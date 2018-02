Neue Ideen finden und nutzen – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

Selbstständig zu sein bedeutet eben nicht Dienst nach Vorschrift zu machen, sondern mit kreativen Ideen immer wieder neue Wege zu beschreiten.

Doch wie kann man neue Ideen finden und was sind Ideen an sich überhaupt wert?

Dazu gebe ich im Folgenden Antworten und schildere meine Erfahrungen. Zudem gebe ich praktische Tipps für die Findung und Umsetzung.



Neue Ideen finden



Ich bin nun schon fast 12 Jahre selbstständig und habe immer noch Spaß daran. Das wäre aber sehr wahrscheinlich nicht so, wenn ich immer dasselbe machen würde. Ich brauche Abwechslung und muss neue Dinge ausprobieren.

Auf diese Weise erschließe ich nicht nur neue Einnahmequellen, sondern sorge auch für Abwechslung und Motivation in meinem Arbeitsalltag.

Doch wie findet man neue Ideen für das eigene Business? Hier ein paar Möglichkeiten:

Es lohnt sich immer aufmerksam zu sein. Die Ideen liegen sprichwörtlich auf der „Straße“. Wenn man online was liest, durch die Stadt läuft, mit der Familie was macht, dem Hobby nachgeht etc. kann man auf Ideen für neue Projekte, Artikel, Tests oder was auch immer stoßen. Es dauert ein wenig, aber mit der Zeit entwickelt man ein Auge für neue Ideen.

Fragen von Kunden oder Lesern sind ein Quell für neue Ideen. Merkt sie euch oder hakt nach. Solche Fragen helfen nicht nur dabei einen bessere Kommunikation aufzubauen, sondern sie liefern wertvolle Ideen.

Generell ist es sehr zu empfehlen gut zuzuhören. Die meisten Menschen geben gern Infos raus. Das können bereits Ideen sein, aber auch alle möglichen anderen Informationen, die wiederum zu neuen Ideen führen.

Probleme sind eine ganz besonders gute Quelle für neue Ideen. Indem man in Erfahrung bringt, mit was genau Menschen Probleme haben, kann man Ideen für deren Lösung entwickeln. Das gute daran ist, dass Probleme meist auch mit sich bringen, dass diese Menschen bereit sind Geld für deren Lösung auszugeben. So erhält man nicht nur gute Ideen, sondern gleich auch noch ein Geschäftsmodell.

Man selbst kann aber auch eine Menge tun, um neuen Ideen zu finden. Neben Kreativitätstechniken sollte man vor allem viel ausprobieren. Raus aus der Komfortzone und immer wieder mit etablierten und bewährten Routinen brechen ist wichtig, damit man neue Ideen finden kann.

Nicht zuletzt hilft auch der Austausch mit anderen dabei auf neue Ideen zu kommen. Die Erfahrungen und Ansichten anderer regen die eigene Kreativität an und sind nach meiner Erfahrung sehr wichtig.

Ideen sind meiner Meinung nach also kein Problem. Es mag am Anfang so sein, dass man das Gefühl hat, dass es schwer ist gute Ideen zu finden, aber mit der Zeit findet man diese immer einfacher. Wenn man mit Spaß und Leidenschaft bei einem Thema dabei ist, dann findet man sie überall.

Ideen umsetzen

Gerade Gründer werden es vermutlich erstmal anders sehen, aber meiner Meinung nach sind Ideen nichts wert. Das klingt hart und im Allgemeinen werden erfolgfreiche Menschen oft damit in Verbindung gebracht, dass sie gute neue Ideen hatten. Doch in der Praxis reicht das nicht aus.

Wirklich wichtig und entscheidet ist, dass man diese Ideen in die Tat umsetzt. Darauf kommt es wirklich an, um erfolgreich zu sein. Das sehen viele anders und halten Ideen für das wichtigste und wertvollste, aber ohne deren Umsetzung bringen sie gar nichts.

Ich habe massig Ideen und diese überall niedergeschrieben. So habe ich auf meinem PC Ordner über Ordner mit neue Website-Ideen, allein für „Selbstständig im Netz“ habe ich massig Unterordner mit Ideen für neue Inhalte, Events, Tools, eBooks und vieles mehr.

Über 2.000 Artikel-Entwürfe finden sich allein im Admin von Selbstständig im Netz mit Ideen und Stichpunkten. Zudem habe ich massig Video-Ideen gesammelt, neue Konzepte für Nischenwebsites erstellt und vieles, vieles mehr.

An Ideen mangelt es mir also nicht. Ganz im Gegenteil, ich komme gar nicht hinterher, diese alle umzusetzen. Doch die gesammelten Ideen auf meiner Festplatte bringen mich kein Stückchen weiter und sorgen nicht mal für einen Euro mehr Einnahmen. Erst wenn ich diese umsetze, habe ich auch was davon.

Um diese dann auch wirklich umzusetzen, nehme ich mir pro Woche eine neue Idee vor. Ich würde zwar am liebsten gleich 5 parallel umsetzen, aber das funktioniert zumindest bei mir einfach nicht. Also konzentrieren ich mich auf eine Idee und setze mir eine Deadline bis Ende der Woche. Das hilft dabei diese dann auch wirklich umzusetzen und nicht erst lange zu planen und zu grübeln.

Natürlich ist nicht jede Idee nach der einen Woche dann auch komplett fertig umgesetzt, aber ich habe den Grundstein gelegt und kann weiter an der Fertigstellung arbeiten.

Wie findet ihr neue Ideen und wie setzt ihr diese um?

Mich würde sehr interessieren, wie ihr neue Ideen findet und welche Erfahrungen ihr dabei gemacht habt. Zudem freue ich mich auf eure Umsetzungstipps und wie ihr dabei vorgeht.

Ich freue mich natürlich über eure Erfahrungen und Tipps zu den behandelten Themen.