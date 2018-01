Kosten-Falle vermeiden – Basics der erfolgreichen Selbstständigkeit

Alle reden bei der Selbstständigkeit immer über die Möglichkeiten Geld zu verdienen, aber kaum jemand spricht über die Kosten.

Dabei ist es gerade die Kosten-Falle, die immer wieder dafür sorgt, dass Selbstständige in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Deshalb widme ich mich in meinem heutigen Basics-Artikel den Kosten der Selbstständigkeit, schildere Erfahrungen und gebe Tipps, wie ihr das Thema am besten angeht.



Die Kosten der Selbstständigkeit



Natürlich ist es schöner, sich mit den Einnahmen zu beschäftigen. Wer freut sich nicht lieber über Geld, dass in das eigenen Portemonnaie wandet, als über Geld, welches man ausgibt? Dennoch sollte man sich als Gründer, aber auch später während der Selbstständigkeit, regelmäßig mit den eigenen Kosten beschäftigen.

Der Grund dafür ist einfach. Man kann große Probleme bekommen, wenn einem die Kosten über den Kopf wachsen. Das passiert schneller, als man denkt. Viele Gründer waren vorher Angestellte und hatten einfach keine (oder nur geringe) berufliche Kosten. Das ausgezahlte Gehalt oder der Lohn war bereits Netto. Man konnte das Geld (fast) zu 100% für private Dinge verwenden.

Selbstständige bekommen ebenfalls Geld auf ihr Konto, aber das ist Brutto. Alle möglichen beruflichen Ausgaben und Abgaben müssen davon bestritten werden. Deshalb müssen Gründer diesbezüglich erstmal ihre Denkweise ändern und das fällt vielen schwer. Man muss sich klar machen, dass einem am Ende vielleicht nur 50 oder 60 Prozent des Geldes auf dem Firmenkonto gehört. Das ist natürlich je nach Tätigkeit und Branche unterschiedlich. Selbstständige mit hohem Materialeinsatz können oft noch viel weniger Geld behalten.

Kosten-Falle vermeiden

Wenn die Denkweise nicht stimmt, dann tappt man in die Kosten-Falle. Denn schließlich basieren viele Entscheidungen darauf, wie gut man die eigenen Kosten im Blick hat.

So kommt es gerade bei Gründern oft vor, dass ein viel zu niedriger Stundensatz angesetzt wird. Das mag helfen neue Kunden zu gewinnen, aber wenn man dann davon nicht leben kann, also nicht mal die Kosten reinbekommt, dann ist das dennoch keine gute Idee.

Zudem bilden viele Selbstständige zumindest in den ersten Jahren keine oder zu geringe Rücklagen. Wenn es etwas besser läuft und mehr Geld auf das eigene Konto kommt, dann gönnt man sich was und macht mal wieder einen richtig schönen Urlaub. Das ist alles verständlich, aber wenn die eigenen Ausgaben zu hoch sind, dann fehlt später das Geld, um die anstehenden Kosten zu begleichen.

Da muss gar nicht mal heißen, dass man dauerhaft über die eigenen Verhältnisse lebt, aber die Kosten fallen in der Selbstständigkeit nicht regelmäßig und gleichmäßig an, sondern schwanken oft sehr stark. Und da reicht es dann, wenn man kurzfristig zu wenig Geld auf dem Konto hat. Schon ist die Liquidität gefährdet und das sorgt immer wieder für Insolvenzen oder zumindest große Probleme.

Wer sich der eigenen Kosten nicht bewusst ist, hat auch langfristig Probleme profitabel zu arbeiten und wird immer gerade so über die Runden kommen, wenn überhaupt.

Was sind die wichtigsten Kosten und Abgaben?

Im Folgenden möchte ich euch eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Kosten für Selbstständige geben. Ausführlicher findet ihr diese in meiner Artikelserie Schritt für Schritt in die Selbständigkeit im Netz.

Steuern Ein großes Problem sind oft Steuernachzahlungen und auch Vorauszahlungen. Das Finanzamt ist bei den Steuern unerbittlich und man sollte vom ersten Tag der Selbstständigkeit diese kommenden Kosten im Auge behalten.

Miete Je nachdem, wo man arbeitet, können Mietkosten anfallen. Überlegt euch also, ob ihr unbedingt ein externes Büro benötigt oder ob erstmal doch das Homeoffice reicht.

Mitarbeiter Ich habe es mal mit einer Mitarbeiterin versucht und auch wenn es einige Vorteile mit sich bringt, so sollte man die laufenden Kosten nicht unterschätzen. Rechnet gut durch, ob euch das wirklich was bringt, sowohl kurz-, als auch längerfristig.

Marketing Je nach Branche und Tätigkeit können hohe Kosten für Marketing-Maßnahmen anfallen. Online- oder Offline-Werbung, Werbe-Mailings, Messeauftritte und einiges mehr sollte man im Auge behalten, gut planen und Geld dafür zurücklegen.

Büro-Technik Die meisten Selbstständigen im Netz brauchen einen Computer und dabei sollte es sich nicht unbedingt um ein 10 Jahre altes Gerät handeln. Zudem können Kosten für den Drucker und andere Geräte anfallen, aber auch Büromöbel sind teilweise notwendig oder müssen ersetzt werden.

Versicherungen Ohne Krankenversicherung geht es heute nicht mehr und auch die Altersvorsorge sollte man von Anfang an ernst nehmen. Diese Kosten können nicht nur recht hoch sein, sondern man sollte auch dringend vermeiden diese nicht zahlen zu können.

Auto Ähnlich wie beim Büro sollte man gut überlegen, ob man überhaupt ein Firmenauto benötigt oder ob es nicht hin und wieder auch der Privat-Pkw tut. Die Kosten bei der Anschaffung, aber auch die laufenden Kosten, können recht hoch sein.

private Kosten Neben all diesen beruflichen Kosten sollte man zudem die privaten Kosten nicht unterschätzen. Auch da kommt oft eine Menge zusammen, gerade wenn man Kinder hat.

Meine Erfahrungen

Ich selber bin nun seit fast 12 Jahren Selbstständig und natürlich ist das Thema Kosten von Anfang an wichtig gewesen. Ich habe das Glück eine Steuerfachwirtin zur Frau zu haben, was mir sehr geholfen hat von Beginn an langfristig zu denken. So ist es nach meiner Erfahrung z.B. sehr wichtig die Termine des Finanzamts immer im Blick zu haben und Geld zurückzulegen. So gab es die eine oder andere heikle Situation, als es nach 2-3 Jahren besser lief und das Finanzamt gleichzeitig Nachzahlungen und höhere Vorauszahlungen wollte. Auf so etwas sollte man vorbereitet sein, sonst kann es ganz eng werden.

Aber auch sonst gibt es natürlich gute und weniger gute Zeiten bei den Einnahmen. Deshalb ist es wichtig in besseren Zeiten Rücklagen zu bilden und nicht immer alles auszugeben.

Eine gute Balance muss man zudem bei den Investitionen finden. Gerade am Anfang habe ich versucht diese möglichst niedrig halten, was sicher nachvollziehbar ist. Jeden Euro, den ich nicht ausgebe, muss ich auch nicht verdienen. Es kann dadurch aber auch passieren, dass man sein Business kaputt spart. Es gibt einfach Ausgaben, die Sinn machen und die das eigene Business voranbringen. So habe ich recht schnell gemerkt, dass es keine gute Idee ist beim Hosting geizig zu sein. Stattdessen sollte man Geld für schnelles und zuverlässiges Hosting ausgeben, da die eigenen Websites davon sehr stark profitieren.

Und wie oben schon erwähnt war auch meine Mitarbeiterin eine sehr interessante Erfahrung. Die Mitarbeiter-Kosten waren schon recht hoch und bei meinem Business zahlen sich z.B. neue Artikel oder neue Websites erst nach vielen Monaten (oder Jahren) aus. Deshalb wurden die Zusatzkosten nicht sofort durch Mehreinnahmen gerechtfertigt. Mittlerweile arbeite ich mit Freiberuflern, was einfach besser planbar ist und keine finanzielle Dauerbelastung darstellt.

