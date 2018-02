Die neue Google Search Console Beta – Einblicke und neue Funktionen

Die neue Search Console gibt nun Daten von bis zu 16 Monaten aus, was es ermöglicht die Entwicklung der eigenen Website in Google besser zu beobachten.

Ein großes Problem der alten Search Console ist, dass man dort je nach Berichtsart maximal 90 Tage zurückblicken konnte. Das war für viele Analysen okay, aber wirklich längerfristige Entwicklungen konnte man damit nicht beobachten.

Unter dem Punkt Indexabdeckung hat man nun diverse einzelne Funktionen zusammengefasst, die z.B. bisher unter Crawling zu finden waren. Hier sieht man neben den korrekt indexierten URLs auch die mit Fehlern und die ausgeschlossenen URLs.

Bei den Fehlern werden aber auch absichtlich per noindex ausgeschlossene URLs angezeigt, was meiner Meinung nach kein Fehler ist. Aber gut, mal schauen, was daran noch geschraubt wird.

Für einzelne URLs kann man sich die Seitendetails anschauen und dort die Blockierung durch die robots.txt überprüfen, eine Abruf wie Google vornehmen, die URL als reales Suchergebnis ansehen und die URL an den Index senden. Für diese Funktionen wechselt man aktuell aber dann noch teilweise zur alten Oberfläche. Hier ist also auch noch nicht alles in der neuen Oberfläche umgesetzt.