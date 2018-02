10 Tipps für das perfekte Büro, damit du produktiver und glücklicher bist

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die genutzte Technik . Es muss natürlich nicht der allerneuste PC sein. Das ist in der Regel nicht notwendig und einfach viel zu teuer.

Also legte ich mir recht bald einen neuen Bürostuhl zu, der etwas mehr gekostet hat, aber sehr gut für meinen Rücken war. An dieser Stelle solltest du nicht sparen, denn schnell hat man sich körperliche Probleme eingehandelt. Wer viele Stunden am Tag am Computer sitzt, sollte den Bürostuhl und den Schreibtisch als seine absolut wichtigsten Arbeitsmittel betrachten.

Allerdings hat sich recht schnell gezeigt, dass nicht alles optimal war in meinem neuen Heim-Büro. Während der Tisch alle Anforderungen erfüllt hat, war der Stuhl nicht sehr gut. Das hat sich recht schnell in Rückenschmerzen bemerkbar gemacht.

Das ging mir damals 2006 nicht anders, als ich meinen Arbeitsplatz eingerichtet habe. Ich habe an einem Schreibtisch gesessen, den ich bereits vorher zu Hause hatte und ein relativ alter Bürostuhl war ebenfalls vorhanden. Als Arbeits-PC habe ich einfach meinen Privat-PC genutzt, der damals auch schon nicht mehr ganz neu war.

Heute nutze ich eine besondere Tischlampe , die sich an das Umgebungslicht anpasst und zudem kein Spot-Licht hat, sondern gleichmäßig verteilt den ganzen Schreibtisch ausleuchtet.

Bei meinem Heimbüro war es z.B. so, dass ich zwar ein Fenster hatte, aber durch den vorstehenden Dachkasten gerade im Herbst und Winter doch nicht so viel Licht ins Zimmer kam. Deshalb habe ich neben der Deckenlampe eine zusätzliche Stehlampe genutzt, sowie natürlich eine Tischlampe.

Mit der Einrichtung des Büros hat auch das Thema Licht zu tun. Zum einen ist es natürlich ideal, wenn man große Fenster hat, die viel Tageslicht hereinlassen. Das ist das angenehmste Licht für die Arbeit am Schreibtisch.

Die Ordnung versuche ich übrigens verstärkt auch auf dem PC zu halten, denn auch da sammelt sich sehr schnell viel an.

Stichwort: Kopf frei. Auf meinem Schreibtisch findet sich nur das, was ich für die Erledigung der aktuellen Aufgabe wirklich benötige. So kann ich mich sehr gut auf die Aufgabe konzentrieren

Mit der Selbstständigkeit habe ich meinen Hang zur Ordnung sogar noch verstärkt. So viele Aufgaben, Unterlagen und Erinnerungen . Ohne eine gewisse Ordnung geht da einiges unter. Ich schreibe mir alles auf, was ansteht oder was ich erledigen will. Das macht den Kopf frei und ich vergesse nichts.

Mit dem Job wurde das dann schon anders. Ich habe zu Anfang immer noch alles aufeinander abgelegt und mein Schreibtisch war voll von Notizen. Zudem habe ich versucht mir viel zu merken. Aber das habe ich dann recht schnell geändert, denn der Überblick ging verloren und vor allem tat es auch mir selbst nicht so gut.

Ach war ich unordentlich als Student. Eine wirkliche Ordnung hatte ich nicht, aber das hat mich damals nicht so gestört, zumindest habe ich es so empfunden.

Ich selber halte mich mittlerweile immer an diese Single-Tasking Arbeitsweise und das hat meinen Blogalltag deutlich stressfreier und effizienter gemacht.

Deshalb solltest du dich immer nur auf eine Aufgabe konzentrieren. Auch das Beantworten von Mails, das Schauen von Fernsehen/Streams oder die Kommunikation auf Facebook und Twitter sollte nicht mit der Arbeit an einer Aufgabe kombiniert werden.

Als Selbstständiger im Netz hatte ich noch nie das Problem, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Ganz im Gegenteil, meine Liste mit Aufgaben und Ideen ist immer sehr lang. Da ist es immens wichtig zu priorisieren.

So gibt es Aufgaben, die sofort erledigt werden müssen und wichtig sind. Diese sollten ganz oben stehen. Andere wichtige Aufgaben folgen. Nicht so wichtige Aufgaben, die zudem nicht zeitkritisch sind, kommen ganz ans Ende der ToDo-Liste oder fallen sogar ganz raus.

Eng mit der Ordnung im Büro hängt für mich die Arbeit mit ToDo-Listen zusammen. Nicht nur zu wissen, was man tun will bzw. muss, sondern die Aufgaben zu priorisieren, ist hierbei der Knackpunkt.

Deshalb nochmal ganz eindringlich dieser Tipp für dein Büro: Verbanne jegliche Ablenkungen aus deiner Sichtweite und vermeide diese auch auf dem PC, indem du dein Mailprogramm schließt, dich aus Facebook ausloggst und so weiter.

Sei es der Fernseher, das Internet oder andere Dinge im eigenen zu Hause, wenn wichtige, aber auch anstrengende Aufgaben anstehen, lässt man sich nur allzu leicht ablenken. Und so habe ich damals zwar oft bis in die Nacht gearbeitet, aber nicht immer wirklich effizient. Ohne Ablenkung wäre der Arbeitstag oft deutlich kürzer gewesen.

Doch auf Dauer ist das nicht gut. Trotz Stress und Überlastung sagt man dem Kunden dennoch Sonderwünsche zu oder nimmt einen weiteren Auftrag mit straffer Deadline an. Es fällt vielen Selbstständigen schwer Nein zu sagen.

Allerdings gibt es auch eine andere Heransgehensweise. Indem man zum Start des Arbeitstages erstmal ein paar einfache und schnell zu erledigende Aufgaben abschließt, hat man gleich mal einige Erfolgserlebnisse. Das motiviert einen dazu, an die weiteren Aufgaben heranzugehen.

Das ist eine Vorgehensweise, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Am Morgen ist man zudem meist frischer und kann sich mit komplexeren Aufgaben beschäftigen. Nach dem Mittag fällt es dagegen meist schwerer sich in komplexere Dinge reinzudenken.

Zu einem guten Arbeitstag gehört es Feierabend zu machen und die eigene Freizeit zu genießen. Das ist für Gründer nur schwer vorstellbar, wie ich selbst am eigenen Leib gemerkt habe.

Ich habe ja lange zu Hause gearbeitet, so dass der „Weg zur Arbeit“ nur ein paar Meter lang war. Doch auf Dauer ist es nicht gesund auf Freizeit und Erholung zu verzichten. Das macht sich körperlich bemerkbar, aber auch psychisch kann es negative Auswirkungen haben. So leiden nicht wenige Gründer an Burnout.

Deshalb setze ich mir am Morgen eine Zeit, zu der ich Feierabend machen will. Bin ich schneller mit meinen Aufgaben fertig, dann mache ich entweder noch ein paar kleine Dinge oder gehe früher. Dauert die Hauptaufgabe dagegen länger, entscheide ich spontan, ob ich sie noch fertig mache oder hier abbreche und am nächsten Tag weitermache.

Es geht also gar nicht darum, wie Angestellte auf die Minute pünktlich alles fallen zu lassen. Es geht vielmehr darum, dem Gründer-Denkmuster zu entkommen, dass man ständig arbeiten muss. Zudem ist es oft so, dass man in kürzerer Zeit mehr schafft, da man konzentrierter und effizienter arbeitet.