Heute gibt es mal wieder ein Offline-Thema, das aber für den einen oder anderen Selbstständigen durchaus interessant sein dürfte. Es geht um Plakatwerbung und welche Möglichkeiten es da gibt.

Zudem gehe ich darauf ein, ob Plakatwerbung heute überhaupt noch sinnvoll ist, stelle Anbieter vor und gebe ein paar Tipps.



Was ist Plakatwerbung?



Was soll man in der heutigen Zeit überhaupt noch mit Außenwerbung? Wir haben doch das Internet!

Das mag für Selbstständige im Netz sicher ein berechtigter Einwand sein, aber die meisten Selbstständigen sind offline tätig. Ob z.B. ein Ladengeschäft, ein Restaurant oder ein Dienstleistungs-Angebot, gerade regional tätige Selbstständige sollten die Kundengewinnung nicht ausschließlich über das Internet betreiben.

Werbeplakate sind da ein interessantes Marketing-Instrument, dass ihr sicher alle aus dem täglichen Leben kennt.

Ist Plakatwerbung überhaupt noch sinnvoll?

Plakatwerbung ist schon relativ Old School. Wenn man an die Anfänge der Litfasssäulen denkt, dann stellt sich schon die Frage, ob das heute noch sinnvoll ist. Natürlich wurden Plakate schon weit früher genutzt, aber erst vor gut 100 Jahren wurde es für Unternehmenswerbung richtig populär.

Auch heutzutage sind Plakate aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. An allen wichtigen Stellen in der eigenen Stadt findet man meist auch eine Plakatwand. dabei sind diese heute besonders groß, um den vielen Autofahrern ebenfalls Informationen vermitteln zu können.

Ein großer Vorteil liegt darin, dass vor allem die Großflächenplakate ins Auge fallen und über einen gewissen Zeitraum dauerhaft zu sehen sind. Anders als bei Zeitungsanzeigen oder Flyer, ist ein Plakat über Wochen oder Monate präsent. Dieser Zeitraum kann bei den heutigen Anbietern sehr genau gewählt werden. Damit eignet es sich vor allem zur Bewerbung von aktuellen Angeboten und Terminen.

Ideal ist Plakatwerbung zudem für regionale Unternehmen. Durch die sehr genaue Steuerung, auf welchem Plakatwänden man wirbt, kann man die gewünschte Zielgruppe geografisch sehr genau ansprechen.

Ein Nachteil ist dagegen, dass man kaum Möglichkeiten hat bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Außerwerbung wie diese erreicht jeden, der dort „vorbei kommt“. Das bedeutet, dass man je nach eigenem Angebot mehr oder weniger Streuverlust hat.

Aus den genannten Gründen ist Plakatwerbung vor allem für Unternehmen interessant, die eine breite, aber regional begrenzte Zielgruppe erreichen wollen.

Was kostet das?

Die Kosten für Plakatwerbung hängen von mehreren Faktoren ab. Der Standort und die Größe des Plakats sind vor allem für die Kosten ausschlaggebend.

In meinem Ort geht es bei unter 10 Euro am Tag pro Plakatwand los. In Leipzig sind es in der Innenstadt dagegen auch mal 70 Euro oder mehr am Tag. In Leizpig sind es natürlich deutlich mehr Personen, die das Plakat sehen werden.

Seit 2013 gibt es den einheitlichen Wert PpS (Plakatseher pro Stelle). Dieser gibt an, wie viele Personen das Plakat voraussichtlich im Zeitraum von 10,5 Tagen sehen werden. Der Zeitraum ist nicht willkührlich gewählt. 10 bzw. 11 Tage ist der Mindestschaltzeitraum für Plakatwerbung.

In meinem Ort schwankt dieser Wert zwischen rund 4.000 und 20.000. In dem genannten Beispiel für Leipzig sind es dagegen rund 90.000 Kontakte in 10,5 Tagen.

Diese Werte sollte man in die Beurteilung einfließen lassen, ob ein Standort für einen selbst in Frage kommt. Aber auch die Tatsache, ob Personen am Plakat vorbeilaufen oder nur vorbeifahren, hat Einfluss auf den Preis. Und der Preis pro 1.000 Plakatseher sinkt in der Regel, je höher der PpS ist.

Der Buchungszeitraum beträgt mindestens 10/11 Tage, da dies einheitlich geregelt ist. Aber das ist auch okay, da man meist Aktionen bewirbt und gerade am Anfang natürlich auch testen will, was funktioniert. Da sind kurze Schaltzeiträume gut.

Allerdings kommen noch weitere Kosten auf den Selbstständigen zu, die nicht unterschätzt werden dürfen. Neben den eigentlichen Schaltungskosten sind dies:

Planung

Bevor überhaupt am Plakat gearbeitet wird, muss man die Schaltung erstmal planen. Welche Ziele hat man und was soll beworben werden? Beim Einsatz eines QR Codes muss z.B. die Zielseite erstellt werden und einiges mehr.

Bevor überhaupt am Plakat gearbeitet wird, muss man die Schaltung erstmal planen. Welche Ziele hat man und was soll beworben werden? Beim Einsatz eines QR Codes muss z.B. die Zielseite erstellt werden und einiges mehr.

Es gibt zwar meist Vorlagen der Plakatwerbung-Anbieter, aber dennoch bedarf es eines gewissen Know How, das Plakat dann auch zu gestalten. Wer einen Grafiker damit beauftragt, bezahlt diesen natürlich ebenfalls.

Es gibt zwar meist Vorlagen der Plakatwerbung-Anbieter, aber dennoch bedarf es eines gewissen Know How, das Plakat dann auch zu gestalten. Wer einen Grafiker damit beauftragt, bezahlt diesen natürlich ebenfalls.

Gerade wenn man nur wenige Plakate benötigt, dann ist jedes einzelne realtiv teuer. Hier kommt es aber sehr auf den Einzelfall und die Menge an.

Gerade wenn man nur wenige Plakate benötigt, dann ist jedes einzelne realtiv teuer. Hier kommt es aber sehr auf den Einzelfall und die Menge an.

Nutzt man keinen All-Inklusiv-Anbieter, so fallen für das Anbringen und das Entfernen der Plakate zusätzliche Kosten an.

Anbieter Beispiele

Der Aufwand für Plakatwerbung ist zum Glück in den letzten Jahren gesunken. Es gibt eine Reihe von Anbietern, die (fast) den kompletten Service dafür übernehmen. Die Gestaltung des Plakates muss man zwar noch selbst übernehmen, aber alles andere übernimmt der Anbieter.

Auf den Websites von Services wie 123plakat.de, mein-plakat.de oder plakat-verkauft.de kann man sehr bequem die einzelnen Plakat-Standorte auswählen, bekommt Informationen dazu und kann die Schaltung planen.

Hier ein Beispiel für die Standort-Auswahl über die Karte bei 123-Plakat.de:



Hat man die Getaltung geliefert (dafür gibt es Vorlagen), übernehmen diese Anbieter den Druck und das Anbringen und Entfernen der Plakate, so dass man sich um nichts weiter kümmern muss.

Hier noch eine kleine Beispiel-Rechung. Wenn ich eine Plakatwand für 11 Tage in meinem Wohnort buche, dann bezahle ich bei 123-Plakat.de rund 260 Euro netto, für den All-Inklusiv-Service (Schaltung, Druck, Anbringung). Hinzu würde dann noch die Gestaltung kommen, die ich selbst übernehmen würde.

Praxis-Tipps

Zum Schluss noch ein paar Tipps für die erfolgreiche Plakatwerbung.

Auffällige Gestaltung Mit der Gestaltung steht und fällt die Plakatwerbung. Auffallen ist hier angesagt, denn die Passanten und Autofahrer sollen auf das Plakat aufmerksam werden. Dabei helfen z.B. starke Farbkontraste, aber auch gut lesbarer Text. Dabei lieber auf weniger Text und dafür größere Schriftart setzen. Sehr gut funktionen auch Bildmotive, vor allem Personen, Gesichter etc..

rechtliche Rahmenbedingungen beachten Man sollte auf jeden Fall prüfen, ob die Inhalte des eigenen Plakates rechtlich problemlos sind. Was erlaubt ist und was nicht, kann man z.B. in diesem Artikel erfahren.

Kosten kalkulieren Wenn man keinen All-Inklusiv Service nutzt, sollte man auf jeden Fall die gesamten Kosten im Vorfeld gut kalkulieren. Wie oben erläutert, kommen da doch einige Kosten-Faktoren zusammen.

Reserve drucken lassen Es kommt vor, dass Plakate zerstört oder beschädigt werden. Deshalb sollte man immer auch Plakate als Reserve drucken lassen. Bei den oben genannten Anbietern sind diese schon dabei.

Erfolgskontrolle Auch bei Plakaten kann und sollte man messen, was diese gebracht haben. So kann man z.B. einen exklusiven Rabattcode auf das Plakat drucken. Am Ende kann man dann messen, wie oft dieser genutzt wurde. Beim Einsatz eines QR Codes kann man mit Hilfe von Analytics-Software sehr gut nachvollziehen, wie viele Personen diesen genutzt haben. Immer eine gute Idee ist es, die Kunden zu fragen, wie sie auf einen aufmerksam geworden sind.

Fazit

Plakatwerbung ist natürlich nicht für jeden Selbstständigen interessant, im Gegenteil. Nur eine relativ kleine Gruppe kann davon profitieren. Aber für die ist es eine sehr gut steuerbare und verhältnismäßig günstige Marketing-Maßnahme.

Habt ihr schon mal Erfahrungen mit Plakatwerbung gemacht?