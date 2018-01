Erfolg durch lernen – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

„Man lernt nie aus“ wurde mir früher gesagt und auch, dass man „sein ganzes Leben lernen muss“. Als Kind habe ich das nicht geglaubt und freute mich auf die Zeit nach der Schule.

Doch ich musste feststellen, dass Eltern und Lehrer recht hatten. Als Selbstständiger mit mehr als 10 Jahren Erfahrung kann ich die damaligen guten Ratschläge nur bestätigen. Neues Wissen und KnowHow anzusammeln ist für Selbstständige ein Grundpfeiler für den Erfolg.

In meinem heutigen Basics-Tipp gehe ich deshalb auf das Lernen ein und schildere unter anderem, wie ich dabei vorgehe.



Erfolg durch lernen



Wer auf Arbeit eine ruhige Kugel schieben und nicht groß Nachdenken will, der ist nicht wirklich für die Selbstständigkeit geeignet und sollte diese Entscheidung nochmal genau überdenken. Als Selbstständiger kommt man nie zur Ruhe. Selbstständigkeit bedeutet Veränderung, sowohl von Außen, als auch bei einem selbst.

Nach meiner Erfahrung wird man deshalb nur Erfolg haben, wenn man bereit ist zu lernen. Weiterbildung, Erfahrungen, KnowHow und mehr gehören dazu.

Neues KnowHow sammeln

Doch wie sammelt man als Selbstständiger KnowHow? Wie steigert man das eigene Wissen?

Ich habe im Folgenden mal die Informations-Quellen zusammengetragen, aus denen ich mein Wissen ziehe bzw. die mir grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Blogs Ich habe viele Blogs in meinem Feedreader abonniert. Darunter sind viele englischsprachige, aber auch eine Reihe deutschsprachiger Blogs. Ich lese dort natürlich nicht jeden einzelnen Artikel, aber wenn etwas für mich spannendes und interessantes dabei ist, dann lese ich die Artikel und speichere mir die URL ggf. für später. Blog sind eine meiner Hauptinformationsquellen und auch für die Inspiration sehr wichtig.

Websites Neben Blogs gibt es natürlich noch viel mehr normale Websites, die aber auch sehr hilfreich für mich waren und sind. So habe ich vor allem mit Hilfe von Websites Programmieren gelernt, eine Fähigkeit, die mir heute sehr viel hilft. Natürlich geht es dabei um PHP und Datenbanken und nicht um „richtige“ Programme für den Computer, aber ohne meine Programmierfähigkeiten könnte ich vieles nicht machen.

Bücher Früher habe ich viele Fachbücher gelesen und auch heute noch greife ich immer wieder zu interessanten Büchern, wenn auch nicht mehr so häufig. Gerade dann, wenn man sich als Einsteiger in ein Themengebiet einarbeien möchte, sind Bücher oft eine gute Wahl, denn sie sind im Gegensatz zu Online-Texten meist umfassend aufbereit und für Einsteiger einfacher zu nutzen. Natürlich sind diese Fachbücher heute auch oft als eBooks verfügbar, was ich gut finde.

Online-Kurse Stark im Kommen sind Online-Kurse, von denen es auch im deutschsprachigen Raum immer mehr gibt. Diese ermöglichen es interaktiv und mit verschiedenen Medienarten Neues zu lernen. Ich merke bei mir selbst, dass es viele Themen gibt, wo ich mittlerweile gern zusätzlich Videos zur Weiterbildung nutze und nicht nur Texte lese. Gerade die Kombination daraus finde ich sehr gut.

Videos Für konkrete Infos, Probleme etc. greife ich immer häufiger auf YouTube zurück. Hier kann man sehr gut Anleitungs- und Hilfevideos zu fast allen Themen finden. Sei es Programmierung, Software-Einstellungen, Design oder was auch immer.

Weiterbildung Wenn du nicht der Typ für das autodidaktische Lernen bist, solltest du dich über Weiterbildungen informieren. Das ist zwar der mit Abstand teuerste Weg, um dich weiterzubilden, aber dafür bekommt man hier persönliche Betreuung und kann in einer Gruppe lernen. Aber auch eine Weiterbildung per Fernstudium ist möglich. Hier hat man eine gute Mischung aus Online-Lernen und Betreuung. Zudem ist es deutlich günstiger als Real-Life-Seminare.

Networking Unter diesem Punkt fasse ich mal alle Kontakte zu anderen Selbstständigen und Webworkern zusammen. Ob im persönlichen Gespräch, in Foren oder in sozialen Netzwerken, aus den Gesprächen mit anderen habe ich sehr viel KnowHow und Erfahrungen mitnehmen können. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall den Kontakt zu anderen suchen. Zudem sind solche persönlichen Kontakte für die Motivation sehr wichtig.

Neues ausprobieren

Darüber hinaus gibt es aber noch mehr Möglichkeiten zu lernen. Neben den eher klassischen Methoden der KnowHow-Aneignung, habe ich während meiner Selbstständigkeit sehr viel aus der täglichen Arbeit gelernt.

Indem ich nicht nur auf fertige Lösungen oder externe Leistungen gesetzt habe, sondern sehr vieles komplett selbst gemacht habe, habe ich eine Menge dabei gelernt. Das fing schon damit an, dass ich zum Start meiner Selbstständigkeit ein eigenes Content Management System programmiert habe, was schon recht umfangreich war. Ich war damals mit den kostenlosen Lösungen nicht zufrieden und hatte während meines vorherigen Jobs mit einem CMS zu tun gehabt, an dem mir vieles nicht gefiel. Also habe ich einfach mal selbst eins programmiert.

Dabei habe ich sehr viel über das Programmieren, aber auch über Workflows, Usability, Sicherheit und mehr gelernt. Später habe ich dann vieles anderes ebenfalls selbst gemacht. Für meine Blogs nutze ich zwar WordPress und viele fertige Plugins, aber von Anfang an habe ich eine Menge angepasst und neue Funktionen ergänzt. So habe ich gerade aktuell bei meinem Brettspiel-Blog viele Funktionen, z.B. zum Voting oder individuelle Produktboxen, selber entwickelt und implementiert, da es hier keine fertige Lösung gab, die mir gefallen hat.

Neues ausprobieren und Erfahrungen sammeln ist für mich wohl die wichtigste Methode, um mir neues Wissen anzueignen.

Durch Fehler und Fehlschläge lernen

In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal explizit darauf eingehen, dass man durch Fehler oder sogar durch das Scheitern sehr viel lernt. Die meisten versuchen Fehler zu vermeiden, was verständlich ist, gerade wenn diese teuer sind. Aber die viele kleinen Fehler und Fehlschläge mögen im ersten Moment ärgerlich sein und Geld/Zeit kosten, aber nach meiner Erfahrung habe ich dadurch sehr viel gelernt.

Wichtig ist, dass man sich davon nicht demotivieren lässt, sondern von vornherein bereit ist diese zu akzeptieren und daraus zu lernen. Bei mir ist es sogar so, dass diese mich eher noch motivieren und ich noch eine Schippe drauflege. Das ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Charakterzug bei Selbstständigen, ohne den es langfristig sehr schwer wird.

Erfolg durch lernen – Mein Fazit

Sich einfach nur gewisse Fähigkeiten aneignen und dann für den Rest der eigenen Selbstständigkeit diese anwenden wird nicht funktionieren. Die vielen Geschäftsaufgaben zeigen das. Oft liegt es eben genau daran, dass sich diese Selbstständigen oder Unternehmer nicht weiterentwickelt haben. Sie wollten den Status quo beibehalten, anstatt Neues auszuprobieren, ausgetretene Pfade zu verlassen und sich bzw. ihr Business zu verändern.

Deshalb kann ich jedem nur ans Herz legen Neues auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und neues Wissen anzuhäufen. Nur so werdet ihr dauerhaft erfolgreich sein.

