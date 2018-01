Warum Fehler für Selbstständige überlebensnotwendig sind

Von der Kindheit an machen wir Fehler. Fehler im Diktat, Fehler beim Rechnen, Fehler im Benehmen, Fehler bei unseren Entscheidungen.

Immer wieder wird uns dabei gesagt, dass Fehler vermieden werden sollten. Bis in das Berufsleben und in die Selbständigkeit hinein, versuchen wir also alles zu tun, um diese weitgehend zu vermeiden.

Heute möchte ich darüber sprechen, warum ich das für totalen Quatsch halte und warum ich glaube, dass Fehler mit das Wichtigste im Leben sind. Ganz besonders für Selbstständige.



Fehler gehören zum Leben dazu



Werbung

Der Vergleich mit der Kindheit scheint gar nicht so verkehrt. Mir wurde damals nämlich jeder Fehler vorgehalten. So geht es vielen, denn kaum jemand verklickert seinem Kind, dass Fehler etwas Gutes, nein sogar etwas Positives sind.

Fehler sind da, um aus ihnen zu lernen und solange man selbige nicht wiederholt, war der Fehler es sogar wert. Wegen der Erfahrung, vielleicht durch die prägende Lektion, oder durch das neu dazu gewonnene Wissen. Nur sagt einem das eben niemand. Weder als Kind, noch als Selbständiger.

Dabei sind diese, gerade in der Selbständigkeit, häufig doch unvermeidbar. Die vielen Formulare richtig ausfüllen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Selbst die so lapidare Aufgabe, wie die Auswahl der richtigen Software, stellt sich im Nachhinein oft als Fehler heraus. Oder ihr lernt durch einen Fehler eben die Lektion, dass Daten immer doppelt und dreifach gesichert werden sollten, denn sonst sind sie irgendwann einfach weg.

Fehler gehören also einfach dazu. Fehler sind ganz normal. Selbständig sein und nie Fehler machen, das gibt es doch gar nicht. Vielmehr sind Fehler sogar wichtig und sollten entsprechend positiv aufgenommen werden.

Keine Fehler, kein Risiko

Wer keine Fehler begehen möchte, hat außerdem handfeste Nachteile im Leben und vor allem auch in der Selbständigkeit. Wer keine Fehler provozieren will, geht zum Beispiel kein Risiko mehr ein. Alles muss dreifach abgesichert werden. Er lernt nichts mehr dazu, weil er sich immer nur in seinem kleinen, bombensicheren Kosmos bewegt, aus Angst in anderen Bereichen Fehler zu machen. Dann wiederum traut er sich oft nichts zu und tritt zwangsläufig auf der Stelle.

Wer so agiert, kann doch nicht erfolgreich sein. Zumindest nicht so erfolgreich wie er sein könnte, wenn er keine Angst vor möglichen Fehlern hätte und einfach mal machen würde. Hier zeigt sich dann auch gleich wie wichtig es ist, gedanklich positiv mit den Fehlern umzugehen. Sie sind normal, sie sind kein Drama. Besser machen, in Zukunft nicht wiederholen, so etwas sollte man aus Fehlern lernen.

Sie zwingen uns also dazu beständig Neues zu lernen. Etwas hat nicht geklappt und schon arbeiten wir an der entsprechenden Fehlerbehebung. Statt uns mit dem Ärger darüber aufzuhalten, verwandeln wir den Fehler also in etwas durchweg Positives, was uns neuen Antrieb gibt. So sollte es zumindest sein.

WERBUNG

Gerade Selbständige müssen mit Fehlern durchweg offen und ehrlich umgehen, um sich von derartigem Scheitern nicht jedes Mal herunterziehen zu lassen. Nur wer ausprobiert und Fehler begeht, kann daraus schließlich lernen und mental wachsen.

Verwandle Fehler in Erfolge

Das Problem mit diesen Fehlern ist leider, dass viele sich von ihnen herunterziehen lassen.

Du scheiterst an einem Formular und bist völlig verzweifelt?

Du möchtest deine Website anpassen und plötzlich ist das ganze Design gesprengt?

Du schreibst einen tollen Text oder Artikel, doch er rankt einfach nicht, obwohl so viel Zeit und Mühe in ihm steckt?

All das kann Dich nun runterziehen. Du bist traurig, genervt, deprimiert, hast einfach keine Lust mehr.

Oder aber du lernst Fehler als etwas Positives zu sehen. Du holst dir Hilfe von einem Profi und lässt dir das alles noch einmal erklären, um es das nächste Mal besser und selbst erledigen zu können. Du optimierst deinen Text, in den du so viel Zeit gesteckt hast, weil das nun einmal notwendig ist und du inzwischen auch verstanden hast, was Google genau will. Das ist das Geheimnis der Fehler. Sie treiben uns an, Dinge besser zu verstehen. Wir hinterfragen, bitten um Hilfe, begreifen und machen es besser. Immer und immer wieder.

Sieh Fehler als etwas Positives

Die Kunst ist es am Ende solche Fehler, die seit jeher etwas Schlechtes für uns waren, als etwas Positives wahrzunehmen. Den Gedanken abzuschütteln, dass erfolgreiche Menschen nicht scheitern (dürfen). Sich klarzumachen, dass Fehler dazugehören und, dass es das Wichtigste ist, aus ihnen zu lernen. Mein liebstes Zitat ist ein chinesisches Sprichwort:

Einen Fehler begangen haben und ihn nicht korrigieren: Erst das ist ein Fehler.

Quelle: Konfuzius

Und wer noch mehr motivierende und aufklärende Zitate möchte, kann sich den Artikel von Peer durchlesen, indem er das Thema ebenfalls schon einmal aufgegriffen hat.

Wie seht ihr die Sache mit Fehlern und viel wichtiger, wie geht ihr selbst mit ihnen um?