Lohnt sich ein Online-Shop noch?

Generell ist die Konkurrenz mittlerweile sehr hoch. Es gibt eine große Zahl an Shops in vielen Nischen. Fast alle Bereiche sind bereits besetzt und populäre Produkt-Kategorien sind völlig überlaufen. Es ist mit einem neuen Shop oft schwer etwas besonderes anzubieten, was aber wichtig ist, will man sich nicht ausschließlich auf einen Preiskampf einlassen.