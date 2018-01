Backup Plugins für WordPress vorgestellt und welches Plugin ich nutze

Wer sich morgens an den PC setzt und feststellt, dass die eigene WordPress Website weg oder gehackt ist, der ist mit Sicherheit froh, wenn ein Backup vorhanden ist.

Leider haben noch nicht alle Website-Betreiber erkannt, dass es sehr sinnvoll ist regelmäßige Backups der eigenen Website zu erstellen und so bekomme ich leider immer wieder Mails von verzweifelten Lesern.

Deshalb stelle ich in diesem Artikel ein paar interessante Backup Plugins für WordPress vor und zeige euch unter anderem, welches Plugin ich nutze.



Backup der eigenen Website



Leider gibt es im Internet viele, die Geld auf illegale Art verdienen wollen. Deshalb kommt es z.B. immer wieder zu Hacks von Websites oder sogar Erpressungen. Aber auch Konkurrenten halten sich manchmal nicht an die Regeln und schaden auf die eine oder andere Art der eigenen Website. Nicht zuletzt kann es durch technische Probleme dazu kommen, dass die eigene Website beschädigt wird und Daten verloren gehen.

Welche Probleme auch immer auftreten, für den Website-Betreiber ist es immer mit großem Ärger und Aufwand verbunden. Noch schlimmer ist es allerdings, wenn Daten/Inhalte unwiederbringlich verloren sind. Das kann bei Selbstständigen im Netz sogar existenzbedrohend sein.

Deshalb sollte man sich nicht auf sein Glück verlassen und auch nicht darauf hoffen, dass der eigene Hoster schon ausreichend Backups machen wird. Stattdessen sollte man selbst aktiv werden und regelmäßig und automatisiert Backups der eigenen Website erstellen.

Backup Plugins für WordPress

Für WordPress gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Backup Plugins, die umfangreiche Features mitbringen. Deshalb sind diese für die meisten Fälle auch ausreichend.

Es gibt zwar auch viele kostenpflichtige Backup Plugins, aber gerade für Selbstständige, die kleinere bis mittlere Websites betreiben, sind diese in vielen Fällen nicht nötig. Auf solche Plugins komme ich in einem späteren Artikel nochmal zu sprechen.

Zudem stelle ich im Folgenden keine Plugins mit einem dedizierten Online-Service dahinter vor. Das kann für professionelle Anwendungen zwar interessant sein, aber es kostet halt Geld und in vielen Fällen ist auch das nicht nötig.

Hier nun 4 interessante kostenlose Backup Plugins für WordPress.

BackWPup

Mit BackWPup gibt es in meiner Liste gleich mal ein Plugin von einem deutschen Entwicklerteam. Das Plugin existiert schon lange, wird aber konsequent weiterentwickelt.

Es handelt sich um die kostenlose Version eines Premium-Plugins. Allerdings sind die Funktionen der kostenlosen Version für viele Zwecke völlig ausreichend.

Man kann mit diesem Backup Plugin sowohl die Datenbank, als auch die Dateien der eigenen WordPress-Installation sichern. Dies ist natürlich auch zeitgesteuert möglich, was automatische Backups erlaubt.

Zudem kann man die Backups nicht nur lokal auf dem Server sichern, sondern die Backups auch in verschiedenen Cloud-Services wie Dropbox oder Microsoft Azure ablegen. Auch ein eigener FTP-Server kann genutzt werden. In der Pro-Version gibt es hier noch mehr Auswahl, wie z.B. Google Drive.

Allerdings sollte man sich gut überlegen, ob man außer-europäische Cloud-Services wie Dropbox nutzt, um Backups zu sichern. Schließlich sind dort oft auch persönliche Daten der Websites-Nutzer enthalten (wie eMail-Adressen bei den Kommentaren) und mit der DSGVO wird der Datenschutz noch schärfer.

Des Weiteren bringt das Plugin nützliche Optimierungs- und Reparatur-Funktionen für die WordPress-Datenbank mit.

Ein Nachteil ist, dass es nur in der Pro-Version einen Import-Assistenten für Backups gibt. Aber wer sich ein wenig mit Datenbanken und Webspace auskennt, kann die Backups von Hand problemlos einspielen.

Das Plugin wirkt modern und funktioniert sehr gut. Die Funktionen der kostenlosen Version sind meist ausreichend und der Support ist durch den deutschen Entwickler ebenfalls gut. Damit gehört es zu den besten Backup Plugins für WordPress. Mehr als 600.000 Installationen sprechen hier eine eindeutige Sprache.

UpdraftPlus WordPress Backup Plugin

Das UpdraftPlus WordPress Backup Plugin ist ebenfalls die kostenlose Version eines Premium-Plugins. Es stammt von einem US-Entwickler und ist sehr beliebt. Mehr als eine Million mal ist es im Einsatz.

Während die Oberfläche des Plugins etwas unübersichtlich wirkt, funktioniert das Backup von Dateien und Datenbank sehr gut. Mit einem Klick kann man ein Backup erstellen. Auch das Wiederherstellen ist hier inklusive und mit wenigen Klicks erledigt. Das ist ein großer Pluspunkt.

Automatische Backups der kompletten Websites sind ebenfalls möglich, ebenso wie der Upload auf diverse Cloud-Services, wie Dropbox, Amazon S3 und andere.

Die Einstellungen für automatische Backups sind mir allerdings etwas zu knapp und es werden auch nicht alle Dateien komplett gesichert, sondern nur die Standard-Verzeichnisse von WordPress. Legt man also eigene Verzeichnisse an, werden diese in der kostenlosen Version nicht gesichert.

Interessant finde ich, dass der Entwickler weitere Plugins im Portfolio hat, die interessante Zusatzmöglichkeiten bieten. So z.B. das Plugin UpdraftCentral Dashboard, mit dem man mehrere WordPress-Websites zentral verwalten kann. Das Plugin WP-Optimize erlaubt dagegen die Optimierung und Bereinigung der WordPress-Datenbank, was ebenfalls sehr interessant und hilfreich ist.

Mit UpdraftPlus gibt es ein weiteres sehr gutes Backup Plugin, welches viele Funktionen bietet und auch schon in der kostenlosen Version sehr nützlich ist. Allerdings sind manche Funktionen eben doch nur über kostenpflichtige Zusatz-Addons verfügbar und der Support ist nur auf englisch.

WP-DBManager

Mit mehr als 100.000 Installationen ist das Plugin WP-DBManager ziemlich beliebt und es ist schon lange verfügbar. Es muss so um 2010/2011 herum veröffentlicht worden sein.

In diesem Plugin geht es rein um die WordPress-Datenbank, aber neben Backup-Funktionen werden weitere interessante Features bereitgestellt. Man kann neben einem sofortigen Backup der Datenbank auch regelmäßig zeitgesteuerte Backups anlegen.

Auf diese Weise wird die Datenbank entweder direkt auf dem Server in einem Backup-Ordner gespeichert oder per Mail gesendet. Letzteres ist allerdings bei großen Datenbanken nicht ratsam.

Zusätzlich bietet das Plugin noch Funktionen zur Reparatur und Optimierung der eigenen Datenbank an. Regelmäßig kann dies vorgenommen werden, was sich positiv auf die Performance auswirkt.

Man merkt dem Plugin leider mittlerweile an, dass es schon sehr lange existiert. Es wird weiterhin gepflegt, aber eigentlich wäre eine komplette Überholung und Modernisierung notwendig. Die Zusatzfunktionen sind gut, aber es fehlt leider das Backup der WordPress-Dateien. Es wird ausschließlich die Datenbank gesichert.

BackUpWordPress

Mit BackUpWordPress gibt es ein recht einfaches und übersichtliches Plugin, welches mit über 200.000 Installationen ebenfalls recht beliebt ist.

Es ist schnell installiert und bietet nur wenige Optionen an. Man kann die Dateien, die Datenbank oder beides sichern und das zwischen stündlich und einmal im Monat. Das ist auch für Laien recht einfach einstellbar.

Das Backup funktioniert gut und die gespeicherten Backups werden aufgelistet, so dass man diese herunterladen kann. Allerdings fehlen darüber hinaus viele Funktionen, welche die anderen Plugins anbieten. So ist z.B. kein Cloud-Backup möglich und man kann auch keine Wiederherstellung direkt aus dem Admin vornehmen.

Zudem gab es bei mir bei einer Testinstallation Probleme, die ich leider nicht beheben konnte, während es auf einem anderen Server problemlos lief.

Ein sehr einfach gehaltenes Backup Plugin, welches seinen Zweck erfüllt. Allerdings ist man doch sehr eingeschränkt und wirklich sicher ist ein lediglich auf dem Server abgelegtes Backup auch nicht. Schließlich ist das auch weg, wenn der Server gehacked wird oder die Festplatte zerstört wird.

Dieses Backup Plugin nutze ich

Ich habe früher das Plugin WP-DBManager genutzt und es läuft auch heute noch auf der einen oder anderen kleinen Website. Es macht was es soll, aber so richtig zufrieden war ich damit nicht mehr.

Stattdessen setze ich nun auf fast allen meinen WordPress-Websites auf das Backup Plugin BackWPup. Dieses bringt alles mit, was ich benötige, läuft problemlos, bekommt regelmäßig Updates und es gibt deutschsprachigen Support.

Zudem fühle ich mich auf Grund der immer schärferen Datenschutz-Regelungen in der EU mit diesem deutschen Plugin deutlich wohler.

Fazit zu Backup Plugins für WordPress

Es gibt viele interessante Backup Plugins und jedes davon hat seine individuellen Vor- und Nachteile. Bevor du dich für eines der Plugins entscheidest, solltest du genau herausfinden, welche Funktionen du unbedingt benötigst. Darauf basierend kannst du ein passendes Backup Plugin auswählen.

Nicht zuletzt solltest du zwischendurch auf jeden Fall mal testen, ob die Backups auch wirklich zu 100% funktionieren und daraus die Website wieder komplett hergestellt werden kann. Es gäbe ein böses Erwachen, wenn dies im Ernstfall nicht funktioniert.

Wichtig ist aber vor allem, dass du überhaupt ein Backup machst. Alle vorgestellten Plugins sind grundsätzlich nutzbar und alles ist besser, als gar kein Backup.

