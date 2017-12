Privatleben und Selbstvermarktung – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

Schaut man sich auf YouTube so um, dann stellt man fest, dass viele YouTuber Details aus ihrem Privatleben veröffentlichen und damit Erfolg haben. Warum dies bei der Selbstvermarktung Sinn machen kann, erfahrt ihr in meinem heutigen Artikel.

Aber das Internet vergisst nicht und so gehe ich ebenfalls darauf ein, wie wichtig es ist das Privatleben abzugrenzen und im Netz nicht zu offen zu sein. Gerade Selbstständige im Netz müssen aufpassen ihr Privatleben nicht zu sehr zur Schau zu tragen.

Dazu schildere ich auch meine eigenen Erfahrungen.



Sollte das Privatleben privat bleiben?



Wir Menschen sind eine soziale Spezies und das bedeutet unter anderem, dass wir uns für andere Menschen interessieren. Das sorgt für Nähe und Vertrautheit. Deshalb ist es nicht überraschend, dass TV-Formate sehr erfolgreich sind, die Einblicke in andere Leben bieten, ob nun real oder gefakt.

Und natürlich ist dies auch im Internet zu beobachten. Ob nun private Fotos auf Instagram, Einblicke ins Privatleben auf YouTube oder sehr offene Artikel auf Blogs, viele Menschen gehen mit ihrem Privatleben sehr offen um.

Um das hier klarzustellen. Es ist natürlich die Entscheidung jedes Einzelnen, wie sehr man das eigene Privatleben im Internet ausbreitet und anderen Einblicke gewährt. Allerdings sind sich gerade Einsteiger ins Online-Businss oft nicht bewusst, welche Konsequenzen dies haben kann. Was man einmal im Internet veröffentlicht, ist oft nicht mehr wieder entfernbar, da es sich weiterverbreitet und damit außerhalb es eigenen Zugriffs ist. Das Social Web, mit Plattformen wie Facebook oder Twitter, ist hier besonders zu nennen. Was man hier einmal veröffentlicht hat, kann man nicht mehr löschen, egal wie sehr man sich anstrengt.

Dies sollte man im Vorfeld bedenken und sich zudem darüber im Klaren sein, dass man später vielleicht Dinge bereut, die man veröffentlicht. Ein häufiger Fall ist der Eintritt ins Berufsleben. Nicht wenige versuchen bestimmte Inhalte (Texte, Fotos …) wieder aus dem Netz zu entfernen, wenn sie sich das erste mal für einen Job bewerben. Leider lernen die meisten jungen Menschen den Umgang mit dem Internet nicht in der Schule und sind sich deshalb der Schattenseiten oft nicht bewusst.

Chancen der Selbstvermarktung

Die Vorteile des Internets für Marketing-Zwecke ist unbestritten. Gerade die sozialen Plattformen bieten die Möglichkeit intensiv Selbstvermarktung durchzuführen und dadurch sich selbst als eine Marke aufzubauen.

Man muss sich nur mal anschauen, wie viele YouTuber genau diesen Weg gehen und im wahrsten Sinne des Wortes „das Gesicht“ ihres Kanals sind. Und daran ist an sich erstmal nichts negatives. Im Gegenteil. Natürlich ist es sinnvoll sich einen Namen zu machen und dafür auch Einblicke ins Privatleben zu gewähren.

Wie bei den meisten Dingen im Leben kommt es aber auch hier darauf an, sich der möglichen Folgen und Konsequenzen bewusst zu sein und das richtige Maß zu finden.

Einige der YouTuber werden sich in ein paar Jahren schon sehr über das eine oder andere ihrer Videos ärgern, da bin ich mir relativ sicher. Und auch auf Instagram und Co. landen leider viele Fotos, die den Urhebern irgendwann mal auf die Füße fallen werden.

Wer nicht nur kurzfristig im Internet profitieren will, sondern sich langfristig ein stabiles Business aufbauen möchte, sollte deshalb immer vorher überlegen, wo die eigene Grenze liegt und welche möglichweise negativen Folgen bestimmte Veröffentlichungen später einmal haben könnten.

Meine Erfahrungen

Ich selber bin seit Anfang 2007 mit meinem Blog aktiv und habe in dieser Zeit massig Content im Netz veröffentlicht. Das waren vor allem Texte, aber auch Videos und Podcasts. Zudem bin ich auf Facebook, Twitter und anderen Netzwerken aktiv.

Und ich stand in dieser langen Zeit auch immer mal wieder vor der Frage, wie viele Einblicke ich in mein Privatleben zulasse. So habe ich ein Foto von meiner gerade geborenen zweiten Tochter hier im Blog veröffentlicht und bei passender Gelegenheit auch mal Fotos aus meinem Urlaub präsentiert. Letzteres z.B. auf meiner Fuerteventura-Website.

Dennoch habe ich von Anfang an darauf geachtet, eine klare Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen. Sicher hat es auch etwas damit zu tun, dass es 2007 noch nicht diesen starken Trend zur Veröffentlichung von privaten Dingen gab bzw. es nicht diese Vertreitungsmöglichkeiten gab. Facebook hatte noch lange nicht die Bedeutung wie heutzutage, Twitter war gerade mal gestartet und YouTube stecke, verglichen mit heute, auch noch in den Kinderschuhen. An Instagram und Co. war noch gar nicht zu denken. Das hat mich sicher geprägt und dazu geführt, dass ich sehr vorsichtig damit bin, persönliche Infos herauszugeben. Vielleicht auch ein wenig zu vorsichtig.

Dennoch versuche ich natürlich meinen Artikeln eine persönliche Note zu verleihen. Ich lasse eigene Erfahrungen, Tipps und Beispiele einfließen und versuche auf diese Weise individuelle und besondere Inhalte zu erstellen. Allerdings bewege ich mich auch in einem Themenbereich, der professioneller ist als vieles, was man heute auf YouTube und Co. findet und wo es gar nicht so sehr um private Dinge geht.

Mit meinem neuen Projekt, meinem Brettspiel-Blog, hat sich das allerdings ein wenig geändert. Hier schreibe ich über ein Hobby von mir und das sorgt naturgemäß für mehr private Einblicke. Da nutze ich z.B. auch Instagram und plane in Zukunft regelmäßig Videos zu drehen. Hier stellt sich deutlich stärker die Frage, wie sehr ich in Zukunft Einblicke und Infos zu meinem Privatleben teile und wo ich hier die Grenze ziehe. Das zeigt auch sehr schön, dass man immer wieder neu abwägen sollte, was für einen selbst noch okay ist und wo man lieber die Grenze zieht.

Sehr schwierig finde ich persönlich z.B. die YouTube-Kanäle, auf denen Eltern das Leben ihrer Kinder quasi öffentlich vorführen. Ob die Kinder selbst das später mal gut finden, ist sehr fraglich. Zudem würde ich meine eigene Familie nie so in die Öffentlichkeit stellen, dafür gibt es da draußen leider zu viele Verrückte.

Mich würde sehr interessieren, wie ihr mit Einblicken und Informationen zu eurem Privatleben im Netz umgeht? Seid ihr da ähnlich zurückhaltend wie ich oder ist es das Zentrum eurer Marketing-Strategie? Welche Erfahrungen habt ihr dazu schon machen können, ob nun positiv oder negativ?

