Ist Facebook tot? Nein! 7 Tipps für mehr Reichweite und Interaktion

Wie gesagt, es muss nicht gleich mit den billigen Sätzen wie oben geschehen, es kann auch seriös und freundlich bleiben. In der Regel folgen eure Fans der Bitte und brauchen oft nur diesen einen kleinen Hinweis, um dann doch noch schnell einen Kommentar zu hinterlassen.

Zwar müsst ihr nicht direkt so tief sinken und derartig billige Methoden nutzen, aber ihr solltet dennoch in jedem Beitrag die Kommunikation gezielt anregen. Das geht, indem ihr eure Nutzer etwas fragt, sie um ihre Meinung bittet oder auch Tipps von ihnen verlangt.

Es ist verhasst, funktioniert aber trotzdem. Die Rede ist von Sätzen wie »Like, wenn du das auch so siehst« oder »Herz für ja, Daumen für Nein«. Interaktion ist und bleibt auf Facebook alles.

Wer seine Reichweite dauerhaft erhöhen möchte, muss bei Facebook schlichtweg relevanter werden und mehr Interaktionen erhalten. Wer diese Interaktion aber nicht natürlich erhält, muss sie eben über die Werbung zukaufen. Dabei reicht es oftmals aus, nur ein oder zwei Beiträge im Monat mit Werbung zu pushen. Das wiederum bringt meist neuen Schwung und wie von Zauberhand, erreichen auch alle anderen Beiträge plötzlich wieder eine Vielzahl an Fans.

Facebook bietet für Posts eine Werbefunktion an. Artikel erhalten dann mehr Reichweite und die eigenen Fans bekommen den Beitrag auch wieder angezeigt. Das kostet Geld, kann sich aber dennoch lohnen. Statt ein paar Personen, erreicht ihr so nämlich wieder ein paar tausend.

Das Problem, welches viele Seitenbetreiber bei Facebook haben: Die Reichweite ihrer Posts hat über die Jahre massiv abgenommen. Ein Beispiel von mir selbst: Eine kleinere Facebook-Seite von mir, mit rund 2.000 Fans, erreicht pro Post nur noch maximal ca. 100 von ihnen. Es gibt sogar Beiträge, da beträgt die Reichweite nur noch 20 oder 25 Personen. Das ist absolut lächerlich, ein Post macht fast keinen Sinn mehr. Wie also diese Reichweite wieder erhöhen? Wie kann eine Facebook-Seite überhaupt ihre eigenen Fans erreichen?

Beobachtet also ganz genau, wie eure Community bei Facebook auf einzelne Beiträge reagiert. Testet auch immer wieder Neues und verändert ruhig mal den Stil oder Ton der Posts, um herauszufinden wie die neue Richtung ankommt. Wer Reichweite möchte, braucht Leser die klicken, kommentieren und teilen, doch das geschieht eben nur dann, wenn Beiträge bestmöglich an die eigene Zielgruppe angepasst werden.

Auf dieser Facebook-Page kommen Videos besonders gut an

Nicht jede Facebook-Seite funktioniert gleich, nicht jede Regel gilt auch für eure Seite. Testet und spielt daher mit den verschiedenen Inhaltsformen. Bei meinen Seiten hat sich herausgestellt, dass Videos, die bei anderen oft gut funktionieren, bei meiner Zielgruppe nahezu gar nicht geklickt werden. Bilder kommen dagegen sehr gut an und Texte funktionieren immer dann, wenn sie etwas persönlicher formuliert sind. Einfach nur irgendwas posten, das funktioniert so aber nicht mehr.

Es gibt Infografiken und Experten, die erzählen euch, dass Facebook-Beiträge immer nur zu bestimmten Uhrzeiten funktionieren. Das stimmt auch. Es ist allerdings für jede Facebook-Seite sehr individuell zu sehen.

Facebook erlaubt euch als Seitenbetreiber in die Statistiken zu schauen. Dort findet ihr im Tab »Beiträge« auch die genauen Uhrzeiten, zu denen eure Fans größtenteils aktiv sind. Richtet euch danach!

Die meisten Menschen erreicht ihr nun einmal, wenn sie online sind und nicht erst später, denn wenige schauen sich jeden Beitrag in ihrem Newsfeed wirklich richtig an. Es hilft also durchaus, sich nach der Leserschaft zu richten, statt immer nur die angeblich besten Zeiten des Durchschnitts für Posts zu wählen.

Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ihr schon genügend Fans gesammelt habt und dementsprechend ein großes Publikum erreicht. Die richtige Uhrzeit ist in Sozialen Netzwerken von großer Bedeutung.