Interaktion ist heute ein wichtiges Schlagwort, egal ob auf Facebook oder der eigenen Website. Umfragen sind ein gutes Mittel, diese zu erreichen.

Durch Interaktion steigt die Verweildauer auf der eigenen Website, die Besucher fühlen sich mehr integriert und die Reichweite wird größer, gerade auf Facebook.

Im Folgenden stelle ich 5 interessante Umfragen-Plugins für WordPress vor, gehe auf das Thema Datenschutz ein und stelle Alternativen vor.



Im Folgenden stelle ich 5 interessante Umfragen-Plugins für WordPress vor und gehe ein wenig auf deren Besonderheiten ein.

Zudem gebe ich eine Punkte-Bewertung und teile euch mit, was ich von den einzelnen Plugins halte.

WP Polls Bei WP Polls handelt es sich um das von mir genutzte Umfragen-Plugin. Schon seit vielen Jahren habe ich es im Einsatz und auch wenn es nicht perfekt ist, funktioniert es sehr gut. Man kann sehr leicht neue Umfragen erstellen und individuelle Einstellungen dafür vornehmen. So ist es möglich eine oder mehrere Antworten zu erlauben oder auch die Antworten zufällig oder nach einer anderen Sortierung anzuzeigen. Letzteres ist allerdings nur für alle Umfragen einstellbar. Ein paar mehr individuelle Einstellungen bei den einzelnen Umfragen wären toll. Interessant ist die Möglichkeit ein Start- und ein Enddatum für eine Umfrage festlegen zu können. Umfangreich sind auch die optischen Anpassungsmöglichkeiten. Direkt in den Plugin-Einstellungen hat man Zugriff auf die Templates und per CSS kann man weitere optische Veränderungen vornehmen. Nichts zuletzt kann man Umfragen in der Sidebar einbauen und ein Archiv mit allen Umfragen anzeigen lassen. 4/ 5

Plugin-Bewertung Ich könnte mir zwar ein paar weitere Funktionen ganz gut vorstellen, aber an sich gefällt mir WP-Polls von allen WordPress-Plugins für Umfragen am besten. Vor allem die einfache Nutzung spricht mich an.

Yop Poll Vor längerer Zeit hatte ich mal das Plugin Yop Poll auf einem Blog genutzt. Es hat mir ganz gut gefallen, denn es bringt interessante Funktionen mit. Auch hier gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten. Man kann eine oder mehrere Antworten zulassen und auch zusätzliche Antwort-Vorschläge durch die Nutzer sind möglich. Ebenso gibt es Sortieroptionen, Zeiteinstellungen, diverse Anzeigeoptionen, ein Captcha und mehr. Nicht zuletzt lassen sich je Umfrage mehr individuelle Einstellungen vornehmen. Auch die Möglichkeit nach Cookie, IP oder User ID zu filtern sind hier möglich. Man kann auch gar kein Logging durchführen. 4/ 5

Plugin-Bewertung Alles in allem ein wirklich gutes Umfragen-Plugin, welches ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Die Möglichkeiten zur Anpassung sind vielfältig.

Democracy Poll Das Umfragen-Plugin Democracy Poll existiert auch schon eine ganze Weile und ist recht beliebt. Vor allem die optischen Anpassungsmöglichkeiten gefallen vielen Website-Betreibern. Sehr gut ist auf jeden Fall, dass das Plugin mittlerweile komplett eingedeutscht wurde. Das macht die Benutzung natürlich einfacher. Die generellen Einstellungen umfassen z.B. die Möglichkeit auch bei aktiviertem Cache zu funktionieren, die Sortierung der Fragen und Antworten festzulegen und ob die Ergebnisse noch während der Abstimmung sichtbar sind. Ebenso kann man hier festlegen, ob die IP der Teilnehmer gespeichert wird, um wiederholtes Voten zu verhindern. Allerdings wird generell ein Cookie gesetzt, was man nicht so einfach deaktivieren kann. das ist natürlich aus Datenschutzsicht nicht so gut. Ein großer Pluspunkt sind die Optionen zur Layout-Anpassung der einzelnen Umfragen. Hier gibt es z.B. eine Auswahl unter vielen Buttons und AJAX loadern. Auch die Checkbox oder Radio-Buttons können in verschiedenen Versionen angezeigt werden. 3/ 5

Plugin-Bewertung Insgesamt macht auch dieses Plugin einen guten Eindruck und die Layout-Anpassungen gefallen mir gut. Doch datenschutzrechtlich ist es ein Problem, dass Cookies immer gesetzt werden und man das nicht so einfach deaktivieren kann.

Poll – Poll system Der Name des Plugins Poll – Poll system ist schon etwas ungewöhnlich, auch wenn es im Admin nach der Installation dann einfach „Polls“ heißt. Dahinter verbirgt sich ein kleines Umfragen-Plugin. Dieses bringt nicht viele Optionen mit, was es Einsteigern natürlich einfacher macht dieses zu nutzen. Neue Umfragen sind recht schnell angelegt. Darüber hinaus fehlen aber weitere Möglichkeiten. Mehrere Antworten sind z.B. nur in der Pro Version möglich. Zudem gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten bzgl. des Datenschutzes, ja noch nicht mal Infos darüber, was gespeichert wird. Auch die Layout-Anpassung ist in der kostenlosen Plugin-Variante sehr eingeschränkt. 1/ 5

Plugin-Bewertung Ich mag an diesem Plugin, dass es eine hübsche Oberfläche hat und die Erstellung einer Umfrage sehr einfach ist. Doch die starken Einschränkungen der Free Version und die fehlenden Möglichkeiten beim Datenschutz machen es für mich unbrauchbar.