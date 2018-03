Im Zuge der kommenden Datenschutz-Verschärfungen steht auch Google AdSense auf dem Prüfstand, da diese Werbeanzeigen viele Cookies setzen.

Deshalb möchte ich in diesem Artikel der Frage nachgehen, wie wichtig Google AdSense für Website-Betreiber ist und wie ihr in Zukunft damit umgehen werdet.

Ich gehe dabei auch darauf ein, wie wichtig Google AdSense für mich ist.



Google AdSense und die DS-GVO



Die DS-GVO tritt am 25.5.2018 endgültig im Kraft. Dadurch gibt es dann einheitliche und schärfere Datenschutz-Regelungen in ganz Europa.

Da wir bisher aber auch schon einen strengen Datenschutz in Deutschland hatten, ist der Einsatz von Google AdSense davon wohl noch nicht betroffen. Auch wenn hier personenbezogene Daten gesammelt werden, dürfen Werbemaßnahmen wohl weiterhin durchgeführt werden, ohne explizites Opt-In der Nutzer.

2019 soll dann aber die ePrivacy Verordnung kommen, die

aktuell in einem sehr strengen Entwurf vorliegt. Darin wird ein Opt-In für alle Cookies und sonstigen Datenerfassungen vorgeschrieben.

Das wäre meiner Ansicht nach aber bei AdSense gar nicht machbar, da man ja nicht weiß, welche Cookies die Werbekunden setzen. Und wenn, dann ist es nur mit großem Aufwand machbar und ärgert die meisten Besucher druch Opt-In Formulare eher, als dass es ihnen hilft.

So stellt sich die Frage, ob das Ende von Google AdSense bevorsteht?

Wie wichtig ist Google AdSense für Website-Betreiber?

Um die womöglichen negativen Auswirkungen abschätzen zu können, spielt es natürlich eine große Rolle, ob es einem leicht oder schwer fallen würde auf AdSense zu verzichten. Das hängt von der Bedeutung dieser Einnahmequelle auf den eigenen Websites ab.

Verdient man damit 100 Euro im Monat und sind dies z.B. 5% an den Gesamteinnahmen, dann wäre ein Aus für AdSense sicher verschmerzbar. Sind es aber z.B. 30 % oder mehr der Gesamteinnahmen, dann tut das schon sehr weh.

Es gibt Website-Betreiber, die allein auf Google AdSense setzen, wie ihr in diesem Beispiel sehen könnt.

Deshalb habe ich euch gefragt, welche Rolle Google AdSense bei euch spielt. Hier seht ihr die Antworten:

Welche Rolle spielt Google AdSense in deinem Blog / deiner Website? Google AdSense ist meine Haupteinnahmequelle (31%, 101 Stimmen)

Ich nutze Google AdSense gar nicht. (31%, 100 Stimmen)

Google AdSense läuft bei mir eher schlecht. (19%, 63 Stimmen)

Ich verdiene Geld mit AdSense, aber es ist nicht die wichtigste Einnahmequelle. (19%, 61 Stimmen) Teilnehmerzahl: 325 (1 Stimmen)

Immerhin 31% der 325 Umfrageteilnehmer hat angegeben, dass AdSense die Haupteinnahmequelle auf deren Website ist. AdSense nicht mehr nutzen zu können oder einen deutlichen Einnahmenrückgang durch ein zwingendes Opt-In hinnehmen zu müssen, wäre schon ein schwerer Schlag.

Ebenfalls 31% nutzen AdSense dagegen gar nicht. Diese Personen müssen sich zumindest diesbezüglich keine Sorgen machen.

Bei 19% läuft AdSense eher schlecht. Da wäre es ggf. kein Problem, wenn AdSense nicht mehr (einfach) nutzbar ist. Allerdings sind viele dieser AdSense-Einbindungen nicht optimiert. Oft ist deutlich mehr möglich und dann würde es schon wieder wehtun, darauf zu verzichten.

Weitere 19% verdienen Geld mit AdSense, aber es ist nicht die Haupteinnahmequelle. Ich gehöre auch zu dieser Gruppe. Dennoch wäre es sicher nicht schön, wenn diese Einnahmequelle wegfällt. Damit würde ein wichtiges Standbein verloren gehen.

Wie wichtig ist AdSense für mich?

Wie gerade gesagt, ist AdSense eine Einnahmequelle bei mir, aber nicht die wichtigste. Aktuell macht AdSense circa 10% meiner Einnahmen aus. Das schwankt natürlich von Monat zu Monat.

Auf AdSense zu verzichten würde also keinen dramatischen Einbruch meiner Einnahmen nach sich ziehen, aber ich würde es dennoch merken. Allerdings könnte sicher ein Teil des Einnahmen-Rückgangs teilweise durch andere Einnahmequellen aufgefangen werden.

Dennoch mag ich AdSense sehr und würde nur ungern darauf verzichten. AdSense ist einfach, pflegeleicht und gut optimierbar. Es ist ein weiteres Standbein meiner Selbstständigkeit und trägt seinen Teil zur Risikostreuung bei.

Nutzt ihr Google AdSense in Zukunft weiter?

Manch einer verteufelt AdSense schon im Zuge der kommenden Datenschutz-Grundverordnung, andere wiederum sehen hier noch kein Problem. Genau werden wir dies wohl erst wissen, wenn erste Abmahnungen, Bußgeldverfahren und Gerichtsurteile durch sind.

Spätestens wenn die ePrivacy-Verordnung kommt, könnte es aber eng werden. Ob diese in der aktuellen strengen Form kommt ist unklar, aber man sollte zumindest auf den Worst Case vorbereitet sein. Cookies ohne Einwilligung wären dann nicht mehr rechtens und könnten einem teuer zu stehen kommen.

Ich gehe zwar davon aus, dass Google sich in irgendeiner Form etwas einfallen lässt, um AdSense in Zukunft auch ohne Opt-In auf europäischen Websites einsetzen zu können, aber bisher gibt es dazu keine Infos. Aber da die AdWords/AdSense Kombination die Haupteinnahmequelle für Google ist, wäre ein Verzicht auf AdSense vieler Webmaster in Europa ein großes Problem für Google.

Wie geht ihr ggf. damit dann um? Nutzt ihr AdSense weiter oder nicht?

Nutzt ihr Google AdSense weiter, wenn ein Opt-In für Cookies Pflicht wird? Ich weiß es noch nicht.

Ja, dann hole ich die Einwilligung von meinen Lesern ein.

Ich nutze AdSense schon heute nicht mehr.

Ich werde AdSense durch eine andere Einnahmequelle ersetzen.

Ich ignoriere das einfach und nutze AdSense wie bisher auch. Ergebnis anschauen