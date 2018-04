Vom ersten Euro zu vierstelligen Einnahmen mit einer Affiliate-Website

Dass die eigene Affiliate-Website in den ersten Monaten kaum Geld einbringt, ist für viele sicher nichts neues.

Im folgenden Interview spreche ich mit einem Affiliate, der noch recht jung ist, aber schon gutes Geld im Affiliate Marketing verdient. Ihr erfahrt, wie er die erste Zeit erlebt hat und wie er es dann zu vierstelligen Affiliate-Einnahmen gebracht hat.



Hallo Alex. Bitte stell dich meinen Lesern vor.



Werbung

Guten Tag und erstmal vielen Dank, dass ich die Ehre habe, ein Interview auf einem der größten „Affiliate-Marketing“ Blogs im deutschen Raum zu geben.

Mein Name ist Alexander Jakob, ich werde nächste Woche 19 Jahre alt und komme aus Österreich. Letztes Jahr habe ich erfolgreich die Matura (Abitur) abgeschlossen und mich nebenbei selbstständig im Bereich Webdesign und Affiliate Marketing gemacht.

Was waren die ersten Business-Erfahrungen, die du im Internet gemacht hast?

Das erste Geld, das ich im Internet verdient habe, war durch Youtube. Vor einigen Jahren hatte ich ein Youtube Video hochgeladen, einen kurzen Clip im Spiel League of Legends, der dann auf Reddit mit über 300.000 Klicks viral ging.

Dabei kamen um die 50 Euro zusammen – das ist es dann auch gewesen für die nächsten Jahre, bis ich schließlich auf das Amazon Partnerprogramm gestoßen bin. Durch einen Affiliate Link, den ich irgendwo mal gepostet hatte, hat jemand durch Zufall ein Produkt gekauft – meine ersten 5 Euro Affiliate Provision, ich freute mich wie ein kleines Kind.

Wie bist du auf Affiliate-Websites gekommen?

Tatsächlich durch den Youtuber „Fritz Recknagel“. Vor einigen Jahren war er noch Gaming Youtuber, der League of Legends Content gebracht hat. Diese Videos habe ich zwar nie verfolgt, ich kannte ihn jedoch durch diese Inhalte.

Ab irgendeinem Zeitpunkt war er plötzlich als „Online Marketer“ unterwegs und machte Videos zu sogenannten Nischenseiten. Ich hatte keine Ahnung davon und hielt das ganze vorerst für Betrug, aber irgendwie hat es mich doch interessiert und so sammelte ich immer mehr Wissen und Erfahrung im Bereich Affiliate Marketing, auch wenn ich zu dieser Zeit noch nicht vorhatte, in dieses Business einzusteigen.

Wie ist die Affiliate-Website 144hz-monitor.org entstanden und wie hat sie sich seit dem Start entwickelt?

Ich habe mir vor einigen Jahren selbst einen 144hz Monitor zugelegt und bin seitdem unglaublich zufrieden mit diesem flüssigen Bild. Durch die ganzen Einblicke in Affiliate Marketing durch Youtube Videos kam mir dann plötzlich die Idee, eine derartige Website zum Thema „144hz Monitore“ aufzubauen und nach kurzer Konkurrenzanalyse und Keywordrecherche wurde mir klar, dass ich eine Goldgrube gefunden haben könnte. Ich registrierte die Domain 144hz-monitor.org, installierte WordPress und arbeitete tagelang am Aufbau der Website – ich war sehr motiviert und überzeugt, dass ich schon bald Erfolg damit haben werde.

Der Erfolg blieb aber die nächsten 6 Monate aus, da die Website einfach nicht auf Seite 1 in Google gekommen ist. Mir war damals noch nicht klar, dass Websites ihre Zeit brauchen, bis sie ordentlich ranken und wollte die Website sogar schon aufgeben, da einfach keine Einnahmen erzielt wurden – trotz hochwertigem Inhalt. Dennoch blieb ich weiter dran und habe seit Beginn konstant Links für die Seite aquiriert (die, wie sich rausstellte, erstmal „reifen“ mussten) und so kamen im Oktober 2017 die ersten Top 10 Rankings für das Hauptkeyword „144hz Monitor“.

WERBUNG

Die ersten 100 Euro mit der Website – ich fühlte mich wie ein Millionär. Die Positionen in der Google Suche wurden Woche-für-Woche besser und so kamen schließlich im November die ersten 4-stelligen Einnahmen zustande – ein unglaubliches Gefühl. Seitdem sind die Rankings, sowie die Einnahmen ziemlich konstant und ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Website. Ich benutze die Autorität dieser Website mittlerweile, um neue Website Projekte zu pushen. (z.B. gaming-pc-test.com)

Welche Software und Plugins setzt du dafür ein? Welches Hosting hast du gewählt?

Wie schon erwähnt, verwende ich WordPress als Content Managment System, da es einem die Arbeit erleichtert und viele Vorteile hat. Als Theme verwende ich das AffiliateTheme*, da es für Nischenseiten perfekt geeignet ist und den Nutzern auch Mehrwert durch Tabellen und Produktfilter bietet.

Bei den Plugins verwende ich für die SEO-Maßnahmen Yoast-SEO, für den Page-Speed das kostenpflichtige Plugin WPRocket und zur Erweiterung des Themes zusätzlich noch AAWP*.

Mein Webhoster ist Checkdomain, mit dem ich auch sehr zufrieden bin – tolle Preise und super Kundenservice.

Schreibst du alle Inhalte selbst? Wie gehst du dabei vor?

Zu Beginn habe ich alle Texte selbst geschrieben, da ich kein Geld hatte, jemanden zu beauftragen. Mittlerweile lasse ich manche Texte auf textbroker.de outsourcen – kommt drauf an, wie anspruchsvoll der Inhalt für die jeweilige Seite/Unterseite ist.

Um optimalen Content zu bieten kann ein professioneller Texter definitiv von Vorteil sein.

Auf deiner Nischenwebsite gibt es einige Testberichte. Wie kommst du an diese Produkte und wie gehst du bei den Tests vor?

Die wenigen Produkte, bei denen auch ein Testbericht vorhanden ist, besitze ich auch selber – für private Zwecke – und wurden dementsprechend auch von mir getestet.

Bei den Tests versuche ich natürlich so professionell und objektiv wie möglich vorzugehen, orientiere mich aber trotzdem an diversen größeren Testportalen, was die Testkriterien, Vorgangsweisen, etc. angeht. Bei allen anderen Produkten beziehe ich mich, wie auf der Startseite erwähnt, auf andere Quellen und Testberichte.

Du hast diese Nischenwebsite neben deinem Abitur aufgebaut. Was für Probleme und Herausforderungen gab es dadurch?

Natürlich hat man wegen dem Schulstress eher weniger Zeit. Für mich war es aber schon immer so, dass ich meine Zeit in die „wichtigen“ Dinge investiere und so habe ich für die Schule eigentlich immer nur das Nötigste getan und mich hauptsächlich auf meine Hobbies fokussiert – was sich aus heutiger Sicht auch völlig gelohnt hat.

Wie bist du an Besucher für deine Nischenwebsite gekommen? Welche SEO- und Marketing-Maßnahmen hast du durchgeführt?

Die Nutzer kommen völlig organisch durch die Google Suche. Hin und wieder verwende ich Google Adwords, um bei neuen Unterseiten die Nutzersignale (Sitzungsdauer, Absprungrate, Conversion, etc.) zu testen.

Mit der Zeit habe ich mir immer mehr SEO Wissen angeeignet und so wurde die Website OnPage-technisch komplett optimiert. Ich denke der Backlinkaufbau hat der Seite erst den Erfolg gebracht, den sie heute hat, da ich immer wieder neue ungenutzte Backlink Möglichkeiten erkenne und somit Links kriege, die andere nicht haben, da sie einfach zu wenig Zeit und Arbeit reinstecken. Das sind die Leute, die eine Affiliate Website aufbauen (die an sich gut ist), wenig bis kaum Zeit in Backlinkaufbau investieren und danach ewig auf Seite 2 in Google stagnieren, bis sie das Projekt schließlich aufgeben. Verschwendetes Potential!

Das wichtigste Tool für die SEO-Analyse ist meiner Meinung nach Ahrefs.com – kostet zwar 99$ im Monat, man kann es aber für 2 Domains kostenfrei benutzen.

Wie verdienst du damit Geld? Welche Einnahmequellen setzt du ein und was sind dabei deine wichtigsten Erfahrungen?

Größtenteils durch die Vermittlung von Produkten – also Affiliate Marketing mit dem Amazon Partnerprogramm. Seit kurzer Zeit habe ich auch andere Affiliate Programme von Affili.net (Caseking, Asus) integriert, jedoch erziele ich dadurch kaum Einnahmen, da jeder bei Amazon kauft, aufgrund des besten Preises und des schnellen Versands durch Prime.

Zusätzlich habe ich noch Werbung von Google AdSense auf der Website, jedoch nur auf manchen Unterseiten, da ich die Website nicht mit Werbung überladen möchte und ohnehin die Produkte im Vordergrund stehen sollten.

Zum Schluss würde ich mich über deine wichtigsten Tipps für all jene freuen, die eine neue Nischenwebsite aufbauen wollen.

Ich empfehle allen, die mit Affiliate Marketing durchstarten wollen, Geduld zu haben und mit voller Energie am Projekt dranzubleiben, auch wenn man nach den ersten Monaten noch keine Erfolge sieht.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Inhalt einer Website – man sollte immer das Ziel verfolgen, den besten Content zu liefern und dem Nutzer maximalen Mehrwert zu bieten. Zeig Google, warum deine Website besser ist als andere Seiten!

Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Linkaufbau. Backlinks haben eine unglaublich große Auswirkung auf das Ranking deiner Seite, da sie der Seite erst die nötige Autorität geben, um bei Google weit oben zu ranken. Aus diesem Grund darf dieser Teil der Suchmaschinenoptimierung auch keinesfalls vernachlässigt werden.

Das wichtigste ist aber auf jeden Fall die Erfahrung – die kann dir weder ein E-Book, noch ein teurer Videokurs geben.

Danke Alex für das Interview