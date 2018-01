Büro für Selbstständige – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

WERBUNG



Früher war ein eigenes Büro für Selbstständige fast schon Pflicht, denn die Kunden wollte man sicher nicht zu Hause empfangen.

Aber mit den Möglichkeiten, die das Internet zum Geld verdienen bietet, ist ein externes Büro nicht mehr zwingend notwendig. Viele Selbstständige im Netz arbeiten von zu Hause aus.

In meinem heutigen Basics-Artikel geht es deshalb um die Unterschiede zwischen Heimbüro und externem Büro, meine persönlichen Erfahrungen und praktische Tipps.



Büro für Selbstständige – Ist das notwendig?



Ob Heimbüro oder externes Büro ist für Selbstständige im Netz meist nicht so entscheidend. Wichtig ist aber, dass überhaupt ein Büro vorhanden ist.

Viele starten in der Küche oder im Schlafzimmer und sitzen dort an ihrem Computer. Das ist auf Dauer aber mit Sicherheit keine gute Lösung, da man auf diese Weise viel Ablenkungen hat, nicht wirklich in das richtige Business-Mindset kommt und zudem auch gesundheitliche Probleme riskiert. Küchenstühle und ähnliches sind sicher nicht gut für den Rücken.

Stattdessen sollte man am besten einen separaten Raum als Heimbüro nutzen und dort primär nur Arbeitsmaterialien haben. Ein Fernseher ist dort genauso unangebracht, wie eine Spielekonsole oder ähnliches. Das kann auch ein recht kleiner Raum sein, denn wer Selbstständig im Netz ist, braucht außer einem Computer oder einem Monitor nicht viel.

Sollte es keine Möglichkeit geben einen spearaten Raum als Büro zu nutzen, dann wäre es auch denkbar eine Ecke im Schlafzimmer einzurichten. Auch dort sollte allerdings ein richtiger Schreibtisch samt Bürostuhl Platz finden. Aber immerhin gibt es im Schlafzimmer meist nicht so viel Ablenkung. Nur für ein Nickerchen solltet ihr euch nicht so oft hinlegen. ;-)

Heimbüro oder externes Büro?

Ob Heimbüro oder externes Büro muss jeder selbst entscheiden. Es kommt auf die individuellen Anforderungen und Gegenbenheiten dabei an.

So ist es natürlich sehr entscheidend, ob man viel Kundenverkehr hat oder nicht. Die meisten Selbstständigen möchten sicher nicht ihre Kunden in ihr Haus lassen und es macht oft auch nicht gerade den professionellsten Eindruck. Hinzu kommt, dass Kundenverkehr in vielen Mietwohnungen und auch in vielen Wohngegenden in Privathäusern nicht erlaubt ist. Wer also direkten und häufigen Kundenkontakt hat, sollte von vornherein auf ein externes Büro setzen.

Wer dagegen im Online-Business tätig ist und keinen direkten Kundenkontakt hat, kann problemlos vom Heimbüro aus arbeiten. Allerdings muss man dies in Mietwohnungen vorher mit dem Vermieter abklären.

Sehr positiv wirkt sich das Heimbüro bei den Kosten aus. Hier fallen keine zusätzlichen Ausgaben an. Man kann sogar das Arbeitszimmer absetzen und damit Geld sparen. Dagegen sind die Kosten beim einem externen Büro nicht zu verachten. Gerade für Existenzgründer sind zusätzliche Mietkosten für ein Büro oft nur schwer zu tragen. Dies sollte man bei der Kalkulation im Vorfeld beachten.

Ein externes Büro hat allerdings auch viele Vorteile. Eine professionelle Außenwirkung ist nur einer davon. Hinzu kommt, dass man sich ganz auf die Arbeit konzentrieren kann, Mitarbeiter Platz finden und man einen geregelten Arbeitstag hat. Wer von zu Hause arbeitet weiß, dass es hier viel schwerer fällt Feierabend zu machen.

Meine Erfahrungen

Ich selber habe viele Jahre im Heimbüro gearbeitet und mein Business dort auch erfolgreich aufbauen können. Allerdings weiß ich auch um die Ablenkungen zu Hause und ich hatte immer Probleme ganz abzuschalten, denn das Heimbüro war nur eine Tür weiter. Dafür konnte ich meine Kosten niedrig halten, was gerade zur Anfangszeit sehr wichtig war.

Irgendwann reifte dann aber die Entscheidung in ein eigenes Büro außerhalb meines Wohnhauses umzuziehen.

Vor allem die bessere Trennung zwischen Privatleben und Arbeit gab hier den Ausschlag. Die Entscheidung habe ich auch nie bereut. Es ist einfach schöner ein großes Büro nur für sich zu haben und zu Hause dann wirklich Feierabend machen zu können.

Natürlich macht dieses externe Büro auch viel mehr her, wenn ich doch mal Kunden oder andere Selbstständige zu Besuch habe. Und ich arbeite zudem fokussierter, denn ich habe eine Uhrzeit, zu der ich Feierabend machen will und kann (und will) nicht wie zu Hause, einfach bis in die Nacht arbeiten. Da habe ich viel mehr Stunden gearbeitet, aber nicht unbedingt mehr geschafft.

Insofern hat mir das externe Büro sehr gut getan und mich effizienter gemacht.

Praktische Tipps für dein Büro

Hier nochmal ein paar Tipps für das eigene Büro.

Ihr solltet so wenig wie möglich Ablenkung in eurem Büro haben.

Achtet auf ergonomische Arbeitsmittel, wie einen richtigen Schreibtisch und einen guten Bürostuhl.

Wägt die Vor- und Nachteile von Heimbüro und externem Büro gut ab und schaut nicht nur auf die Kosten.

Beurteilt auch die Auswirkungen auf euer Privatleben und lasst dies in die Entscheidung einfließen.

