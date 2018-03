Ist die ePrivacy Verordnung das Ende des Geld verdienens im Internet?

Die ePrivacy Verordnung (ePV) sorgt für viel Unsicherheit und auch Bedenken im Online-Business. Manche sehen das Ende vieler Geschäftsmodelle, wie Affiliate Marketing, Re-Marketing oder sogar generell der kostenlosen Online-Angebote.

Doch noch ist nicht wirklich klar, was da auf uns zukommt, denn die ePrivacy Richtlinie kommt nun voraussichtlich erst 2019.

Was bisher bekannt ist und worüber hier vor allem diskutiert wird, erfahrt ihr im Folgenden.

Zudem schaue ich mir an, welche Einnahmequellen meiner Meinung nach in Zukunft noch möglich sind und welche nicht.



Hinweis:

Da ich kein Anwalt bin, handelt es sich bei den folgenden Ausführungen um meine persönliche Meinung und meine eigenen Erfahrungen. Es handelt sich nicht um eine Rechtsberatung. Falls konkrete Fragen oder Probleme auftauchen, sollte man sich an einen Anwalt wenden*.

Neuer Datenschutz dank DS-GVO



Ab dem 25.Mai 2018 tritt die DS-GVO (europäische Datenschutz-Grundverordnung) nach einer zweijährigen Übergangsfrist in Kraft. Ab dann gelten nicht nur schärfere Datenschutz-Regeln für Selbstständige und Unternehmen, sondern es gibt auch mehr Dokumentations- und Auskunftspflichten. Zudem gibt es deutlich höhere Strafen bei Datenschutz-Vergehen.

Gerade für viele Selbstständige ist noch unklar, was sie hier machen müssen. Ich habe dazu schon Tipps gegeben und in Kürze kommen weitere Infos und Anleitungen.

Ich bin auch kein großer Fan solcher Dinge. Ich arbeite lieber kreativ, als mich mit Gesetzen, Verordnungen und ähnlichem beschäftigen zu müssen. Aber wenn man sich erstmal in das Thema eingearbeitet hat, dann ist es gar nicht mehr so problematisch. Die meisten Anforderungen an den Datenschutz entsprechen dem, was wir in Deutschland bereits vorher mit dem Bundesdatenschutz-Gesetz bzw. dem Telemedien-Gesetz hatten. Einiges wurde angepasst und etwas ausgeweitet, aber im Großen und Ganzen muss man nicht alles umkrempeln.

Dazu gekommen sind die Dokumentations-Pflichten, denn nun muss man in einem Verarbeitungsverzeichnis alle Tätigkeiten auflisten, bei denen man personenbezogene Daten sammelt und wie man damit umgeht. Aber auch das ist bei Selbstständigen meist nicht sehr viel und machbar.

Deshalb bin ich mittlerweile gegenüber den DS-GVO recht positiv eingestellt, denn es macht natürlich Sinn eine gemeinsame europäische Regelung dafür zu haben. Die Regelungen an sich sollen vor allem Selbstständige und Unternehmen hinsichtlich des Datenschutzes sensibilisieren. Man soll sich vorher darüber Gedanken machen, welche personenbezogenen Daten man erhebt, ob das erlaubt ist und wie man damit umgeht. Das finde ich alles sinnvoll. Zudem soll natürlich der Missbrauch durch drastisch verschärfte Strafen eingedämmt werden.

Als Selbstständige im Netz sollten wir zudem nicht vergessen, dass wir auch normale Menschen sind und von den schärferen Regelungen profitieren, da unsere Daten damit sicherer werden.

Was soll die ePrivacy Verordnung überhaupt?

Ein Problem bei so einer allgemeinen Verordnung wie der DS-GVO ist aber, dass Details fehlen. Für den Online-Bereich hat man deshalb die ePrivacy Verordnung aus der Taufe gehoben, die auch schon seit gut 10 Jahren in Arbeit ist.

Darin werden Details zum Datenschutz im Internet genau geregelt, was ja eigentlich gut ist. Schließlich ärgern auch mich immer wieder sehr allgemeine Gesetze, wo man nicht weiß, wie man diese im Einzelfall umsetzen soll. Die ePrivacy Verordnung baut auf der Datenschutz-Grundverordnung auf und soll klare Regelungen beinhalten.

Das Problem bei der ePrivacy Verordnung ist allerdings, dass diese in der aktuellen Form sehr streng ausgelegt ist. So wird darin z.B. gefordert, dass die Nutzer generell aktiv zustimmen müssen, wenn personenbezogene Daten gespeichert werden. Also ein Opt-In, wie man es z.B. von Newslettern kennt.

Allerdings würde das in Zukunft dann auch jedes Cookie und irgendwelche Tracking-Pixel betreffen. Das würde entweder dazu führen, dass der Nutzer vor Betreten einer Website viele Häkchen setzen müsste, um den einzelnen Dingen zuzustimmen. Oder man müsste auf diese Cookies etc. verzichten.

Das ärgerliche an dieser strengen Auslegung ist, dass in der GS-GVO deutlich moderatere Möglichkeiten drin sind. So ist dort neben der aktiven Einwilligung und z.B. rechtlichen Gründen auch das berechtigte Interesse des Unternehmens (wenn die Interessen der Nutzer nicht überwiegen) enthalten. Das Tracking von Besuchern für einen Website-Statistik oder die Anzeige von personalisierter Werbung könnte nach DS-GVO möglich sein. Aber nach der aktuellen Gestaltung der ePrivacy Richtlinie darf man dies nur mit aktiver Zustimmung.

Über die genaue Ausgestaltung der ePrivacy Verordnung wird aktuell viel diskutiert. Auch z.B. innerhalb der deutschen Regierung, die auf europäischer Ebene Einfluss auf diese Verordnung nimmt.

Kann man dann überhaupt noch Geld im Internet verdienen?

Viele sehen dadurch schon das Ende kostenloser Internet-Angebote. Personalisierte Werbung, Re-Marketing, Cookie-basierte Affiliate-Modelle etc. sind dadurch praktisch nicht mehr möglich, denn solche aktiven Opt-In Abfragen werden in der Praxis nicht funktionieren. Es nervt ja jetzt schon auf allen möglichen Websites die Cookie-Information wegzuklicken.

Und falls die ePrivacy Verordnung so kommt, wird in diesem Bereich vieles wegbrechen und Umsatzeinbußen werden die Folge sein.

Darüber hinaus muss man aber auch sagen, dass nicht jede Einnahmequelle davon betroffen ist. Hier ein Überblick, wie ich die Zukunft einzelner Einnahmequellen im Hinblick auf die ePrivacy Verordnung einschätze. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung.

Einnahmequelle nach der ePrivacy Verordnung Werbung Klassische Werbebanner, die man auch auf den eigenen Server hostet, sollten kein Problem sein, da keine Daten zum Werbekunden übertragen werden. Dagegen werden moderne Werbemittel, die auf personalisierte Werbung abzielen oder z.B. Re-Marketing ermöglich, nicht mehr ohne aktive Zustimmung des Einzelnen möglich sein. Google AdSense Hier gibt es eine Personalisierung und Google sammelt sicher Daten. Deshalb wird Google AdSense in dieser Form wohl nicht mehr nutzbar sein. Google müsste entweder Änderungen vornehmen oder ein Opt-In anbieten. Natürlich könnte man den auch selber anbieten und nur bei einer Zustimmung AdSense-Werbung einblenden, ansonsten dann z.B. klassische Banner. Affiliate Marketing Auch hier muss man trennen. Ein klassischer Affiliatelink oder ein normales Affiliate-Banner, welches auf dem eigenen Server liegt, sollte auch in Zukunft kein Problem sein. Doch alles was über externe Server eingebunden wird bzw. Cookies setzt oder anders Daten sammelt, darf dann wohl nicht mehr ohne Zustimmung des Besuchers genutzt werden. Linkvermietung Da hier keine Daten gesammelt werden, ist das kein Problem. Info-Produkte Auch hier sehe ich kein Problem. Wer etwas auf der eigenen Website verkauft, hat ja sowieso ein Vertragsverhältnis mit dem Käufer. Dabei stimmt der Käufer ja sowieso der Datenspeicherung zu bzw. nach DS-GVO ist die Datenspeicherung zur Vertragserfüllung auch erlaubt. Wenn man eine Plattform im Netz für den Verkauf nutzt, ist das ebenfalls kein Problem, wenn diese dem europäischen Datenschutzrecht entspricht. VG Wort Nimmt man es streng, dürfte der Zählpixel der VG Wort nicht mehr ohne Zustimmung genutzt werden. Da diese Zählung aber auf einem rechtlichen Anspruch basiert, wird das mit Sicherheit in Zukunft weiterhin erlaubt sein. Alles andere würde mich überraschen. bezahlte Artikel Auch hier sehe ich kein Problem, so lange man in dem bezahlten Artikel außer normalen Links keine anderen Scripte, Zählpixel oder ähnliches des Auftraggebers einbaut.

Zum einen kann man an meinen Ausführungen sehen, dass es hier vor allem um das sogenannten Third Party Tracking geht. Also Cookies, Zählpixel etc., die von einem fremden Servern auf meiner Website eingebunden werden. Im Grunde ist auch jedes externe Script (was z.B. bei jQuery nicht unüblich ist), jeder Web-Font oder jede von anderen Websites eingebundene Grafik betroffen, denn damit erhält der fremde Anbieter die IP-Adresse des Nutzers und diese gehört zu den personenbezogenen Daten.

Auf der anderen Seite zeigt die Tabelle aber auch, dass damit nicht pauschal alle Einnahmequellen wegfallen. In Panik auszubrechen ist also nicht notwendig. Man muss nur die Entwicklung der ePrivacy Verordnung verfolgen und entsprechend reagieren. Sollte sie so kommen, wie sie angedacht ist, muss man entweder immer die Zustimmung einholen, oder auf jegliche Werbemittel verzichten, mit denen Daten auf der eigenen Website gesammelt.

ePrivacy Verordnung kommt erst 2019

Wie schon erwähnt, kommt die ePrivacy Verordnung erst 2019, weshalb man sich nun erstmal mit der Umsetzung der DS-GVO beschäftigen kann und noch etwas Zeit hat, bis die ePV kommt. Grund dafür ist, dass der vom EU-Parlament beschlossene Entwurf auf großen Widerstand stößt.

Welche Änderungen an diesem Entwurf nun noch gemacht werden, muss man sehen. Es wäre zu wünschen, wenn die Regelungen nicht dazu führen, dass Europa in die Internet-Steinzeit zurückkatapultiert wird. Natürlich ist ein strengerer Datenschutz wichtig, gerade wenn man sieht, wie manche US-Unternehmen als Datenkrake unterwegs sind. Aber die ePV in dieser Form schießt über das Ziel hinaus und schadet nicht nur auch allen ehrlichen Online-Unternehmen, sondern gängelt auch die Nutzer mit neuen „Zustimmungs-Bannern“ und beraubt diesen eines Teils des gern genutzten Online-Angebotes. Denn kommt die ePrivacy Verordnung in dieser Form, wird es manche Dinge im Netz nicht mehr geben.

Was haltet ihr von der ePrivacy Verordnung und wie sehr ihr die Zukunft eurer Websites bzw. eurer Einnahmequellen.