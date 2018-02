Werbung schalten – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

Das ist wohl die klassischte Möglichkeit. Anzeigen in einer regionalen Tageszeitung oder in einem Fachmagazin sieht man heute noch immer zuhauf. Dabei ist gerade die Möglichkeit sehr regional die eigene Zielgruppe zu erreichen für viele Selbstständige sehr interessant. Allerdings kann das auch mal schnell teuer werden und es gibt zudem leider unseriöse Anbieter, weshalb man sich vorher gut informieren sollte.

An Plakate denken die meisten Selbstständigen nicht, wenn sie Werbung schalten wollen. Doch mittlerweile kann man sehr einfach Plakatwände buchen. Dazu gibt es Services wie mein-plakat.de oder 123plakat.de , die es ermöglichen einzelne Plakatwände auszuwählen, auf denen man werben will. Für regionale besondere Werbeaktionen ist das durchaus eine interessante Möglichkeit.

Wer als Gründer oder Selbstständiger ein Auto hat und viel damit in der „Zielregion“ unterwegs ist, der kann natürlich über Autowerbung nachdenken. Auf dem Parkplatz direkt in der Stadtmitte kann das gut funktionieren. Zudem können weitere Autos mit Werbung ausgestattet werden, wobei man da sehr die Kosten prüfen muss, da es sich schon lohnen muss. Wenn das Auto die meiste Zeit in der Garage steht, ist das sicher nicht sehr hilfreich.