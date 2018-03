Kostenlose Stockfotos von Pexels, Pixabay … Warum ich diese nicht nutze!

Fotos bieten nicht nur Mehrwert in Artikeln, sondern lockern den Text auf und sorgen so für ein besseres Nutzungserlebnis. Auch aus SEO-Sicht sind Fotos nützlich. Viele nutzen deshalb kostenlose Stockfotos von Plattformen wie Pexels auf ihren Websites.

Doch auch wenn diese Stockfoto-Plattformen sehr verlockend sind und unzählige vermeitlich kostenlose Fotos bieten, so bergen diese auch eine gewisse Gefahr.

Warum ich Stockfotos von Plattformen wie Pexels und Pixabay nicht nutze, erfahrt ihr im Folgenden. Natürlich gehe ich auch darauf ein, welche Foto-Quellen ich stattdessen nutze.



Kostenlose Stockfotos



Ich habe hier im Blog schon häufiger darüber geschrieben, welche Möglichkeiten Fotos in den eigenen Artikeln bieten und warum es Sinn macht nicht nur reine Texte zu veröffentlichen.

Wie man an meinem Blog hier sehen kann, ist es aber teilweise gar nicht so einfach passende Fotos einzusetzen. Bei einem Reise- oder einem Kochblog ist das anders. Da macht man automatisch viele Fotos. Auch in meinem Brettspiel-Blog nutze ich viele selbst geschossene Fotos, was auch sehr gut funktioniert.

Doch wer nicht auf massig eigene Fotos zurückgreifen kann, der schaut sich dann meist nach Stockfotos im Netz um. So gibt es viele kostenpflichtige Stockfoto-Anbieter, wie Shutterstock oder Fotolia.

Mal abgesehen davon, dass die Fotos dort Geld kosten, muss man auch beim Einbinden und der Urheber-Kennzeichnung einige Dinge beachten.

Es gibt aber auch viele Websites, die professionelle Stockfotos zum Nulltarif versprechen. Dort muss man nicht nur kein Geld für die Fotos bezahlen, sondern es ist auch keine Urheber-Kennzeichnung erforderlich. Das klingt auf jeden Fall sehr gut.

Pexels, Pixabay und Co.

Aber eigentlich klingt es schon zu gut, um wahr zu sein. Website wie Pexels, Pixabay oder publicdomainpictures.net versprechen hohe Qualität und massig Fotos zum Nulltarif.

Und da dort die CCO Lizenz genutzt wird, ist auch keine Kennzeichnung notwendig. Oft wird auch von Royalty Free Images gesprochen.

Exkurs: Die Creative Commons Bildlizenzen

Die Creative Commons Lizenzen wurden ins Leben gerufen, um die Nutzung von fremden Medien und Werken schnell, einfach und transparent durchführen zu können. Diese Lizenzen gibt es schon eine ganze Weile und sie werden immer mal wieder aktualisiert.

Es gibt verschiedene CC-Lizenzen, die sich in 4 Punkten unterscheiden:

Attribution(by)

Hiermit wird geregelt, ob der Urheber angegeben werden muss, wenn man das entsprechende Bild oder Werk irgendwo nutzt.

ShareAlike (sa)

Das regelt, ob andere das Werk einfach teilen, vertreiben und/oder verändern können, so lange sie es unter derselben Lizenz tun.

NonCommercial (nc)

Damit wird festgelegt, ob man z.B. ein Bild kommerziell oder nur nicht-kommerziell nutzen darf.

NoDerivatives (nd)

Hiermit wird geregelt, ob man das Werk zwar nutzen, teilen, vertreiben etc. darf, aber nicht modifizieren.

Aus den Kombinationen dieser 4 Punkte sind eine ganze Reihe von Creative Commons Lizenzen entstanden, die ihr hier finden könnt.

Hinzu kommt noch die CC0 1.0 Universell, auch Public Domain Dedication genannt. Bei dieser verzichtet der Urheber auf sämtliche Schutzrechte, so dass der Nutzer mit dem Bild oder Werk machen kann, was er will, ohne den Urheber in irgendeiner Form nennen zu müssen.

Genau diese CC0 Lizenz nutzen viele der Foto-Plattformen und sehen damit sehr attraktiv aus.

Optimal für das Online-Business!?

Das klingt wirklich gut. Man kann von diesen Plattformen also massig professionelle Fotos herunterladen und auf der eigenen Website und anderswo nutzen? Laut dieser Lizenz ja.

Also braucht man auf der eigenen Website keine hässlichen Urheber-Kennzeichnungen und muss sich z.B. auch auf Facebook und Co keine Sorgen machen. Das ist eigentlich ideal.

Zudem sind die Plattformen mittlerweile meist sehr professionell gestaltet. Man kann nach Fotos suchen oder in Kategorien surfen. Die Fotos sind oft sogar in Originalgröße verfügbar und deshalb für alles Mögliche nutzbar. Und viele der dort zu findenden Fotos sehen wirklich gut aus.

Warum ich diese kostenlosen Stockfotos dennoch nicht nutze

Die Creative Commons CC0 Lizenz sorgt für eine rechtlich sichere Basis zwischen Urheber und Nutzer. Zudem spart man eine Menge Geld und muss sich nicht um lästige und unschöne Kennzeichnungen kümmern.

Warum also nutze ich diese Fotos dennoch nicht? Das hat vor allem den Grund, dass auf diesen Plattformen der Urheber nicht eindeutig verifiziert werden kann.

Es ist dort möglich, dass man Fotos hochlädt, die einem gar nicht gehören, sondern bei denen ein anderer der Urheber ist. Nutzt man ein solches Fotos dann zwar unter der CCO Lizenz, ändert das nichts daran, dass der eigentliche Urheber ggf. andere Lizenzbedingungen verlangt oder sogar gar keine fremde Nutzung erlaubt.

Es soll wohl auch schon Fotografen gegeben haben, die absichtlich und anonym eigene Fotos auf so einer Plattform hochgeladen haben und dann gewartet haben, bis genügend Leute diese Fotos auf ihren Websites nutzen. Dann hat der Fotograf diese Nutzer von einem Anwalt abmahnen lassen und viel Geld kassiert.

Doch selbst wenn der Uploader der Urheber der Fotos ist, gibt es Unsicherheiten, die zu Ärger führen können. Auf vielen dieser kostenlosen Stockfotos sind z.B. Personen deutlich zu sehen. Gibt es eine Einverständniserklärung dieser Personen, dass das Bild für alles Mögliche genutzt werden kann? Das ist zumindest nicht erkennbar und eine weitere Abmahngefahr.

Mir ist es einfach zu heikel solche kostenlosen Stockfotos zu nutzen. Mag sein, dass es in 99% der Fälle keine Probleme gibt, aber bereits eine Abmahnung wegen eines Urheberrechtsverstoßes bei einem Foto kostet 1.000 bis 2.000 Euro.

Hat man dann noch eine große Website oder einen umfangreichen Blog und nutzt dort sehr häufig solche Fotos, dann ticken hunderte, wenn nicht tausende kleiner Zeitbomben im eigenen Artikelarchiv.

Welche Fotos nutze ich?

Ich verzichte aus den genannten Gründen auf kostenlose Stockfotos und nutze stattdessen im Wesentlichen 3 Foto-Quellen.

Das sind zum einen vor allem eigene Fotos. Hier bin ich auf jeden Fall der Urheber. Natürlich muss man auch bei eigenen Fotos weitere Dinge beachten, wie z.B. Persönlichkeitsrechte von fotografierten Personen, aber eigene Fotos sind unter dem Strich wohl die sicherste Foto-Quelle.

Hin und wieder nutze ich Fotolia.de, um z.B. bei Nischenwebsites das Layout zu gestalten. Der Vorteil von Fotolia ist, dass die Urheberkennzeichnung im Impressum erfolgen kann und nicht direkt beim Bild stehen muss. Zudem sind die Fotos dort meist nicht teuer.

Als dritte Foto-Quelle nutze ich Partnerprogramme. Wenn ich Produkte vorstelle und verlinke, dann nutze ich, wenn vorhanden, vom Partnerprogramm bereitgestellte Produktfotos. Hier natürlich besonders das Amazon Partnerprogramm, wo man mit Plugins wie AAWP* sehr einfach, schnell und sicher Produktfotos anzeigen lassen kann.

Wie geht ihr bei Stockfotos vor und welche Quellen nutzt ihr?

