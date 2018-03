Automatische AdSense Anzeigen – Einbau, Vorteile und Nachteile der neuen Anzeigen-Art

Eine meiner Einnahmequellen hier im Blog und auf vielen anderen Blogs und Websites ist Google AdSense.

Der Einbau der AdSense Anzeigen ist an sich schon relativ einfach, aber Google hat nun eine neue Funktion an den Start gebracht, die es noch einfacher macht.

Es handelt sich um Automatische AdSense-Anzeigen. Wie genau diese funktionieren, wie man sie einbaut und welche Vor- und Nachteile diese ggf. haben, erfahrt ihr im Folgenden.



Automatische AdSense Anzeigen



Vor ein paar Wochen hat Google eine neue AdSense-Anzeigen Art gestartet, wobei das eigentlich nicht ganz richtig ist. Es ist eine ganz neue Art AdSense Anzeigen einzubauen.

Diese nennt sich Automatische AdSense Anzeigen und ist genau das, was man vom Namen her erwarten kann. Bisher musste man den Code für einzelne Anzeigen mit Hilfe von AdSense Plugins oder manuell an der gewünschten Stelle platzieren.

Das neue Anzeigen-Format übernimmt dies, in dem man nur einmal Code einbaut und automatisch diverse Banner an passenden Stellen eingebaut werden.

Einstellungen

Um Automatische AdSense Anzeigen nutzen zu können, müsst ihr lediglich in euren AdSense-Account gehen und dort auf den entsprechenden Unterpunkt. Diesen findet ihr unter „Meine Anzeigen > Automatische Anzeigen“. Hier könnt ihr diese neue Anzeigen-Art konfigurieren.

Mit einem Klick auf den „Stift“ bei „Allgemeine Einstellungen“ könnt ihr generell festlegen, welche Anzeigen-Arten erscheinen sollen:

Dazu gehören Text- und Displaynetzwerk-Anzeigen, In-Feed-Anzeigen, In-Article-Anzeigen, Contentempfehlungen, aber auch die Overlay Anzeigen-Formate Ankeranzeigen und Vignettenanzeigen. Man hat hier also schon eine recht große Auswahl.

Zudem kann man einzelne URL-Gruppen anlegen und dort jeweils nur bestimmte Anzeigenarten anzeigen lassen. So könnten in Blog A nur Text- und Displaynetzwerk-Anzeigen erscheinen, während in Website B auch In-Feed-Anzeigen und andere auftauchen.

Allerdings sind die Einstellungen dennoch eingeschränkt. So werden automatisch responsive Anzeigen genutzt, was natürlich die beste sind, aber man hat im Zweifel eben auch keine Wahl. Zudem könnte man z.B. nicht nur Textanzeigen anzeigen lassen, sondern nur die Kombination aus Text- und Display-Anzeigen.

Einbau der automatischen AdSense Anzeigen

Der Einbau der normalen AdSense-Anzeigen ist schon relativ einfach. Die automatischen AdSense Anzeigen sind aber noch einfacher einzubauen.

Im AdSense-Admin müsste ich einfach auf den Link „Automatische Anzeigen einrichten“ klicken. Dann wird euch ein kurzer JavaScript-Code angezeigt, den ihr im Header eurer eigenen Website einbauen müsst.

Das kleine Script könnt ihr einfach im HTML-Code eurer Website einbauen oder z.B. mit einem Plugin, wie Header and Footer Scripts, ganz bequem einfügen.

Nach der Ersteinrichtung kann es etwas dauern, bis diese Anzeigen geschaltet werden. Dann aber werden recht schnell und eben automatisch die Anzeigen eingebaut. Hier seht ihr zwei Beispiele von Blogprojekt.de, wo ich diese neuen Anzeigen gerade teste:



Die Text-Anzeige im Header sieht nicht gerade schön aus.



Im Artikel werden je nach Länge des Textes mehrere solcher Anzeigen eingebaut.

Vorteile der automatischen AdSense Anzeigen

Die neuen Möglichkeiten bringen einige interessante Vorteile mit sich:

AdSense ist das wohl beste Anzeigen-Programm für die meisten kleineren und mittleren Websites. Es ist einfach, schnell und immer ausgelastet. Ganz anders z.B., als die vielen Banner-Marktplätze, von denen ich in der Regel enttäuscht war. Und mit den automatischen Anzeigen wird dies nun noch einfacher, da man nur einmal einen Code einbauen muss und alles andere übernimmt Google.

Die automatische Platzierung geht mit einem Lernprozess einher. Google weiß nicht nur schon aus vielen Daten, wo AdSense-Anzeigen am besten platziert werden sollten, um hohe Einnahmen zu bringen, sondern es lernt auch speziell für die eigene Website. Mit der Zeit sollten die Einnahmen deshalb noch steigen.

Da die Anzeigen automatisch eingebaut werden, besteht auch keine Gefahr mehr, dass man Probleme mit Google wegen zu vieler Anzeigen oder ähnlichem bekommen sollte.

Die Logik hinter den automatischen AdSense Anzeigen beachtet bereits manuell eingebaute Adense-Anzeigen und passt die neuen Anzeigen dementsprechend an.

Es gibt eigene Statistiken für die automatischen Anzeigen, was es einfacher macht deren Auswirkungen zu beurteilen.

Nachteile der automatischen AdSense Anzeigen

Doch es gibt nicht nur Vorteile durch das neue Format. Ich sehe da durchaus auch Nachteile:

Der Einbau der automatischen Anzeigen ist nicht beeinflussbar. Man kann also z.B. nicht bestimmte Regionen, wie den Header, ausschließen. Das sorgt dafür, dass auch dort Anzeigen erscheinen, wo man sie lieber nicht hätte.

Teilweise sind die Anzeigen sehr aufdringlich. So könnt ihr in dem Screenshot oben sehen, dass die Anzeige über der Hauptnavigation schon sehr aufdringlich ist und auch das Layout meines Blog beeinträchtigt. Zudem ist die Frage, wie die Google Suchmaschine diese Werbung im sofort sichtbaren Bereich einordnet.

In den Artikeln selbst werden viele Anzeigen eingebaut, wenn man die entsprechenden Anzeigen in den Einstellungen ausgewählt hat. Ich habe gerade bei einer schnellen Kontrolle einiger Artikel bis zu 6 Anzeigen in einem Artikeltext gesehen. Das ist schon eine ganze Menge und kommt bei dem einen oder anderen Leser vielleicht nicht so gut an.

Es findet keine Analyse anderer Werbenetzwerke bzw. Anzeigen statt. Hat man also z.B. eigene Banner oder Affiliate-Banner eingebaut, so platziert Google AdSense dennoch viele Anzeigen. Hier kann es deutlich zu viel werden.

Bei den automatischen Anzeigen ist eine manuelle Kennzeichnung als Werbung nicht möglich. Im Text werden zwar viele Anzeigen mit „Anzeige“ gekennzeichnet, aber in der Header Anzeige ist das z.B. nicht der Fall.

Fazit

Automatische AdSense Anzeigen machen es für Einsteiger noch einfacher Google AdSense zu nutzen. Man benötigt dafür kein Banner-Plugin oder eine sonstige Platzierungshilfe.

Für Ergebnisse ist es bei mir allerdings noch zu früh. Ich werde diese neuen Anzeigen testen und schauen, ob die Einnahmen steigen. Dann berichte ich hier natürlich wieder darüber.

Was die Nachteile angeht, so kann man diese zumindest teilweise ausgleichen. Man sollte die Einstellungen für die unterschiedlichen Bannerarten mal testen und schauen, wie der eigene Blog damit aussieht.

Dennoch würde ich mir wünschen, dass man zumindest bestimmte Bereiche, wie den Header, von der automatischen Anzeigen-Platzierung ausschließen könnte.

Was haltet ihr von den neuen automatischen AdSense Anzeigen und konntet ihr damit schon Erfahrungen sammeln?