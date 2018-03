API-Nutzung, Brettspiel-Box und AJAX-Voting – Blog Case Study Teil 11

Tolle und interessante Texte sind die Basis für einen erfolgreichen Blog, aber reicht das wirklich aus?

Besondere Funktionen, die es bei der Konkurrenz in der eigenen Nische nicht gibt, können dafür sorgen, dass sich die Besucher den Blog merken, ihn verlinken, Inhalte teilen und wiederkommen.

Welche besonderen Features ich auf meinem Brettspiel-Blog eingebaut habe und wie ich bei der API-Nutzung, meiner Brettspiel-Box und dem AJAX-Voting vorgegangen bin, erfahrt ihr im heutigen Teil meiner Case Study.

Zudem blicke ich natürlich auch wieder auf aktuelle Rankings und meine Besucherzahlen.



Reichen tolle Texte nicht?



Werbung

Ich blogge seit mehr als 11 Jahren und liebe es immer noch, interessante und gern auch lange Texte zu verfassen. Ich selber lese ebenfalls viel und zumindest ein Teil der Internet-Nutzer will ausführliche Informationen lesen. Deshalb sind lesenswerte und einzigartige Texte meiner Meinung nach immer noch die Basis für einen erfolgreichen Blog.

Dennoch sollte man sich heutzutage nicht mehr allein darauf verlassen. In den meisten Themenbereichen gibt es viele Blogger und Websites, die ebenfalls gute Texte veröffentlichen. Es fällt auf jeden Fall nicht so leicht, sich allein mit Texten von der Konkurrenz abzuheben. Alleinstellungsmerkmale über den Text-Inhalt hinaus helfen Leser zu gewinnen und zu binden.

Hinzu kommt, dass gerade viele jüngere Nutzer nicht unbedingt lange Texte lesen wollen, sondern lieber kurze und interaktive Inhalte bevorzugen. Deshalb ist es sehr zu empfehlen, besondere Inhalte und Funktionen in den eigenen Blog zu integrieren.

API-Nutzung, Brettspiel-Box und AJAX-Voting

Ich habe schon immer gern an meinen Blog herumgebastelt und individuelle Funktionen selber programmiert. Zu Anfang natürlich nur kleine Sachen, aber mit der Zeit wurden das auch größere Dinge.

Bei meinem Brettspiel-Blog hat es sich durch den starken Produktbezug natürlich angeboten, das eine oder andere selber zu programmieren und damit für besondere Features zu sorgen.

Die API von BoardGameGeek

Board Game Geek ist DIE Anlaufstelle für Brettspiel-Fans aus aller Welt. Die englischsprachige US-Site ist schon seit 2000 am Start und hat die größte Datenbank mit Brettspielen weltweit. Über 97.000 Titel sind aktuell dort gelistet und da sind Erweiterungen und Sprachversionen noch gar nicht eingerechnet.

WERBUNG

Zu jedem Brettspiel gibt es dort massig Daten, wie z.B. über die Autoren, Erweiterungen, Spielerzahl, Schwierigkeit und vieles mehr. Es gibt zudem eine Bewertung durch die Community und darauf basierend ein Ranking.

Diese Daten werden von BGG über eine API bereitgestellt, die man nutzen kann. Der API-Zugriff ist nicht besonders schwer, aber dennoch steckt einige Arbeit darin, diese Daten dann auch zu nutzen. Die Ausgabe der XML-Daten für ein Brettspiel ist hier zu sehen, wobei das natürlich nur ein kleiner Auszug ist:

Ich wollte auf meinem Brettspiel-Blog diese Informationen nicht alle von Hand eingeben, sondern über die API auslesen und in meiner Datenbank speichern. Das hat den Grund, dass ich nicht jedes mal beim Aufruf der Seite die BGG-Datenbank abfrage. Das macht meine Website langsam, belastet aber auch den Server von BGG.

Deshalb werden diese Brettspiel-Infos zwischengespeichert und es gibt regelmäßige Updates im Hintergrund.

Meine Brettspiel-Box

Doch wofür nutze ich nun diese API-Daten? Ich hatte die Idee, die Brettspiele in meinem Blog etwas cooler zu präsentieren. Zu Anfang habe ich nur Produktbilder vom Amazon PartnerNet eingeblendet, aber das sieht nicht nach was Besonderem aus.

Deshalb habe ich mir eine Brettspiel-Box überlegt und diese so gestaltet, dass sie modern aussieht und alle wichtige Infos zu einem Spiel enthält.

Hier seht ihr das aktuelle Ergebnis:

Natürlich habe ich die Box seit dem Start noch etwas überarbeitet und ausgebaut. Darin findet man die BGG-Daten, aber auch eine kurze Beschreibung von mir und teilweise ein subjektives Fazit (grün hinterlegt).

Während die allgemeine Beschreibung in der Datenbank gepeichert wird, ist das Fazit nicht in der Datenbank drin. Das hat den Grund, dass ich hier passend zum jeweiligen Artikel etwas schreibe.

Bei der ersten News-Vorstellung eines Brettspiels (z.B. Vorschau auf die Spielemesse in Essen oder meiner Brettspiel-Kickstarter Vorschau) schreibe ich hier meine Erwartungen rein.

Bei einem späteren Artikel kommt dann hier mein Ersteindruck oder mein Fazit zum Spiel rein. Bei besonderen Listen, z.B. die besten 2-Personen-Spiele oder die thematischsten Brettspiele, gehe ich hier dann auf den jeweilen Aspekt besonders ein.

Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und kommt gut bei den Lesern an.

Bei einigen Brettspielen (siehe Beispiel oben) seht ihr eine gelbe Leiste ganz unten an der Box. Wenn das Spiel auf Amazon erhältlich ist, gibt es hier den Preis und den Affiliatelink zu Amazon. Dafür nutze ich einen Shortcode meines Lieblings-Affiliateplugins AAWP.

Eine Besonderheit stellen allerdings die Produkt-Bilder dar. Nicht alle Produkt-Fotos, die man über die BGG-API abrufen kann, dürfen auch genutzt werden. Gerade bei kommerzieller Nutzung, wofür schon Werbung oder Affiliatelinks auf der Website reichen, dürfen viele Fotos nicht genutzt werden. Diese haben einfach nicht die passende Lizenz.

Zudem ist aus Sicht der kommenden DS-GVO die Einbindung der Bilder direkt über die BGG-URL auch problematisch, da damit ja ein IP-Tracking möglich wäre. Schließlich wird beim Aufruf eines Bildes vom BGG-Server die IP-Adresse des Nutzers übertragen.

Deshalb habe ich eine Lösung entwickelt, die automatisch ermittelt, welche Bilder eine CC 3.0 Lizenz haben und diese werden mitsamt der notwendigen Kennzeichnung ausgegeben. Zudem werden diese Bilder lokal auf meinem Server gespeichert und regelmäßig im Hintergrund aktualisiert.

Sollte es das Spiel bei Amazon geben, wird stattdessen das Produktbild aus der PartnerNet-API angezeigt. Diese Amazon-Bilder werden aber nicht zwischengespeichert.

Gibt es weder ein BGG-Bild, was genutzt werden darf, noch ein Amazon-Bild, dann erscheint kein Produktbild in der Brettspiel-Box.

Zur ganzen Bildrechte-Thematik schreibe ich aber nochmal separat was. Das ist schon nicht ohne.

Der AJAX-Voting Button

Mit der Brettspiel-Box bin ich sehr zufrieden. Dennoch war da nichts interaktives dran und deshalb habe ich mir überlegt, was ich da machen könnte.

Bei so einem produktbezogenen Blog hat es sich angeboten eine Bewertung zu integrieren. Dafür habe mir viele WordPress-Plugins angeschaut, aber nicht die perfekte Lösung für das gefunden, was ich mir vorgestellt hatte.

Die Besucher sollten ihre Stimme für die einzelnen Brettspiele abgeben können, ohne dass jeweils die Seite neu lädt. Diese Stimmenanzahl je Brettspiel wollte ich dann nutzen, um z.B. Top-Listen ausgeben zu können.

Und so habe ich eine Bewertung selber programmiert und dabei auf eine AJAX-Lösung, also JavaScript, zurückgegriffen. Das dedeutet, dass nach dem Klick auf das Herz die Seite nicht neu geladen wird, sondern per JaveScript die Stimme in die Datenbank geschrieben und die Zahl neben dem Herz aktualisiert wird

Das war gar nicht so einfach, da ich nicht der größte JavaScript Experte bin, aber am Ende hat es gut funktioniert.

Und dieser „Like“-Button wird rege genutzt. Ich habe mir dafür einen Reiter im Backend erstellt, wo mir alle Votings angezeigt werden. Natürlich ohne personenbezogene Daten, denn die speichere ich nicht.

Aktuell sind es 513 Stimmen, die für Brettspiele auf meinem Blog abgegeben wurden, was ein guter Wert ist, da es diese Voting-Funktion noch gar nicht so lange gibt. Zudem ist der Voting-Button ja auch nur bei diesen Brettspiel-Boxen dabei. Pro Tag kommen aktuell rund 10 Stimmen dazu.

Natürlich mache ich das nicht nur für mich. So gibt es eine Ausgabe der 5 Brettspiele mit den meisten Stimmen rechts in der Sidebar meines Brettspiel-Blogs.

Und auf der Seite Das sind eure beliebtesten Brettspiele werden die 20 Spiele mit den meisten Stimmen angezeigt.

In Zukunft will ich die Voting-Ergebnisse zudem regelmäßig in meinem neuen Brettspiel-Podcast auswerten, den ich ganz frisch gestartet habe. Also z.B. die am besten bewerteten Spiele im letzten Monat.

Übrigens habe ich meine programmierten Funktionen zu Beginn in der functions.php des genutzten Themes eingebaut. Das hat zwar gut funktioniert, aber eigentlich sollte man das nicht machen, da bei jeden Theme-Update auch diese Änderungen weg sind.

Mittlerweile nutze ich deshalb das Plugin Code Snippets, welches es sehr bequem macht PHP-Code einzufügen und zu verwalten, ohne die functions.php Datei anfassen zu müssen.

Weitere Funktionen für mehr Interaktion

Interaktion erzeuge ich auch noch auf andere Arten in meinem Blog.

So stelle ich immer wieder neue Umfragen in passenden Artikeln online. Diese werden dann auch in der Sidebar angezeigt und viele Besucher nehmen daran teil. Es gibt einige sehr gute Umfrage-Plugins für WordPress, so dass man sich da nichts selber programmieren muss.

In Planung ist auch ein Brettspiel-Quiz, an dem die Besucher meiner Site teilnehmen können. Auch dafür werde ich ein fertiges Plugin nutzen. Die Vorbereitungen, z.B. Fotos, sind dafür größtenteils schon abgeschlossen.

Für die Zukunft habe ich noch weitere Pläne für interaktive Inhalte. Mehr dazu erfahrt ihr aber erst, wenn diese soweit sind und online gehen.

Was machen, wenn man nicht programmieren kann?

Der/Die eine oder andere fragt sich nun vielleicht, wie er/sie so eine API nutzen soll oder wie andere interaktive oder besondere Funtionen umgesetzt werden sollen, wenn keine Programmierkenntnisse vorhanden sind. Für das, was ich gemacht habe, muss man programmieren können.

Ohne eigene Programmierkenntnisse ist man natürlich eingeschränkt, aber es gibt viele kostenlose Plugins für WordPress, die tolle Funktionen bereitstellen. So z.B. die schon angesprochenen Umfragen und ein Quiz. Aber es gibt auch eine Menge Voting-Plugins und ähnliches.

Natürlich ist man auf die bereitgestellten Möglichkeiten des Plugins beschränkt, aber das ist auf jeden Fall besser als nichts.

Man könnte sich sowas natürlich auch individuell programmieren lassen, aber das ist relativ teuer.

Was hat das alles gebracht?

Mal abgesehen von der Zahl der abgegebenen Stimmen, sind die Auswirkungen dieser besonderen Features nicht direkt messbar. Natürlich sehe ich, dass die Traffic-Entwicklung positiv ist, aber auf was das genau zurückzuführen ist, ist schwer zu sagen.

Aber ich bin mir sicher, dass die gute Entwicklung meines Blogs unter anderem auch deshalb so ist, wie sie ist, weil ich besondere Inhalte habe, die es so nicht in jedem anderen Brettspiel-Blog gibt.

Sich von anderen abzusetzen, gerade wenn es sehr viele Online-Angebote in dem betreffenden Themenbereich gibt, ist eine wichtige Maßnahme für den Erfolg.

Und ganz ehrlich, es macht mir einfach auch Spaß solche Sachen zu programmieren. :-)

Rankings und Traffic

Bei den Hauptkeywords meines Blogs gibt es aktuell nicht viel Bewegung. Für das Keyword „Brettspiel“ bin ich weiterhin in den Top 10 auf Position 6. Für „Brettspiele“ dagegen aktuell auf Position 15, aber es kratzt immer mal wieder an der Top 10.

Für die Suchbegriffe „Brettspiel Podcast“, „besten Reisespiele“ und „Kickstarter Brettspiele“ stehe ich z.B. auf Position 1, was natürlich toll ist.

Der Longtail wird nun immer wichtiger. Das heißt, ich muss neue Artikel veröffentlichen, um mehr Rankings zu bekommen. Artikel-Ideen habe ich viele und auch einige Brettspiel-Reviews stehen auf meiner ToDo-Liste, aber leider ist nicht immer so viel Zeit vorhanden.

Der Traffic von Google ist seit Anfang des Jahres stabil, wie man in dieser Google Analytics Auswertung sehen kann:



Es gibt zwar keinen deutlichen Anstieg, aber auch keinen Rückgang. Der kurze Einbruch vor ein paar Wochen lag an einem Hoster-Ausfall für gut eineinhalb Tage. Da war mein Blog ganze 32 Stunden nicht erreichbar.

Der Social Traffic hat sich gut entwickelt. Seit ich dort noch aktiver bin, kommen mehr Besucher von Facebook, Twitter und Co:

Vor allem Facebook funktioniert sehr gut für meinen Brettspiel-Blog. Pro Woche kommen mittlerweile 100-200 Besucher auf meinen Blog von Facebook. Damit bin ich schon ziemlich zufrieden.

Die zwei Ausschläge nach oben waren Werbeschaltungen auf Facebook, womit ich meine Fan-Zahl deutlich steigern konnte.

Man muss auf Facebook und Twitter aber auch wirklich aktiv sein und darf nicht nur automatisiert Artikel veröffentlichen.

So geht es weiter

Letztes Jahr zur SPIEL in Essen habe ich eine passende Infografik erstellt und veröffentlicht. Wie ich das gemacht habe, welche Tools ich genutzt habe und was sie gebracht hat, erfahrt ihr in meinem nächsten Case Study Teil in einem Monat.

Zudem blicke ich natürlich wieder auf die aktuellen Traffic- und Ranking-Entwicklungen meines Blogs. Bis dann.