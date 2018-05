Ende der Internet-Vielfalt durch die DS-GVO?

Noch gut 2 Wochen sind es, bis die DS-GVO endgültig in Kraft tritt. Nach den Reaktionen im Netz in letzter Zeit könnte man befürchten, dass damit das Ende der Internet-Vielfalt gekommen ist.

Verschwinden nun viele interessante Websites und Blogs? Macht es für Hobby-Projekte noch Sinn online zu sein?

In diesem Artikel blicke ich auf aktuelle Reaktionen aus dem Netz auf die kommende DS-GVO. Zudem versuche ich die Panik ein wenig zu bremsen.



Panik bzgl. der DS-GVO

Ich habe hier im Blog auch schon einiges über die DS-GVO geschrieben, wie z.B. eine Anleitung zur schrittweisen Umsetzung aller Anforderungen.

Und ich gebe zu, dass auch mich dieses Thema nervt. Ich möchte lieber bloggen und tolle Artikel für meine Leser erstellen, anstatt mich mit rechtlichen Themen, Verarbeitungsverzeichnissen und so weiter herumzuschlagen.

Wenn man auf Websites von Datenschützern liest, dass die DS-GVO für eine „Entlastung von Selbstständigen und KMUs“ sorgen und zudem viele Vorteile mitbringen soll, dann kann ich darüber nur müde lächeln. Sorry, aber das ist Schwachsinn.

Ich verstehe den Gedanken hinter der Verordnung und halte mehr und einheitlichen Datenschutz in Europa für sinnvoll. Dennoch wurde hier ein Bürokratie-Monster umgesetzt, welches leider für Selbstständige genau die gleichen Anforderungen mitbringt, wie für Konzerne.

Zudem sind die Regelungen sehr umfangreich und in Teilen leider auch recht unklar. Wieder mal so ein neues „Gesetz“, welches erstmal durch Gerichte verständlich und eindeutig gemacht werden muss. Das sorgt bei vielen für Verunsicherung und viel zusätzliche Arbeit.

Das sehr unübersichtliche Thema ist gerade für kleine Website-Betreiber, die nebenberuflich oder rein privat Websites betreiben, zu viel. Ich habe schon von einigen Website-Betreibern gehört, die tatsächlich ihre Website abgeschaltet haben oder planen, dies bis zum 25.5. zu tun. Wie z.B. ein Buchautor, der einfach nicht die Zeit hat seinen kleinen Blog nun wie ein Konzern auf alle möglichen Datenschutz-relevanten Punkte anzupassen und fortlaufend zu kontrollieren.

Die Verunsicherung ist also sehr groß. Das sieht man z.B. auch an diesen Tweet. Als Konsequenz werden von einer Lehrerin keine Mails mehr an die Eltern versendet, sondern wieder alles per Zettel mitgeteilt. Willkommen in der Zukunft.

Zu viel für Hobby-Webmaster

Viele kleine Blogger und Website-Betreiber sind gerade in Panik und reagieren in vielen Fällen sehr extrem. Sie haben keine Zeit oder Lust sich so umfangreich mit dem Thema DS-GVO auseinanderzusetzen, das ja schon für Selbstständige nicht so einfach zu durchschauen ist.

Vor allem die Angst vor Abmahnungen macht die Runde und da hilft es nicht, dass es da draußen viele Panikmacher gibt, die ständig mit Strafen und Abmahnungen argumentieren, nur um ihre Produkte zu verkaufen.

In der Konsequenz wird es wohl viele Blogger und Website-Betreiber geben, die ihre eigenen Sites einstellen und sich auf Social Networks zurückziehen. Damit erreicht man eigentlich das Gegenteil von dem, was die Datenschützer wollen. Noch mehr Menschen werden sich in die vermeitliche Sicherheit solcher Services zurückziehen.

Man muss dazu aber auch sagen, dass die Politik hier nicht allein Schuld ist. Ja, die DS-GVO wurde anscheind vor allem von Leuten vorangetrieben, die selbst das Internet gar nicht intensiv nutzen und offenbar keine Ahnung haben, wie es heute funktioniert.

Aber leider haben auch viele Anbieter sehr lange mit der Umsetzung gewartet. WordPress beschäftigt sich erst jetzt damit, dass eigene CMS anzupassen. Viele deutsche Hoster hatten teilweise einen Monat vor Start der DS-GVO noch keine neuen AV-Verträge.

Sicher ist nicht alles perfekt bei dieser Verordnung, aber Europa ist nicht allein Schuld. Auch die meisten Anbieter im Netz haben die DS-GVO lange Zeit ignoriert und nun bricht allerorten die große Panik aus und alles muss auf einmal und sehr kurzfristig angepasst werden.

Auswirkungen auf Hobby-Websites und Blogs

Dennoch glaube ich nicht an das wirklich große Sterben der Vielfalt im Netz. Im Grunde ist durch die DS-GVO gerade für Hobby-Websites und Blogs gar nicht so viel zu tun.

Schon bisher war eine Datenschutzerklärung notwendig und darin gab es Möglichkeiten für den Opt-Out von Google Analytics und wie man generell Cookies blockieren kann. Im Grunde ist es in Zukunft genauso. Auch beim Newsletter-Versand ist schon seit langem ein Opt-In notwendig. Auch daran ändert sich nichts.

Wichtig ist es, bis zum 25.5. die öffentlichen Dinge anpassen, die im Netz zu sehen sind. Dazu gehört vor allem die Datenschutzerklärung, die mit Hilfe von Generatoren sehr einfach zu erstellen ist. So gibt es auf datenschutz-generator.de zumindest eine aktuelle Möglichkeit für Privatpersonen und Kleinunternehmer eine aktuelle Datenschutzerklärung zu generieren.

Wer keine Einnahmequellen (wie AdSense) einsetzt und auf Tracking (z.B. durch Google AdSense und Analytics) verzichten kann, sollte überhaupt keine Cookies auf der eigenen Website setzen.

Wie bisher auch schon, sollte zudem auf die direkte Einbindungen von Tweets und Facebook-Posts verzichtet werden. Gegen einen normalen Text-Link spricht dagegen auch in Zukunft nichts.

Dann noch ein AV-Vertrag mit dem Hoster und das sollte es eigentlich schon gewesen sein.

Gibt es ein Ende der Vielfalt im Netz?

„Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird!“ Das gute alte Sprichwort gilt meiner Ansicht nach auch beim Thema DS-GVO. Natürlich sollte man die notwendigen Maßnahmen umsetzen, aber der Rundumschlag, den es aktuell im Netz gibt, ist meiner Meinung nach viel zu krass.

Die Datenschutzbehördern werden sich vor allem auf große Unternehmen mit Massenverarbeitung von Daten konzentrieren. Zudem werden die Datenschutzbehörden sicher mit Augenmaß vorgehen. Wer sich auf die DS-GVO vorbereitet hat, aber vielleicht kleine Mängel aufweist, wird sicher nicht zu streng rangenommen.

Wer in Zukunft aber z.B. weiterhin einfach Newsletter ohne Double-Opt-In versendet oder keine Datenschutzerklärung intergriert hat, der muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Dann aber auch zurecht.

Abmahnungen wird es meiner Ansicht nach im größeren Stil erst geben, wenn Gerichte konkrete Entscheidungen getroffen haben oder wenn die Datenschutzerklärung offensichtlich nicht angepasst wurde. Auch heute gibt es meines Wissen nach so gut wie keine Abmahnungen wegen kleiner Details in der Datenschutzerklärung. Stattdessen werden nur offensichtliche Verstöße abgemaht. Schließlich geht es den meisten Abmahnern darum leichtes Geld zu verdienen und nicht darum, sich vor Gericht zu streiten.

Ich bin mir relativ sicher, dass es mit der DS-GVO ähnlich wie beim Jahrtausend-Bug sein wird. Es gibt viel Panik vorher und das Ende der Welt wird erwartet. Der 25.5. wird dann aber vorbeigehen und erstmal wird nichts groß passieren.

Also keine Panik bezüglich der DS-GVO

Deshalb kann ich nur allen raten, keine Panik bzgl. der DS-GVO zu haben. Räumt eure Website auf, entfernt nicht wirklich nötige Cookies und Tracker und bringt eure Datenschutzerklärung auf den aktuellen Stand. Mehr dazu findet ihr in meiner Anleitung.

Wer zudem selbstständig ist, sollte auch das Verfahrensverzeichnis* anlegen. Alles andere wird sich mit der Zeit noch ergeben.

Was ist eure Meinung dazu? Wird die Vielfalt im Internet durch die DS-GVO leiden?