktop-Software von Lexware genutzt, aber mittlerweile ist die Cloud auch in diesem Bereich angekommen und bietet viele Vorteile.

lexoffice richtet sich sowohl an Selbstständige und Freiberufler, als auch an kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Funktionen sind dabei in mehreren Tarifen gestaffelt, um den Anforderungen der Nutzer entgegenzukommen.

Die meisten Selbstständigen machen ihren Jahresabschluss nicht selbst, sondern haben dafür einen Steuerberater. Genau an diese richtet sich lexoffice.

lexoffice Versionen

lexoffice kommt in 3 Versionen/Tarifen daher. Diese sind unterschiedlich teuer und bieten entsprechend auch unterschiedliche Funktionen an.

Die günstigste Version ist lexoffice „Rechnungen & Finanzen“, welche vor allem für Selbstständige/Einzelunternehmer gedacht ist, die sich mit dem Schreiben von Angeboten und Rechnungen beschäftigen wollen, aber die eigentliche Buchhaltung und den Jahresabschluss an ein Buchhaltungsbüro bzw. Steuerbüro rausgeben. Das trifft mich genau, weshalb ich diesen Tarif nutze.

Die beiden anderen Versionen lexoffice „Buchhaltung & Finanzen“ und lexoffice „Buchhaltung und Berichte“ bieten weitere Zusatzfunktionen, die vor allem in größeren Unternehmen wichtig sind bzw. für jene gedacht sind, die die Buchhaltung komplett selber machen wollen. Zudem kann der Jahresabschluss schon vorbereitet werden und der Steuerberater hat dann nur noch relativ wenig zu tun.

Ich finde es grundsätzlich schon mal gut, dass es solche unterschiedlichen Pakete für die verschiedenen Anforderungen gibt.

WERBUNG

lexoffice Funktionen

lexoffice bringt eine Menge Funktionen mit, die allerdings nicht in allen Tarifen enthalten sind.

Zu den Grundfunktionen gehören:

Angebote schreiben Hiermit kann man schnell und einfach Angebote schreiben und verwalten. Apps Auf dem Smartphone oder dem Tablet kann man mit den lexoffice Apps sehr gut arbeiten. Auftragsbestätigung Aus den Angeboten kann man sehr einfach eine Auftragsbestätigung generieren. Belegerfassung Eingangsbelege kann man mit Hilfe der App scannen und so sehr schnell erfassen. Dashboard Übersicht zu den wichtigsten Eckdaten. Flexibles Rechnungs-Layout Man kann sein eigenes Layout für Rechnungen etc. erstellen. Kontaktmanagement Natürlich gibt es auch eine Kundenverwaltung, die gut zu bedienen und zu verwalten ist. Mahnung Leider geht es nicht ohne Mahnungen. lexoffice ermöglicht diese mit einem Mausklick. Online Banking Ein integriertes Online-Banking ermöglicht die Zahlung von Eingangsrechnungen direkt aus lexoffice. Rechnungen schreiben Das ist natürlich das Herzstück von lexoffice. Rechnungen kann man damit sehr einfach und GoBD-konform schreiben. Serienrechnungen Der eine oder andere stellt immer wiederkehrende Rechnung und dabei hilft diese Funktion. Steuerberater-Schnittstelle Der Steuerberater kann auf die Daten aus lexoffice zugreifen, per Datev Export und Schnittstelle.

Hinzu kommen natürlich noch weitere Funktionen, die in den beiden teureren Tarifen enthalten sind. Dazu gehören z.B. Abschreibungen, Anlagenverwaltung, Gewinn-und-Verlust-Rechnung, Einnahmen-Überschuss-Rechnung, Offene Posten Verwaltung, Zusammenfassende Meldung über ELSTER, Umsatzsteuer-Voranmeldung über ELSTER und ein Kassenbuch.

Die meisten Selbstständigen im Netz werden diese Funktionen nicht benötigen, aber sie sind möglich und kosten nur wenig mehr pro Monat.

Meine Erfahrungen

Ich habe lange Zeit eine Desktop-Software für Windows genutzt, um Angebote und Rechnungen zu schreiben und ggf. Mahnungen zu erstellen. Doch die von mir genutzte Software war schon etwas alt und erfüllte nicht die GoBD Anforderungen bzgl. digitaler Belege.

Da die Zahl der Selbstständigen, die eine Cloud-Software nutzen, stetig ansteigt, habe ich mich vor einer ganzen Weile nun auch entschlossen auf eine Online Buchhaltung umzusteigen. Wobei ich ja eigentlich keine Buchhaltung mache, sondern lediglich Rechnungen verfassen und verwalte.

Neben viele anderen Anbietern habe ich mir auch lexoffice angeschaut. Bei anderen Anbietern habe ich immer mal wieder Probleme gehabt oder bestimmte Funktionen oder Möglichkeiten haben mir gefehlt.

Bei lexoffice stieß ich aber auf keine Probleme und vermisste auch nichts. Natürlich war es erstmal eine Umgewöhnung von der alten Software und deshalb dauerte es ein wenig, bis es wieder reibungslos lief, aber mittlerweile bin ich mit meiner Entscheidung sehr zufrieden und vor allem auch für die Zukunft gerüstet.

Ich brauche ehrlich gesagt nicht viel, denn neben dem Schreiben von Rechnungen und der Verfolgung, welche Rechnungen noch offen sind und gemahnt werden müssen, mache ich nicht viel mehr.

Und so kann ich Selbstständigen, die ihre Buchhaltung nicht selbst machen, den Einstiegstarif lexoffice „Rechnungen & Finanzen“ nur wärmstens empfehlen. Aber auch für jene Nutzer, die ihre Buchhaltung bis hin zu den Abschluss-Vorbereitungen selbst machen (wollen), ist lexoffice auf jeden Fall einen Blick wert.

lexoffice Apps

Die Apps von lexoffice hatte ich schon angesprochen. Für Android und iOS gibt es diese in den jeweiligen Stores.

Bisher ist nur die Scan App auf Android in der finalen Version verfügbar, so dass man damit Belege einfach und schnell einscannen kann.

Die komplette lexoffice-App mit allen Funktionen ist dagegen noch in der Beta, soll aber bald final erscheinen.

Für iOS ist sowohl die Scan-App, als auch die komplette lexoffice-App bereits verfügbar.

Aktuell ist es also für ortsunabhängige Selbstständige besser die iOS Version zu nutzen oder einfach auf dem Notebook die Browser-Version zu nutzen. Das ist ja dank Cloud immer möglich.

Tarife und Preise

Wie schon oben geschrieben, gibt es bei lexoffice 3 Tarife, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Gleich ist allerdings, dass alle 3 Tarife nur für jeweils für 1 Gewerbe/Unternehmen sind. Der Support und die Apps sind in alle Tarifen enthalten.

Sehr gut finde ich, dass es keine Mindestlaufzeit gibt, da monatlich abgerechnet wird.

lexoffice „Rechnungen & Finanzen“

Enthalten sind hier Angebote und Rechnungen, Eingangsbelege scannen, erfassen und bezahlen, automatische Texterkennung (OCR), Online-Banking und der Layout-Designer für Rechnungen & Belege.

Das ist der ideale Tarif für alle, die ihre Buchhaltung nicht selbst machen und mit einem Steuerbüro zusammenarbeiten. Eine DATEV Export Funktion und die DATEVconnect online Schnittstelle sind ebenfalls enthalten.

6,90 zzgl. MwSt / Monat

lexoffice „Buchhaltung & Finanzen“

Dieser Tarif enthält dieselben Funktion wie „Rechnungen & Finanzen“ und zusätzlich können hier mehrere Benutzer damit arbeiten. Zudem gibt es ein Kassenbuch, eine offene Posten Buchhaltung, Umsatzsteuer-Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung. Hier braucht man den Steuerberater schon deutlich seltener, da man die Buchhaltung komplett selbst machen kann.

11,90 zzgl. MwSt / Monat

lexoffice „Buchhaltung und Berichte“

Das große Paket enthält alles, was auch die beiden anderen Tarife enthalten. Zudem ist es möglich Abschreibungen vorzunehmen, Gewinn-und-Verlust-Rechnung zu erstellen, die Einnahmen-Überschuss-Rechnung vorzunehmen und mehr. Der Steuerberater muss dann eigentlich nur noch die Bilanz für den Jahresabschluss machen.

14,90 zzgl. MwSt / Monat

Vorteile und Nachteile

lexoffice gefällt mir sehr gut, so dass ich eine Menge Vorteile darin sehe.

Die Online-Software hat eine einfache Bedienung und ist sehr übersichtlich. Man kann alle möglichen Belege damit erstellen, auch Abschlagrechnungen und Rechnungskorrekturen.

Der Steuerberater Export ist sehr gut gelöst und man kann selbst entscheiden, wie viel Arbeit man selbst macht und was man dem Steuerberater überlässt.

Zudem ist insbesondere die iOS App für ortsunabhängige Selbstständige sehr interessant.

Nachteile sehe ich kaum. Dass keine internationalen Währungen unterstützt werden, hat mich am Anfang etwas gestört, aber damit kann man leben. Und der eine oder andere würde vielleicht auch gleich die Bilanz in lexoffice erstellen, aber das ist nicht möglich.

Ansonsten kann ich persönlich nichts an lexoffice aussetzen. Es ist für mich auf jeden Fall die fast perfekte Lösung.

Fazit

Ich bin mit lexoffice sehr zufrieden und die verschiedenen Tarife sollten für fast jeden Selbstständigen und auch kleine Unternehmen die Anforderungen erfüllen.

Zudem ist es ein etabliertes deutsches Unternehmen, welches viel Know How und Erfahrung mitbringt und deshalb fühle ich mich auch langfristig gut aufgehoben.

Mit dem Gutschein-Code lx36m4y könnt ihr lexoffice mit allen Funktionen 6 Monate kostenlos und unverbindlich testen. Hier könnt ihr den Gutschein einlösen*.