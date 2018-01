Onpage SEO vs. Offpage SEO – Welche Suchmaschinenoptimierung ist wichtiger?

Nur mit guten Inhalten kommt man heute in Google nicht mehr nach vorn. Eine gute Suchmaschinenoptimierung ist ebenfalls notwendig, um die eigene Website vor die Konkurrenten zu „schieben“.

Doch welche der Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung ist wichtiger? Sollte man sich in Zukunft auf Onpage SEO oder Offpage SEO konzentrieren?

Dieser Frage gehe ich im Folgenden nach und schildere dabei unter anderem meine Vorgehensweise.



Onpage vs. Offpage Suchmaschinenoptimierung



Hinter diesen beiden Bereichen stehen komplett unterschiedliche Philosophien. Früher bestand die Suchmaschinenoptimierung ausschließlich aus Offpage-Maßnahmen. Damals war Google noch sehr leicht zu manipulieren.

Das hat sich geändert und deshalb achtet Google nicht mehr nur auf Backlinks, sondern immer stärker auf die eigentlichen Inhalte und weitere Faktoren der Website. Deshalb hat sich in den letzten Jahren eine heiße Diskussionen unter den Anhängern dieser beiden Richtungen entwickelt.

Was ist Onpage SEO?

Bei der Onpage-Suchmaschinenoptimierung geht es um all die SEO-Faktoren, die man auf der eigenen Website ingesamt und den einzelnen Seiten/Artikel beeinflussen kann.

Ganz oben steht hier der eigentliche Inhalt, der von der künstlichen Google-Intelligenz analysiert und beurteilt wird. Aber auch andere Faktoren wie Bilder, Seitenstruktur, interne Verlinkung, externe Verlinkung, Usability, Ladezeiten und vieles mehr fließen in die Beurteilung ein.

Google will möglichst genau herausfinden, welche Seiten für die Nutzer am sinnvollsten sind und wird darin immer besser. Im Gegensatz zu früher sind die Suchergebnis deutlich besser geworden, aber dennoch ist noch nicht alles Gold was glänzt. Solange die AI bei Google nicht wirklich die Qualität von Inhalten erkennen kann, solange wird auch deren Beurteilung nicht perfekt sein. Ob das jemals möglich sein wird, bleibt fraglich.

Was ist Offpage SEO?

Bei der Offpage Suchmaschinenoptimierung geht es um alle Ranking-Faktoren, die außerhalb der eigenen Website liegen.

Auch wenn es einige Faktoren sind, so spielen hier vor allem die Backlinks eine sehr wichtige Rolle. Diese waren früher das Nonplusultra bei der Suchmaschinenoptimierung und sind auch heute noch wichtig. Wie wichtig Backlinks sind, ist unter Experten zwar umstritten, aber ganz ohne Links von anderen Websites wird es auch heute schwer weit vorn zu ranken.

Google hat sich gewandelt – oder doch nicht?

Google hat in Deutschland einen Marktanteil von weit über 90% und ist damit eigentlich die einzige Suchmaschine, um die man sich kümmern muss. Die Dominanz von Google liegt unter anderem auch daran, dass diese im Gegensatz zu vielen Konkurrenten permanent weiterentwickelt wird. Die Suche ist das Kerngeschäft des Internet-Riesen und entsprechend viel Know How fließt dort hinein.

Das führte dazu, dass es immer wieder Anpassungen und Änderungen gab. Mittlerweile gibt es gar keine großen Einzelupdates mehr wie früher, sondern laut Google wird permanent am Ranking und der Analyse der Websites/Seiten „geschraubt“.

Deshalb ist es wenig überraschend, dass auch die Bedeutung der einzelnen Faktoren der Onpage und Offpage Optimierung immer wieder unterschiedlich von den Experten bewertet werden. So gab es in den vergangenen Jahren einen Trend weg von Backlinks hin zu den Onpage Faktoren. Doch allein damit scheint Google nicht so wirklich gut arbeiten zu können, so dass laut Experten die Backlinks inzwischen wieder wichtiger geworden sind.

Im Grunde ist die Suchmaschinenoptimierung sowieso ein Ratespiel, da Google außer ein paar Grundlagen-Empfehlungen keine Einblicke bietet, wie die Rankings genau entstehen. Tests und Erfahrungswerte von SEOs sorgen für die Empfehlungen, die sich aber, wenig überraschend, durchaus unterscheiden.

Onpage SEO oder Offpage SEO? Welche Suchmaschinenoptimierung ist wichtiger?

Ist es also überhaupt möglich zu beurteilen, ob Onpage SEO oder Offpage SEO wichtiger ist? Ich würde sagen Nein, denn neben den stetigen Veränderungen und unterschiedlichen Experten-Empfehlungen setzt Google mittlerweile auf individuelle Beurteilungen. Es gibt nicht mehr DIE SEO-Tipps, die immer und überall funktionieren. Stattdessen ist das für jede Website und jedes Keyword unterschiedlich.

Aber natürlich gibt es SEO-Trends und grundlegende Maßnahmen, die sich in der Regel positiv auswirken. Diese habe ich in meinen Artikeln zur Onpage- und Offpage-Optimierung aufgelistet.

Ein Fehler wäre es nach meiner Meinung aber, sich ausschließlich auf eine der Maßnahmen-Bereiche zu beschränken. Der Backlink-Aufbau macht mir keinen Spaß, aber die positiven Auswirkungen kann man nicht wegdiskutieren. Auf der anderen Seite ist die Optimierung der eigenen Website aber ebenfalls wichtig und darf nicht vernachlässigt werden.

Deshalb ist für mich eine Kombination von Onpage SEO und Offpage SEO wichtig. Backlinks sind heute noch ein wichtiger Rankings-Faktor und werden das wohl auch noch eine Weile bleiben. Die Onpage-Optimierung ist dagegen sicher die Zukunft und wer eine zukunftssichere Website haben möchte, sollte dies nicht unterschätzen.

So gehe ich vor

Meine Vorgehensweise hat sich in den letzten Jahren nicht groß verändert. Die Grundlagen zur Onpage Suchmaschinenoptimierung hat Google selbst definiert und daran sollte man sich halten.

In meinem neuen Brettspiel-Blog wende ich diese genauso an, wie bei der Optimierung meiner Nischenwebsites.

Gerade die Onpage-Maßnahmen sind mir mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, so dass ich mir da eigentlich keine großen Gedanken machen muss.

Gute, spannende und interessante Inhalte sorgen auch heute noch für Backlinks. Doch nicht bei jeder Website funktioniert dies und nachhelfen kann man sowieso immer. Deshalb ist der manuelle Linkaufbau weiterhin interessant, wenn auch oft mühsam. Spaß macht mir das selten, aber dennoch investiere ich hin und wieder Zeit, um genau das zu tun.

Bei mir ist es also einen Kombination aus Onpage SEO und Offpage SEO und damit bin ich bisher am besten gefahren. Klar ist aber auch, dass ich mich nicht die ganze Zeit mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigen will. Das ist auch nicht nötig. Es gibt viele, viele Möglichkeiten den Traffic zu steigern.

Was ist eure Erfahrung und Meinung?

Mich würde natürlich sehr interessieren, wie ihr das Thema „Onpage SEO vs. Offpage SEO“ seht? Welche Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung haltet ihr für am wichtigsten und wie sind eure Erfahrungen?

