4 SEO-Trends, die in Zukunft entscheiden, ob du ganz vorn landest!

In diesem Artikel schauen wir uns das Thema SEO mal genauer an und blicken auf aktuelle und zukünftige SEO-Trends. Worauf müssen Selbständige bei ihren Websites achten und welche Parameter spielen in Zukunft wirklich noch eine Rolle? Zeit sich die Veränderungen wieder einmal anzusehen, denn Google schläft nicht und entwickelt sich beständig weiter.

In den letzten Jahren hat sich beim Thema Suchmaschinenoptimierung einiges getan. Alte Regeln gelten nicht mehr, neue Mechanismen wurden schnell ausgehebelt oder verändert, langfristig funktioniert nur noch Weniges. Und doch: SEO bleibt SEO. Trotz aller Bemühungen und Veränderungen, fühlt sich Google so klassisch an wie selten zuvor. Zum Beispiel, weil Backlinks doch wieder ziehen.

SEO-Trend 1 – Die unendliche Geschichte der Backlinks



Es gab einmal eine Zeit, da behaupteten plötzlich alle, dass Backlinks bald keine Rolle mehr spielen werden. Suchmaschinen, wie Yandex aus Russland, experimentierten mit einem Index ohne Backlinks als Ranking-Faktor. Auch bei Google wurden Backlinks plötzlich anders gewichtet und gewertet, vieles sorgte für Verwirrung und dafür, dass die Ergebnisse gefühlt immer schlechter wurden. Ich selbst erinnere mich noch an diese Zeit, in der ich das Relevante plötzlich erst auf Seite drei finden konnte. Selbst Bing war damals plötzlich eine echte Alternative.

Heute ist das alles nicht mehr so wild. Google hat die Backlinks als Ranking-Faktor wieder spürbar angezogen, ohne Links geht es also immer noch nicht. Um genauer zu sein, sind Backlinks aktuell so stark wie schon lange nicht mehr. Wer sich hier ein paar gute Platzierungen sichert, rutscht schnell und mit Leichtigkeit weit nach vorne auf die besseren Plätze. Wer sich dagegen nicht aktiv um Backlinks bemüht, hat nach wie vor kaum eine Chance.

Jetzt kommt das große Aber, denn natürlich kennen Suchmaschinen ihre Schwachstelle nur zu gut. Duane Forrester, der ehemalige Senior Product Manager von Bing, teilte deshalb vor langer Zeit bereits mit, dass neben Backlinks auch unverlinkte Erwähnungen eine wichtige Rolle spielen und durchaus in das Ranking mit einfließen. Davon ist auch bei Google auszugehen. Erwähnungen, Empfehlungen, auch ganz ohne Links, spielen eine größer werdende Rolle und darauf bezieht sich auch das Thema der Markenbildung. Wer eine klare Marke besitzt, die leicht und logisch zugeordnet werden kann, hat hier entsprechende Vorteile.

SEO-Trend 2 – Altlasten loswerden und vollständig beseitigen

Viel interessanter ist aber der Trend hin zu weniger Inhalten, die dafür genauer, dynamischer und umfangreicher werden. Google mag es nicht mehr, wenn hunderte von Seiten, die alle keinen echten Mehrwert besitzen, den Index verstopfen. Stattdessen gilt es derzeit vermeintlich schwache Seiten zu löschen oder nicht indexieren zu lassen. Weniger Seiten mit Qualität, statt Unmengen an Keyword-Spam, ist also das Motto geworden.

Wo es früher oft von Vorteil war, auch für die interne Verlinkung, zu jedem kleinen Keyword eine eigene Unterseite zu erzeugen, gilt dies heute eher als schädlich. Content muss holistisch sein, also ein Thema ganzheitlich abdecken. Texte werden nicht mehr auf Keywords optimiert, sondern auf semantische Verbindungen und klare Strukturen. Am wichtigsten ist und bleibt es aber, die Altlasten loszuwerden. Habt keine Angst davor, schlechte Seiten oder Texte endgültig zu löschen. Wer es richtig macht, stärkt damit all seine anderen Inhalte und signalisiert Google, dass er auf hochwertigen Content setzt. Qualität vor Quantität. Auch nichts neues, aber einer der wohl größten Trends der letzten Zeit. Immer mehr Inhalte verschwinden, während die Überbleibsel perfektioniert werden. Content-Pflege, statt eine Maschinerie, die immer Neues erschafft.

SEO-Trend 3 – Dynamik ist wichtiger denn je

Mit Dynamik meine ich nicht, dass ihr eure Nutzer bis zum Erbrechen tracken und verfolgen sollt. Vielmehr müssen eure Websites interaktiv werden. Stellt Nutzern Fragen und blendet daraufhin Inhalte ein oder sogar aus. Lasst den Nutzer interaktiv wählen, was er sehen möchte. Menüs sind von Gestern, Interaktionen, die dynamisch den Inhalt verändern, die Zukunft.

Ein Beispiel von mir selbst: Auf einer meiner Landing Pages lasse ich den Nutzer per Button auswählen, ob er die Kurzversion oder die Komplettfassung der Seite sehen möchte. Das wirkt wie eine Kleinigkeit, ist aber keine. Viele Nutzer möchten nämlich zunächst einmal die kurzen Fakten checken, um sich dann später noch einmal die Details durchzulesen. Google hingegen mag es ausführlich. Mit den Button schlage ich nun zwei Fliegen mit einer Klatsche. Google ist zufrieden, weil der Content umfassend ist und der Nutzer ist zufrieden, weil er per Klick die Kurzfassung bekommt, die auch auf dem Smartphone gut lesbar ist.

Dynamik ist wichtig und mit Dynamik ist eben vieles gemeint. Die von mir schon oft erwähnten Mikrointeraktionen zum Beispiel, sowie auch die Anpassung der Inhalte an Nutzerbedürfnisse. Das muss nicht immer extrem aufwändig ausfallen, manchmal reicht auch schon die einfache Wahl. Ein sehr gutes Beispiel für die dynamische Anpassung einer Landing Page, ist dieses hier. Der Nutzer wählt was er möchte und bekommt dadurch angepasste Inhalte. Damit dürfte die Conversion der Landing Page entsprechend steigen, zumal es um einen emotionalen Trigger geht. Sehr gut gelöst, wie ich finde und ein schönes Beispiel dafür, wie Nutzerinteraktion die SEO-Werte positiv beeinflussen können.

Wichtig ist die Anpassung auch deshalb, weil das Nutzerverhalten von Google inzwischen mit als der wichtigste Ranking-Faktor gilt. Verlässt ein Nutzer genervt und schnell eure Seite, merkt Google das und wertet euch dementsprechend ab. Den Nutzer zufriedenzustellen und zu beschäftigen, ist deshalb wichtiger als jemals zuvor.

SEO-Trend 4 – Künstliche Intelligenz, Voice Search, Multimediale Inhalte

Google sagt, dass angeblich über 50 Prozent die Voice Search verwenden. Aktuell ist davon meiner Meinung nach noch nichts in Sicht und ob das die Zukunft wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mit Alexa reden, damit diese mir etwas heraussucht, dauert länger als schnell selbst zu schauen und den Lichtschalter mache ich auch immer noch zügiger an, da hindert mich auch die Couch nicht. Die Vorstellung, faul herumzuliegen und mit Alexa zu reden, halte ich eher füridiotisch. Das gilt allerdings für viele dieser Sprachsteuerungen, nicht nur für Alexa. Ich kenne auch niemanden, der ernsthaft Siri benutzt. In Sachen SEO halte ich das Thema derzeit für nichtig, auch wenn man es durchaus im Auge behalten sollte, um keinen plötzlichen Trend zu verpassen. Von echter KI oder brauchbarer Voice Search sind wir im Alltag aber weit entfernt, wie ich finde.

Was allerdings in Sachen SEO interessant werden könnte, ist das Vorlesen von bestimmten Inhalten. Die Leute hören im Auto und Abends im Bett gerne einen Podcast, warum also nicht auch Websites oder Artikel im Audioformat genießen? Derzeit gibt es einige Angebote, die ihre Artikel auf Wunsch auch »vorlesen«, ein richtiger Trend ist daraus aber noch nicht geworden. Allerdings halte ich das multimediale für enorm wichtig und glaube daher, dass sowohl Videos, wie auf vorgelesene Inhalte, immer wichtiger für die eigenen Angebote werden, genau wie es schon die letzten Jahre der Fall war. Hier solltet ihr also unbedingt investieren. Ein Video auf der Seite zu haben, macht vielleicht nicht den größten Unterschied, es ist heutzutage aber durchaus von Vorteil. Bilder allein reichen nicht mehr, es wird multimedialer und jeder Besucher nutzt das, was er gerne möchte.

Unterm Strich bedeuten diese SEO-Trends folgendes

Die Suchmaschinenoptimierung ist zum Teil zurück- und zum Teil vorangeschritten. Backlinks sind wieder wichtig und bleiben es auch. Ganz klassisch, also alles wie immer. Die wirklich guten Backlinks sind schwer zu bekommen, müht euch von Anfang an ab, denn ohne geht es nun einmal nicht.

Doch Backlinks sind längst nicht mehr alles. Content muss überarbeitet werden, denn die Keyword-Texte von früher ziehen nicht mehr. Lang, ausführlich, multimedial muss es heutzutage sein. Nutzerverhalten wird analysiert und ist mit der wichtigste Faktor geworden. Am besten ist dann noch, wenn eure Website dynamisch dargestellt wird. Wenn sie Nutzer zu Interaktionen einlädt oder Inhalte sogar an diese anpasst.

Wer das alles schafft, der dürfte keine Probleme mit Google bekommen, vorausgesetzt er nimmt das Thema wirklich ernst. Das Malen nach Zahlen, wie es bei SEO früher oft möglich war, gibt es aber nicht mehr. Wer nicht genau weiß, welche Faktoren bei seinem Projekt eine Rolle spielen und wie Inhalte idealerweise auszusehen haben, der schafft es auch nicht diese entsprechend anzupassen.

Ich glaube, dass Google inzwischen sehr genau selektiert und es nicht mehr DIE Ranking-Faktoren gibt, sondern die Faktoren sich in einzelnen Bereichen stark unterscheiden. Das resultiert auch daraus, dass Nutzerverhalten wichtiger wird, Nutzer sich in den unterschiedlichen Bereichen aber auch unterschiedlich verhalten. Eine simple Liste mit DEN Ranking-Faktoren, wie es sie früher häufig gab, gibt es heute meiner Ansicht nach deshalb nicht mehr. Alles wird zum individuellen Einzelfall. Was hiermit funktioniert, muss damit noch lange nicht klappen.

Ich hoffe ich konnte euch helfen. Eure Meinung zu den SEO-Trends dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr Fragen oder eigene Ideen habt, diskutiere ich wie immer gerne mit.